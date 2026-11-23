La provincia registró la mayor baja interanual. Adimra señaló la debilidad de los pedidos de maquinaria agrícola en el mercado interno

La actividad metalúrgica de Santa Fe cayó 5,6 % interanual en octubre, frente a una baja del 2,1 % a nivel nacional, según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).

La producción cayó en las cinco principales provincias metalúrgicas relevadas, con dificultades distintas en cada una. Después de Santa Fe, la baja más pronunciada se registró en Entre Ríos (3,7 %), donde el informe señaló problemas de acceso al crédito. En Buenos Aires, las exportaciones compensaron parte de la caída de las ventas internas y el retroceso fue del 1,7 %.

En Córdoba, la actividad disminuyó 1 % en un contexto de menor demanda de autopartes, freno de la obra pública y dificultades de rentabilidad en el agro. Mendoza tuvo la contracción más leve, del 0,4 %, amortiguada por las obras vinculadas a los hidrocarburos.

En el plano nacional, la producción metalúrgica aumentó 0,8 % respecto de septiembre. La mejora fue insuficiente para compensar el deterioro que el sector arrastra desde junio. En los primeros diez meses del año, la actividad acumuló una contracción del 5 % respecto del mismo período de 2025.

Uso de la capacidad instalada

Por su parte, el uso de la capacidad instalada se ubicó en el 41,8 %, 2,5 puntos porcentuales por debajo de octubre del año pasado. Fue el nivel más bajo para ese mes desde que comenzó la serie, en 2016.

“La falta de pedidos y contratos continúa siendo un desafío para buena parte de la actividad metalúrgica, particularmente entre los fabricantes de maquinaria y equipos”, señaló el presidente de Adimra, Elio Del Re.

La fabricación de bienes de capital registró la mayor caída interanual, del 9,2 %, y encadenó 18 meses consecutivos de contracción. El informe vinculó esa trayectoria con la falta de trabajo contratado. La producción nacional de maquinaria agrícola y la de equipamiento médico retrocedieron 4,5 % en ambos casos. También hubo bajas en carrocerías y remolques (2,4 %), autopartes (2,3 %) y otros productos de metal (1,4 %).

La fundición creció 4,6 % después de haber caído en 32 de los últimos 33 meses. La fabricación de equipos y aparatos eléctricos subió 4,2 % tras 14 meses de bajas. Adimra atribuyó ambos incrementos, en buena medida, al bajo nivel de producción de octubre de 2025.

El análisis por mercado de destino mostró que los proveedores de la construcción tuvieron la mayor caída (4,3 %), seguidos por los de la minería (4,1 %), la agroindustria (3,6 %) y el petróleo y gas (3,5 %). También se contrajo la actividad de los proveedores de la industria automotriz (1,5 %) y de los que abastecen al consumo final (1,1 %). Las únicas subas se dieron entre los proveedores de alimentos y bebidas (3,2 %) y de energía eléctrica (2,8 %).

El empleo metalúrgico, en tanto, se redujo 1,1 % frente a octubre de 2025 y se mantuvo prácticamente estable respecto de septiembre, según el Departamento de Estudios Económicos de Adimra. De cara al próximo trimestre, el 46 % de las empresas espera mantener su nivel de producción y el 28,7 % prevé una nueva baja.

Del Re planteó que el crecimiento de algunas actividades económicas debe extenderse al resto del entramado productivo. “Argentina cuenta con actividades económicas que muestran un crecimiento sostenido, pero es necesario generar condiciones para que ese crecimiento alcance a más actividades industriales, fortalezca las cadenas de valor y contribuya a recuperar los niveles de producción y empleo”, sostuvo.

Los datos de Rosario

Por otra parte, el último informe de octubre de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM) mostró el deterioro de los ingresos del sector en la ciudad. Los establecimientos metalúrgicos habilitados facturaron $96.480 millones en agosto, un 4,3 % más que un año antes a precios corrientes. Descontada la inflación, la facturación cayó 21,9 % interanual. Las ramas con bajas reales concentraron el 98 % de las ventas del sector.

El retroceso de agosto alcanzó a las ocho principales ramas metalúrgicas de la ciudad. Entre enero y agosto, la facturación real del sector acumuló una caída del 16,1 % respecto del mismo período de 2025. En esos ocho meses, los productos metálicos para uso estructural fueron la única de las principales ramas que logró aumentar su facturación por encima de la inflación. En autopartes, en cambio, los ingresos bajaron 10,3 % incluso a precios corrientes.

Según el indicador de AIM, el nivel de actividad quedó un 39,5 % por debajo del registrado a fines de 2023. La caída se inscribe en un escenario de retroceso más amplio de la industria local. Para el conjunto de la manufactura rosarina, el informe registró una baja del 11,2 % en la facturación real entre enero y julio.