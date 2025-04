Newell's empieza a encontrar seguridades de atrás hacia adelante

El Ogro entendió dónde debía atacar con su fórmula de revitalización. Desde su criteriosa plataforma de sentido común apuntó a destrabar esa dinámica negativa que había envuelto al conjunto leproso en un manto de caídas constantes y que no le permitía ponerse de pie. No podía animarse a afrontar ningún objetivo, si no restablecía sus señales de vitalidad esenciales para darle contenido, credibilidad y carga emotiva a cualquier cruzada.