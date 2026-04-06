Zamora le ganó a la muerte, Newell's le tendió una mano y ahora hace campañas solidarias

Después de superar dos infartos cerebrales y de encontrar trabajo en el Rojinegro, el exdelantero se sumó a dos asociaciones que dan asistencia a los más necesitados

Julio Zamora junto a algunos vecinos de un barrio donde el fin de semana estuvo repartiendo bolsones de comida en el barrio El Churrasco.

El sacrificio, la lucha desde bien abajo, el tocar el cielo con las manos y volver a transitar la vida bajo el techo de las necesidades llevaron a Julio Alberto Zamora a buscar el camino de la solidaridad. Con un trabajo que lo mantiene activo en Newell's desde hace un tiempo, ahora el Negro también se involucró en asociaciones que asisten a las familias carenciadas. "Es una idea que tengo desde hace mucho tiempo. El de ayudar y estar al lado de la gente", sostuvo el exdelantero de la Lepra.

Zamora sabe bien lo que es recibir una ayuda porque él mismo la tuvo el año pasado después de los inconvenientes de salud que transitó y el pedido de un trabajo que hizo en una entrevista con La Capital . El expresidente Ignacio Astore le dio un lugar en las inferiores del club y en la actualidad se desempeña como ayudante de campo en el fútbol femenino . Si bien logra vivir con lo justo, las ganas de brindar una mano siempre la tuvo latente y ahora se involucró en esa misión.

"Salió esta posibilidad con la gente de la Asociación Permanecer y la Amistad Turca. Me invitaron a colaborar con ellos para estar junto a la gente en un momento en donde necesitamos estar todos juntos. Esperemos que esta ayuda que podamos dar sea la mejor porque se hace de corazón" , relató el Negro en contacto con este medio tras la entrega de alimentos en el barrio El Churrasco.

El exatacante y entrenador transita sus días en la profesión que abrazó desde muy chico y se mantiene vinculado a la pelota. Lleva adelante la tarea de ayudante de campo de Gastón Aguirre y conduce un equipo de "chicas extraordinarias que se juegan la vida por la camiseta de Newell's".

Si bien está contento con su tarea que le permite estar activo, con la mente ocupada y mantenerse con lo justo para transitar la vida, la idea de colaborar con familias con necesidades siempre la tuvo y se lanzó en ese objetivo "porque me hace muy bien. El dar una mano me sale del corazón y es algo gratificante", expresó el Negro, quien también vistió las camisetas de River, Sabadell (España), Cruz Azul (México), Jorge Wilstermann (Bolivia) y Platense, mientras que pasó por dieciséis clubes como entrenador.

Zamora julio

Dos infartos cerebrales y recuperación

El Negro logró recuperarse de dos infartos cerebrales que sufrió en el 2017 cuando era técnico de Real Potosí (Bolivia). En un encuentro de su equipo ante Universitario, el exatacante sintió dolores fuertes de cabeza y tras ser internado padeció un ACV que lo dejó al borde de la muerte.

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Con el paso del tiempo Zamora logró recuperarse satisfactoriamente, pero quedó en una situación de crisis económica agobiante. Desde Newell's apareció -tras un pedido público- la ayuda, algo que venía deseando con intensidad, y hasta el momento sigue prestando servicios en el club que logró el despegue futbolístico. Y ahora también se involucró en el aspecto solidario.