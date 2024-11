Newell's: El Mago Capria, ante su primera gran decisión en el fútbol rojinegro

La doble fecha de eliminatorias sudamericanas le otorga a esta etapa un mínimo margen de acción que la dirigencia quiere aprovechar. Es el único factor positivo en un escenario de tensión que tiende a bajar las revoluciones en una búsqueda que hasta ahora no luce tan apurada, al menos en estos primeros movimientos.

Profundizando sobre las tratativas que se están llevando adelante, el Mago negó algún arreglo total con algún entrenador. “Las gestiones por el nuevo entrenador deben ser silenciosas. No es bueno que se haga todo público. Se dijo una cosa que no es real. Todavía no arreglamos nada y estamos trabajando de manera urgente en esta cuestión”, se encargó de remarcar el asesor leproso.

En ese sentido, describió algunos rasgos de las negociaciones que se están llevando adelante. “La idea es buscar el mejor perfil posible de los entrenadores que pueden llegar a venir, dentro de las posibilidades que tiene Newell’s. Tengo la sensación de que en días podemos llegar a contratar un cuerpo técnico”, confió Capria sin llegar a dar muchas precisiones.

En ese marco de búsquedas, los nombres que hoy sobrevuelan los sondeos rojinegros siguen pasando por Mariano Soso, Diego Dabove, y un poco más atrás Sebastián Domínguez y Cristian Fabbiani. De todas maneras, también podría surgir un tapado, un nombre con más peso y aceptación en el hincha leproso de todos los que están girando.

Dentro de este tablero, Capria está conduciendo esta etapa de exploración y negociaciones con la intención de dar con el nombre más indicado para este delicado momento que atraviesa la entidad rojinegra. Tras la gran cantidad de pasos en falso recientes, cada vez hay más necesidades y menos tolerancia de los hinchas, y ese es un agente que también condiciona esta selección. El entrenador que traigan va a tener que capear un contexto de adversidades que tendrá que remontar, porque surcan vientos de agitación y complicaciones en el parque Independencia.

Presos de la inmediatez

En el video, Capria se animó a poner la lupa sobre su accionar. “El balance en poco más de dos meses de gestión no tiene que ver con el largo plazo. Evidentemente, nuestro trabajo siempre tiene una evaluación tardía, pero hay cosas del corto plazo en el que estamos por intervenir. Hemos encontrado volatilidad deportiva y eso, a veces, te condiciona”, expresó el Mago, a manera de evaluación.

“En este cargo hay que dar respuestas día a día, todo es inmediatez. Esa cultura nos lleva puestos a todos, más allá de lo que uno planifique a futuro y a largo plazo. Acá, hay que respaldar y comprender. Uno fue futbolista y sabe en estos momentos qué es lo que pasa. Tenemos que ayudar a nuestros jugadores, que son los que nos representan. Todos creemos que podemos salir”, resaltó el asesor deportivo.

Con Paolorossi

Bajo las órdenes de Ariel Paolorossi, el coordinador de las inferiores de Newell’s, el plantel de primera división entrenó este martes por la mañana en el complejo de Bella Vista, y el miércoles lo hará en el mismo turno. En estas jornadas, Paolorossi está acompañado por Gabriel del Valle Medina, Adrián Navarro, y Jorge Coqui Torres.