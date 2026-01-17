Central ganó el último amistoso de pretemporada sin tres jugadores claves

El Canalla derrotó 2 a 1 a Sarmiento de Junín en un partido de dos tiempos de 40 minutos. Almirón probó dos equipos y preservó a Di María, Ávila e Ibarra

Enzo Copetti y Alejo Veliz fueron la dupla de delanteros de Central en el primer tiempo ante Sarmiento

En su último partido de pretemporada antes del debut en el Torneo Apertura, Central derrotó 2 a 1 a Sarmiento de Junín en el predio de Arroyo Seco . Así el equipo de Jorge Almirón cierra su etapa preparativa y se enfoca en la presentación oficial del próximo sábado ante Belgrano en el Gigante de Arroyito.

Mientras espera cerrar el mercado de pases sin mayores cimbronazos , Central se midió en un partido de dos tiempos de cuarenta minutos ante el Verde de Junín . Fue la tercera jornada de amistoso luego de los duelos ante Villa Dalmine y Almirante Brown.

La victoria ante Sarmiento llegó gracias a un tanto de Enzo Copetti a los 30 minutos del primer tiempo y Agustín Módica a los 15 del complemento. Para los de la provincia de Buenos Aires descontó Jeremías Vallejos, a cuatro minutos del final.

Además, hubo una sesión de 40 minutos donde los juveniles del canalla se probaron contra los del Kiwi, que se llevó la victoria por 2 a 0.

Dos partidos en uno

Almirón cerró los cotejos preparatorios probando a la mayoría de los jugadores disponibles. En este sentido, en el entretiempo del partido principal, el entrenador realizó nueve variantes, solo manteniendo a Luca Raffin e Ignacio Ovando. Hasta llegó a cambiar el esquema.

Para los primeros 40 minutos, el DT apuntó a Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Luca Raffin, Facundo Mallo, Ignacio Ovando y Agustín Sández; Enzo Giménez, Vicente Pizzaro, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Veliz. En nombres, el técnico canalla apostó por un 5-3-2, con un doble nueve bien marcado. En este periodo, Enzo Copetti anotó el tanto para Central.

En el complemento, Raffin y Ovando mantuvieron sus puestos, pero el equipo pasó a jugar con línea de cuatro defensores. En concreto, saltaron a la cancha en un 4-3-3, Jorge Broun; Elías Verón, Luca Raffin, Ignacio Ovando y Leonardo Ríos; Santiago Burgos, Federico Navarro y Tomás O’ Connor; Gaspar Duarte, Agustín Módica y Giovanni Cantizano. A este equipo hay que sumarle el ingreso de Santiago Segovia a los 24 minutos del complemento en lugar de Santiago Burgos, un cambio táctico que llevó al esquema a 4-2-3-1. El segundo tiempo el Canalla llegó al segundo gol gracias a Agustín Módica.

Un encuentro para los pibes de Central

Luego del partido inicial, Central y Sarmiento se cruzaron con juveniles y la victoria fue para los de Buenos Aires por 2 a 0 en un tiempo de 40 minutos.

Para este partido, que tuvo a Mario Pobersnik en el banco de suplentes, el Canalla formó con Rosario Central: Damián Fernández; Santiago Burgos, Álvaro Güich, Marco Vicente, Javier Becerra; Paulo Bustos, Santiago Segovia, Samuel Beltrán, Kevin Gutiérrez, Tomás Salteño; Thiago Ponce. A falta de 10 minutos ingresó Marcelo Cabrera por Bustos.

Entre algodones

En el partido entre titulares, tres nombres sobresalieron, pero por sus ausencias. Jorge Almirón no pudo contar con Gastón Ávila, Ángel Di María y Franco Ibarra, que fueron preservados para el debut del próximo sábado 24 de enero ante Belgrano de Córdoba en el Gigante de Arroyito.