Newell's: la reserva de Lucas Bernardi quiere dar el golpazo en los playoffs

Newell's se mide este domingo por los cuartos de final ante Vélez, el puntero del otro grupo y candidato al cetro, en la Villa Olímpica

Los pibes de Newell's terminaron cuartos en el grupo B y tendrán un duro examen.

Los pibes de Newell's tienen que afrontar un exigente desafío en el inicio de los playoffs del torneo Proyección. Por cuartos de final del Apertura, el equipo rojinegro visitará este domingo, a las 11, al siempre complicado Vélez, a partido único, en la Villa Olímpica.

Vale remarcar que, en caso de igualdad al cabo de los 90' reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30' (dos tiempos de 15') y de persistir la igualdad, se ejecutarán penales.

El ganador de esta llave se enfrentará a Racing, que superó 3 a 2 en el clásico de Avellaneda a Independiente , en un cruce que se desarrolló en el estadio Libertadores de América.

En otro de los partidos de cuartos de final , River le ganó 3 a 1, en otro duelo que se jugó en la tarde de ayer, en el River Camp . El conjunto millonario se cruzará con el vencedor de Boca y Atlético Tucumán, que se verán las caras este domingo, a partir de las 14.

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La campaña de la reserva

El equipo dirigido por Lucas Bernardi finalizó cuarto en su grupo con 34 puntos detrás de Boca (36), Independiente (36) y Lanús (35). Disputó 18 partidos de los cuales ganó 10, empató 4 y perdió 4. Convirtió 26 goles y recibió 16.

Los pibes rojinegros no comenzaron bien el torneo ya que perdieron 4 a 1 contra Huracán como local y no pudieron sumar de a tres frente a Estudiantes en Río Cuarto ya que empataron 0 a 0.

Luego, lograron dos triunfos seguidos en casa: 1 a 0 frente a Defensa y Justicia, y 1 a 0 con Colón, pero tropezaron en la 5ª fecha tras caer 2 a 0 con Lanús en Buenos Aires.

Aunque después se recuperaron y conquistaron tres triunfos al hilo sin recibir goles en contra: Belgrano (L) 2-0, Deportivo Riestra (V) 1-0 e Independiente Rivadavia (L) 2-0.

Después, tuvieron que jugar dos cotejos de visitante y no pudieron ganar ya que cayeron 2 a 1 contra San Martín en San Juan e igualaron 3 a 3 sobre la hora ante Central en Arroyo Seco.

Desde allí comenzaron a firmar la clasificación a los cuartos de final porque luego de ese empate motivador en el clásico sacaron 13 puntos sobre 15: Central Córdoba de Santiago del Estero (L) 1-0, Estudiantes de La Plata (V) 2-0, Quilmes (L) 2-0, Platense (V) 1-1 y Atlético de Rafaela (L) 3-0.

En la fecha 16ª perdieron como visitante 1 a 0 con Independiente, luego derrotaron en el Coloso 3 a 1 a Boca, para cerrar con un empate contra Ferro 2 a 2 en Buenos Aires y lograr meterse entre los ocho equipos que van a definir el torneo.

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El plantel leproso

Un total de 31 futbolistas utilizó Lucas Bernardi en estos 18 partidos: Alan Mereles y Felipe Calderone (18 partidos), Francisco Sciarini, Lautaro Ríos y Blas Benedetto (17), Mateo Villalba, Gino Barrios, Tomás Viola (16) y Sebastián Montero y Lucas Baños (15), Joaquín Amadio y Gino Mutti (13), Alejo Velacoz (12), Gino Podestá (11), Néstor Boretto (10), Jeremías Morales (9), Máximo Ramón (7), Alejo Torres (6), Francisco Scarpeccio, Tiago Grondona y Paulo Valentini (5), Juan Samán y Thiago Gigena (4), Mateo Delamer, Valentino Torrente, Agustín Melgarejo, Andrew Pereira y Braico Peralta (2) y jugaron un partido Josué Reinatti, Valentino Acuña e Ian Glavinovich.

Además, otros 10 futbolistas firmaron planilla, pero no jugaron ni un minuto: Matías Zorzoli Cuñado, Lorenzo Viozzi, Ciro Vella, Luca Summa, Valentín Rosso, Jeremías Robledo, Ivo Pavicich, Renzo Mignacco, Valentino Ferraris y Leonel Aranda.

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Los goleadores

Joaquín Amadío y Blas Benedetto con 5 goles fueron los artilleros leprosos en la fase regular. Lo siguieron: Alan Mereles (4), Lautaro Ríos (3), Gino Podestá y Francisco Scarpeccio (2) y anotaron un tanto Valentino Acuña, Felipe Calderone, Sebastián Montero, Gino Mutti y Tomás Viola.