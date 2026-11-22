Frank Kudelka convocó a Lautaro Giannetti, Rodrigo Herrera, Matías Cóccaro, Franco Escobar y Bruno Cabrera. Un total de 26 futbolistas integran la delegación

Lautaro Giannetti faltó en los últimos 5 partidos de Newell's por una lesión muscular.

Frank Kudelka recuperó a los cinco futbolistas que tuvieron distintas lesiones para el enfrentamiento que disputará Newell's frente a Gimnasia por los octavos de final del torneo Clausura.

Estos jugadores son Lautaro Giannetti, Rodrigo Herrera, Matías Cóccaro, Franco Escobar y Bruno Cabrera. De esta manera, el técnico contará con el plantel completo para el partido de este lunes, a las 17, en La Plata.

La delegación de Newell's está integrada por 26 futbolista s, de los cuales 3 serán desafectados para el encuentro que determinará el equipo que clasifique a los cuartos de final y enfrente a Boca o Independiente Rivadavia

Con respecto a los futbolistas que volverán, Giannetti y Cóccaro son firmes candidatos a ser titulares. Posiblemente pase lo mismo con Rodrigo Herrera. En tanto, Franco Escobar y Bruno Cabrera estarán en el banco de suplentes.

Para Kudelka es un alivio el retorno de estos futbolistas, porque son importantes para la conformación del equipo.

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Lucas Carrizo volverá a la formación titular, pero en su caso no jugó la fecha pasada, contra Instituto en Córdoba, porque tenía cuatro tarjetas amarillas y corría el riesgo de que con una nueva fuese suspendido y se perdiera los octavos de final

CONVOCADOS



Octavos de final

Gimnasia La Plata (V)

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La posible formación de Newell's será con: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Santiago Solari; Matías Cóccaro.

Por el lado de Gimnasia no hay mayores misterios sobre los titulares. La única duda es si juega el extremo Lucas Janson o el entrenador Pata Pereyra se inclina por otro centrodelantero: Agustín Colazo.

El probable once del Lobo: Harlen Castillo, Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández y Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.