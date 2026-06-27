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Newell's comienza su puesta a punto futbolística con la mira en el torneo Clausura

Aún sin refuerzos y a puertas cerradas, Newell's juega hoy por la mañana su primer amistoso de pretemporada contra Sarmiento de Junín en el Coloso

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

27 de junio 2026 · 06:10hs
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Walter Mazzantti

CANOB

Walter Mazzantti, uno de los pocos que cumplió en el primer semestre en Newell's, sería titular.

A poco menos de un mes del inicio del Clausura, sin refuerzos y todavía dentro del marco de inhibición en el mercado de pases, hoy desde las 9.30, Newell's afrontará su primer amistoso de la pretemporada ante Sarmiento de Junín, en el Coloso del Parque.

La modalidad de este ensayo se desarrollará a puertas cerradas para los hinchas y para la prensa, y el Rojinegro jugará dos partidos de 60 minutos, divididos en dos tiempos cada uno, en el estadio Marcelo Bielsa.

Esta prueba empezará alrededor de las 9.30 y contendrá dos cotejos, uno en el que se dispondrían titulares, y otro que podría ser utilizado para los jugadores alternativos.

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Newell's, entre partidas

Vale recordar que el panorama en Newell’s hasta ahora sólo incluye salidas. Ya se fueron Franco García (está en Colón), Gabriel Risso Patrón, y Fabián Noguera está a punto de concretar su partida ya que a fin de mes se vence su contrato.

A esto, hay que sumar los inconvenientes con lesionados, ya que Oscar Salomón padece una lesión muscular que nunca fue informada oficialmente, y a Saúl Salcedo quien tras su choque en la ruta rumbo a Paraguay para firmar su traspaso a Libertad, está en Rosario con atención y seguimiento médico.

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Los amistosos de la pretemporada

Hay que destacar que el cronograma de la temporada leprosa contempla otros cuatro amistosos más. Después de Sarmiento en Rosario, el plantel viajará el 3 de julio una semana a Cardales (provincia de Buenos Aires), en ese lapso se medirá el 4 de julio, con Argentinos Juniors, el 8 con Vélez, y el 11 con Independiente de Avellaneda.

Luego regresará a nuestra ciudad, donde el 18 cumplirá el último amistoso de su pretemporada, aún con rival a designar, en el estadio y también a puertas cerradas.

Hasta este momento, Newell’s tendría bastante avanzadas las tratativas para poder traer como refuerzo al marcador central Lautaro Gianetti, quien estaría tratando de desvincularse del Antalyaspor de Turquía. El zaguero es derecho, tiene 32 años, y tuvo un destacado paso por Vélez.

En los trabajos de pretemporada, hay que tener en cuenta que no hay jugadores de la reserva considerados, ya que mañana juega frente a Vélez, por los cuartos de final del torneo Proyección.

En ese escenario, el técnico Frank Kudelka sumó al juvenil zaguero Valentín Rosso, quien viene de la 5ª división y podría actuar en el amistoso frente a Sarmiento, ante este marco de necesidades.

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El probable

Vale remarcar que el club rojinegro todavía está inhibido por FIFA, y así no puede formalizar nuevos arribos, hasta solucionarlo.

Para el amistoso frente al Verde de Junín, los titulares podrían formar con Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Nicolás Gotea y Jerónimo Russo; Luca Regiardo y Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, y Walter Nuñez; y Matías Cóccaro.

Sería un once muy similar al que usó en el último cotejo del torneo Apertura, en el 1 a 1 en la visita a Vélez en el Amalfitani. Parece que desde ahí, afirmando ideas y nombres, quiere empezar a construir una nueva etapa que pueda enterrar la irregularidad del primer semestre y animarse a más, de una vez por todas.

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