Newell's dio dos pasos adelante de la mano del restaurador Frank Kudelka

El rojinegro abrochó dos victorias en fila para frenar la hemorragia y en ambas superó en el desarrollo a rivales inferiores, lo que antes era imposible

Frank Kudelka está reacomodando de a poco a Newell's y los triunfos son estímulo.

Newell’s logró algo muy valioso en los dos últimos partidos del torneo Apertura. Es poder ganarle a equipos de menor potencial y que por esta coyuntura momentánea compiten de manera directa con el mismo objetivo de la permanencia.

Si bien es algo que suena sencillo en el fútbol, cuando el presente viene torcido cuesta muchísimo.

La Lepra cantó victoria este domingo pasado frente a Central Córdoba en Santiago del Estero y antes venía de vencer a Gimnasia de Mendoza en el Coloso.

Dos resultados que serían comunes y hasta lógicos en otro momento del club del Parque, pero hoy son triunfazos que valen oro y sirven para apuntalar lo que viene.

Victorias que son un empujón anímico

El conjunto rojinegro, de la mano de Frank Kudelka, lo logró y sumó seis de seis para oxigenarse en todo sentido y, en especial, para levantar la autoestima de un plantel que por primera vez en el año siente que puede ganar y que no está condenado a convivir permanentemente con las derrotas.

La historia recién empieza, pero el entrenador Kudelka va logrando hacer competitivo paulatinamente a un equipo que venía haciendo agua por todos lados.

Todavía está lejísimo de ser una formación confiable y que represente a los hinchas leprosos, pero al menos consiguió detener la hemorragia y trazó una línea desde la que se debe crecer.

Lo reconoció el mismo entrenador rojinegro tras el 3 a 1, tan merecido como sufrido, ante el Ferroviario en el estadio Madre de Ciudades, con goles de Franco García, que convirtió por primera vez con la camiseta rojinegra, Oscar Salomón y el juvenil Francisco Scarpeccio, quien tuvo su estreno en la red.

La mirada de Kudelka

“El equipo avanzó en resultado y en juego. Existen momentos que hay que saber defender. Y fuimos prolijos en jugadas aéreas”, resaltó Kudelka.

“Tuvimos facetas buenas en posesión del balón, en definición de jugada. El gol del descuento dio incertidumbre. Pero le doy valor a lo bueno”, aseguró el conductor leproso, que desde su segundo arribo a la entidad del Parque, durante el actual torneo Apertura, obtuvo siete puntos sobre quince jugados.

Mención aparte es la eliminación por la Copa Argentina frente a Acassuso, en un torneo siempre resultó esquivo para Newell’s y que en este contexto está en un segundo plano.

Ahora, lo que se viene es consolidar esta remontada numérica tras lo que había sido un inicio de año pobrísimo bajo el ciclo Orsi-Gómez.

Lo que está por delante es recibir el próximo domingo a San Lorenzo en el Coloso, luego la visita a Unión en el estadio 15 de Abril, ser local de Instituto en el Parque y el cierre del torneo ante Vélez en el José Amalfitani de Liniers.

El técnico espera para mitad de año

Kudelka siempre tuvo como objetivo cruzar el río hasta mitad de año cuando pueda potenciar al plantel, a partir de la apertura del mercado de pase,s y darle el perfil que él prefiere.

Por ahora está logrando el objetivo, paso a paso, sin sobrarle nada, pero con un perfil mucho más competitivo que el que tenía antes de su arribo.

Newell’s debe seguir por la línea del trabajo diario, del esfuerzo en cada partido, de que los jugadores vayan recobrando la confianza de manera sostenida y que el conjunto le de sustento a las individualidades.

Así, el entrenador sabrá qué jugadores serán valiosos el semestre que viene y qué necesitará reforzar de manera imprescindible.

Pero sin ir más allá, hoy vale cada punto de las 12 unidades que quedan en juego antes de que concluya la fase clasificatoria del torneo Apertura y el posterior parate de la competencia local por el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos.

Kudelka llegó al club del Parque como un restaurador y poco a poco va logrando su titánica misión.

El entrenador dio los primeros dos pasos seguidos hacia adelante en este sentido. Parece poco, pero por cómo venía Newell’s, es muchísimo.