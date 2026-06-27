La Capital | Mundial 2026 | Bielsa

Bielsa sufre el karma de los mundiales y tiene a Newell's como salvoconducto para reinventarse

El seleccionador de Uruguay padece duras críticas de los hinchas que viajaron. Para la dirigencia rojinegra es un sueño repatriarlo

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

27 de junio 2026 · 12:57hs
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El Loco Bielsa no le encontró la vuelta a Uruguay y el Mundial se le terminó pronto a la Celeste.

El Loco Bielsa no le encontró la vuelta a Uruguay y el Mundial se le terminó pronto a la Celeste.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ya es historia para Marcelo Bielsa y la selección uruguaya. El DT rosarino no pudo clasificar a la Celeste a los 16avos de final ni siquiera como mejor tercero y los hinchas charrúas que llegaron a ver el torneo aquí al norte del continente sienten una gran decepción por la prematura eliminación. Como ocurre en estos casos, los principales dardos de la crítica le apuntan al Loco en un proceso que está concluido y que, como dijo el propio entrenador, “no le dejó nada a Uruguay”. ¿Cuál será el futuro de Bielsa? ¿Y Newell’s?

La historia de Uruguay y Bielsa comenzó en mayo de 2023. En el inicio hubo un romance entre el DT y los hinchas porque el equipo ganaba y gustaba. Pero con el paso del tiempo y algunas críticas de referentes muy pesados, comenzó el desgaste y en el Mundial, lejos de cicatrizarse, las heridas se potenciaron para que el periplo de la Celeste por el torneo sea muy flojo y raquítico de resultados.

Los simpatizantes charrúas todavía transitan con decepción desparramados por las sedes mundialistas y muchísimos que habían apostado a comprar entradas para ver en Miami el probable Argentina-Uruguay ahora están que trinan con el DT y con algunos jugadores que consideran responsables del papelón, como es el caso del arquero Fernando Muslera.

Uruguay no pudo ganar en el Mundial

Uruguay (2 puntos) terminó tercera en el grupo H, donde España fue líder (7) y el escolta fue Cabo Verde (3), justamente el rival de Argentina el próximo viernes 3 de julio en Miami por un boleto para llegar a los octavos de final. Completó el grupo Arabia Saudita, también con dos puntos, pero con peor diferencia de gol que los uruguayos.

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Los charrúas debutaron con un empate 1 a 1 con los árabes, volvieron a igualar 2 a 2 con Cabo Verde y en el partido decisivo cayeron por la mínima diferencia con España. Las matemáticas no alcanzaron y el sueño se terminó pronto, con el malestar de los miles de uruguayos que se repartieron entre las sedes de Miami y Guadalajara, todos con la ilusión de seguir recorriendo otros estadios.

La decepción con Argentina en 2002

Al Loco ahora le pasó algo similar que en el Mundial de 2002, cuando no logró meter a Argentina en los octavos de final tras haber armado un equipazo que llegaba como gran candidato a la cita de Corea y Japón. Aquella vez, la albiceleste venció a Nigeria, cayó con Inglaterra y el empate con Suecia la dejó tercera en el grupo, de modo que quedó eliminada en la ronda inicial. Un mazazo.

En su otra experiencia mundialista, Bielsa dirigió a Chile en Sudáfrica 2010 y cayó ante Brasil en los octavos de final.

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Todavía el ambiente está caldeado en el mundo futbolero uruguayo y Bielsa quedó en el ojo de la tormenta. Seguramente Marcelo deberá digerir este nuevo golpe, donde está claro que tiene una alta cuota de responsabilidad, pero no es el único porque los jugadores estuvieron muy lejos de su mejor versión y hasta hubo errores groseros que llevaron a esta gran decepción charrúa.

Newell's ya le abrió las puertas a Bielsa

Con el paso del tiempo, Newell’s puede ser un buen salvoconducto para Bielsa. La actual dirigencia del club rojinegro ya manifestó que tiene las puertas abiertas de par en par para que realice la función que él prefiera. Pero además de la declaración de principios, seguro que le harán llegar esa voluntad de sumarlo al club tras el Mundial, tal cual dijeron voces calificadas leprosas antes de la cita ecuménica.

Lo cierto que la Copa del Mundo ya terminó para el Loco y tras el proceso lógico de masticar este duro traspié, Bielsa sabe que tiene en Newell’s una raíz de la que aferrarse para seguir aportando sus conocimientos de fútbol, que son de primerísimo nivel más allá de esta decepción reciente.

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Será Marcelo el que decida su fututo como siempre lo ha hecho motivado por sus convicciones y valores. Por sus antecedentes, su próximo paso profesional no será inmediato, pero él ya sabe que en Newell’s es un prócer al que siempre quisieron repatriar y ahora más todavía.

Tal vez en el mediano plazo podría sumarse a la estructura del club del Parque en la función que considere oportuna. Un mal resultado como este del Mundial, no quita para nada toda su sabiduría y qué mejor que volcarla en el club donde empezó su camino. Este es el escenario hoy aquí, ni bien terminó su tercera experiencia mundialista.

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