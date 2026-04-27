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Newells: Oscar Salomón se lesionó el bíceps femoral y se perdería el último partido del torneo

El zaguero volvió contra Instituto, luego de una distensión en el gemelo, pero dejó pronto la cancha por una nueva dolencia. Este martes serán los estudios para conocer la gravedad

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

27 de abril 2026 · 16:14hs
Salomón (en el fondo) deja la cancha en el carrito. Noguera (en primer plano)

Leo Vincenti

Salomón (en el fondo) deja la cancha en el carrito. Noguera (en primer plano), listo para entrar en Newell's

Oscar Salomón se perdería el último partido del torneo Apertura. El defensor de Newell's sufrió una lesión en el bíceps femoral. Si bien todavía faltan realizarle estudios para conocer la gravedad, se presume que no se encontrará a disposición para la visita a Vélez, en día todavía a definir.

Los estudios médicos de Salomón están previstos para este martes. Una vez concluídos, se sabrá con precisión que es lo que tiene. Pero si incluso se trata de algo de no tanta importancia, se sospecha que quedará al margen del partido pendiente de la 9ª fecha.

El entrenador de Newell's, Frank Kudelka, determinó que Salomón retorne a la formación titular el domingo pasado contra Instituto, luego de que faltó la fecha anterior, frente a Unión (3-2) por una distensión en el gemelo derecho.

Salomón casi ni la tocó

El retorno del zaguero duró apenas 5'. Con la pelota lejos de su sector, se dejó caer. El árbitro Bruno Amiconi detuvo el juego y permitió que ingresen desde el banco rojinegro para que asistan al futbolista.

Se tardó muy poco para comprobar que Salomón no se encontraba en condiciones de seguir. Se retiró del campo de juego y fue reemplazado por Fabián Noguera.

>> Leer más: Luca Regiardo: "En Newell's cambiamos la mentalidad y ahora competimos todo el partido"

Si bien se trata de otro músculo del que se lesionó durante una práctica previa al encuentro contra Unión, transcurrió apenas algo más de una semana para que nuevamente tuviera otra dolencia. Por lo tanto, existe la duda de si estaba ya para volver y si la exigencia no fue contraproducente.

Las cuatro lesiones del zaguero

Aparte de estas dos lesiones, el defensor tuvo una distensión en el músculo piramidal que lo marginó de la 2ª y 3ª fecha, y una fractura de la primera falange del quinto dedo del pie derecho, que lo dejó afuera del partido por la 10ª fecha.

Kudelka terminó el partido frente a Instituto con Saúl Salcedo y Fabián Noguera en la zaga. Tiene la posibilidad de que sigan los dos o reemplazar alguno por Fabián Goitea.

También habrá que aguardar si evoluciona Bruno Cabrera de la lesión de grado 2 (desgarro parcial) en el muslo derecho y está listo para reaparecer.

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