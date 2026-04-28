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Cuándo juegan Central y Newell's la última fecha de la fase regular del Apertura

La Liga Profesional dio a conocer el cronograma de la postergada fecha 9, que definirá las posiciones de cada zona y los cruces de playoffs

28 de abril 2026 · 10:39hs
Newells y Central cerrarán la fase regular del Apertura el próximo fin de semana.

Celina Mutti Lovera

Newell's y Central cerrarán la fase regular del Apertura el próximo fin de semana.

La Liga Profesional anunció el cronograma completo de la fecha 9 del torneo Apertura, que había sido postergada a comienzos de marzo por el paro de la AFA. Por eso, tanto Central como Newell's ya saben cuándo pondrán un cierre a la fase regular del campeonato, antes del inicio de los playoffs.

Las realidades del Canalla y de la Lepra en el torneo son opuestas, ya que el equipo de Jorge Almirón está clasificado a octavos de final y buscará cerrar su zona con una victoria para trepar alguna posición, mientras que los de Frank Darío Kudelka intentarán llevarse un triunfo para sumar tranquilidad de cara al largo receso por la Copa del Mundo.

Esta jornada será clave para definir los cruces de cada llave de playoffs y delinear lo que será la apasionante definición por el título. Central se aseguró la localía para el encuentro de octavos, aunque al ubicarse en la 4ª posición de su zona no tendría garantizado volver a jugar en el Gigante de Arroyito en las siguientes instancias.

Por su parte, Newell's no tiene chances de pelear por la clasificación, pero todavía debe seguir engrosando su cosecha de puntos para escaparle a las últimas posiciones de la tabla anual. Una victoria de la Lepra permitiría encarar el segundo semestre con otra cara, en medio de un extenso mercado de pases que servirá para reajustar piezas en el plantel.

Se define la fase regular del torneo Apertura

Sábado 2 de mayo

14.00 - Barracas Central vs. Banfield (Zona B)

14.30 - Lanús vs. Deportivo Riestra (Zona A)

16.15 - Central Córdoba vs. Boca (Zona A)

18.45 - San Lorenzo vs. Independiente (Zona A)

18.45 - Unión vs. Talleres (Zona A)

21.15 - Platense vs. Estudiantes (Zona A)

Domingo 3 de mayo

13.30 - Aldosivi vs. Independiente Rivadavia (Zona B)

16.00 - Central vs. Tigre (Zona B)

Centri
Central ganó en Río Cuarto, logró la clasificación a los playoffs y se aseguró la localía en octavos.

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16.00 - Racing vs. Huracán (Zona B)

16.00 - Gimnasia vs. Argentinos (Zona B)

16.00 - Belgrano vs. Sarmiento (Zona B)

18.30 - River vs. Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes 4 de mayo

17.00 - Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 - Vélez vs. Newell's (Zona A)

Colo
El Colo Ramírez rescató un punto para Newell's ante Instituto en el Coloso.

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21.30 - Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto (interzonal)

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