Los dos goles de Gimnasia llegaron de pelotas perdidas en ataque, los de Newell's por dos penales por faltas sin pelota a Solari marcados por Walter Mazzantti

El 2 a 2 vibrante que entregaron Gimnasia y Newell's antes de llegar al alargue fue producto de situaciones casi calcadas. Los dos gritos del Lobo con los que se puso dos veces en ventaja fueron producto de dos pelotas perdidas por los rojinegros en ataque y llevadas adelante por el mismo hombre: Ignacio Miramón. Los dos leproso, además de grandes ejecuciones de Walter Mazzantti, fueron gestados en dos faltas sin pelota a Santiago Solari.

El equipo de Frank Kudelka fue gran protagonista en el Bosque, tanto para lo bueno como para lo malo. En sus mejores momentos llegaron los goles del rival, un mazazo del que se repuso dos veces de la misma manera.

Newell's dominó el primer tramo del partido, tuvo ocasiones como en el cabezazo de Matías Cóccaro que sacó Castillo en el ángulo y parecía un trámite a su medida. Pero Luca Regiardo se equivocó en tres cuartos del terreno del Lobo y llegó el golazo de Nacho Fernández.

Pérdida en ataque para Newell's

La perdió Luca Regiardo en una mala entrega y Miramón se la llevó con determinación corriendo más de 50 metros por el centro, eludiendo a Lucas Carrizo y cediendo a Lucas Janson. Del centro pasado llegó el taco de Auzmendi, único recurso que le quedaba porque se le iba larga, y la perfecta habilitación para el veterano Fernández que hacía gala de su calidad para el 1 a 0. Iban 17'.

La justicia en el marcador llegó en ese exquisito pase de Facundo Guch para Solari, quien llegó a darle a la pelota ante la salida de Herlen Castillo, que se lo llevó puesto. El balón no entró, primero el juez Nicolás Ramírez dio un offside que no fue y luego el VAR corrigió ese fallo y dio el otro, el del claro penal que Mazzantti traujo en gol, suave, a la derecha del arquero.

Pero en otro buen momento leproso, esta vez Guch la perdió en ataque, sobre la izquierda. Jeremías Merlo la robó y se la dio a Miramón, que de nuevo avanzó con determinación pero por la banda derecha.

Otro golazo y otro penal a Santiago Solari

Cuando en velocidad dejó en el camino a Lucas Carrizo parecía que venía el centro pero optó por reventarle el arco a Reinatti. Otro golazo de Gimnasia.

De nuevo a remarla para Newell's, y de nuevo la pelota filtrada para Solari, entrando por el medio al área tripera. alcanzó a tocarla cuando German Conti intentó rechazar fuera de tiempo, le pegó a la altura de la rodilla y Ramírez cobró sin dudas penal, que Mazzantti tradujo en el nuevo empate, esta vez pateando alto al mismo lado, adonde fue Castillo.

Todo Newell's quedó protestando porque Conti tenía amarilla y debió ser expulsado.