Frank Kudelka recuperó a los cinco futbolistas que tuvieron distintas lesiones para el enfrentamiento que disputará Newell's frente a Gimnasia por los octavos de final del torneo Clausura.
Frank Kudelka convocó a Lautaro Giannetti, Rodrigo Herrera, Matías Cóccaro, Franco Escobar y Bruno Cabrera. Un total de 26 futbolistas integran la delegación
Frank Kudelka recuperó a los cinco futbolistas que tuvieron distintas lesiones para el enfrentamiento que disputará Newell's frente a Gimnasia por los octavos de final del torneo Clausura.
Estos jugadores son Lautaro Giannetti, Rodrigo Herrera, Matías Cóccaro, Franco Escobar y Bruno Cabrera. De esta manera, el técnico contará con el plantel completo para el partido de este lunes, a las 17, en La Plata.
La delegación de Newell's está integrada por 26 futbolistas, de los cuales 3 serán desafectados para el encuentro que determinará el equipo que clasifique a los cuartos de final y enfrente a Boca o Independiente Rivadavia
Con respecto a los futbolistas que volverán, Giannetti y Cóccaro son firmes candidatos a ser titulares. Posiblemente pase lo mismo con Rodrigo Herrera. En tanto, Franco Escobar y Bruno Cabrera estarán en el banco de suplentes.
Para Kudelka es un alivio el retorno de estos futbolistas, porque son importantes para la conformación del equipo.
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Lucas Carrizo volverá a la formación titular, pero en su caso no jugó la fecha pasada, contra Instituto en Córdoba, porque tenía cuatro tarjetas amarillas y corría el riesgo de que con una nueva fuese suspendido y se perdiera los octavos de final
La posible formación de Newell's será con: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Santiago Solari; Matías Cóccaro.
Por el lado de Gimnasia no hay mayores misterios sobre los titulares. La única duda es si juega el extremo Lucas Janson o el entrenador Pata Pereyra se inclina por otro centrodelantero: Agustín Colazo.
El probable once del Lobo: Harlen Castillo, Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández y Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.
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