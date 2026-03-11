La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: Mazzantti mostró buenas credenciales y fue el último pasajero del mercado

El jugador que llegó a préstamo de Independiente debutó ingresando en el segundo tiempo y definió muy bien para lo que era el 2 a 1, que el VAR anuló

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

11 de marzo 2026 · 01:22hs
Walter Mazzantti debutó de buena forma en Newells.

Leonardo Vincenti / La Capital

Walter Mazzantti debutó de buena forma en Newell's.

Walter Mazzantti, el refuerzo que fue presentado el lunes como nuevo jugador leproso no tardó en debutar con la camiseta de Newell's. Porque este martes por la noche saltó a la cancha como relevo cuando se jugaban 62 minutos en reemplazo del Colo Ramírez en el duelo chivo ante el Calamar.

Mazzantti, que fue dirigido por Frank Kudelka en Huracán y que llegó a préstamo desde Independiente, se paró sobre la derecha del ataque rojinegro, el puesto que mejor le sienta.

Y justamente el exIndependiente estuvo muy cerca de ser el héroe de la noche en el Coloso, tras definir de gran forma la asistencia al vacío que le dio Facundo Guch.

>>Leer más: Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

El VAR le ahogó el grito a Newell's

Pero en el inicio de la jugada el mismo Guch forcejeó con Silva y tras el llamado del VAR el árbitro Luis Lobo Medina invalidó la acción por un agarrón mínimo del jugador rojinegro.

Lo que fue una gran jugada leprosa en ataque quedó en la nada y Newell’s no pudo pasar del empate ante Platense.

Además de Mazzantti, el otro refuerzo que arribó al final del libro de pases y que también estuvo en el banco (pero no ingresó) fue el lateral derecho Martín Ortega.

Ni arquero ni armador

En tanto, Newell’s al final no trajo un arquero para reemplazar al lesionado Gabriel Arias. Tenía un cupo abierto hasta ayer por la noche para incorporar a un reemplazante.

Pero no lo hizo, pese a que hasta el mismo día del cierre del libro de pases se habló de la posibilidad concreta de que llegue Marcos Ledesma, procedente de Defensa.

La negociación por Ledesma era viable. De regreso de Barracas Central, donde atajó en 2025, en Defensa era el tercer arquero. Existía la chance de que el Halcón de Florencio Varela lo preste, como lo hizo en los últimos años. Pero no sucedió.

Kudelka entonces tendrá para ocupar el arco, por ahora, a Williams Barlasina como titular y a Josué Reinatti como suplente. Como alternativa cuenta con Francisco Sciarini.

Mientras que otro puesto que quiso cubrir Kudelka y no logró hacerlo fue el de armador de juego o enlace. Hubo gestiones contrarreloj para conseguirlo, pero no llegaron a buen puerto.

El próximo partido de Newell’s será el martes que viene, a las 19, por la fecha 11ª, visitando a Lanús en La Fortaleza.

