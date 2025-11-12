Newell's: cómo le fue a la reserva en el partido decisivo de octavos de final ante Gimnasia

Los rojinegros y el Lobo se enfrentaron este miércoles en busca de un boleto a los cuartos de final de la Copa Proyección.

Los pibes de Newell's no pudieron con Gimnasia y quedaron eliminados.

No pudo ser. La reserva de Newell's , dirigida por Jorge Coqui Torres tras lo que fue la designación "momentánea" de Lucas Bernardi al mando de la primera división, cayó como visitante ante Gimnasia, por 2 a 0, y así los pibes rojinegos quedaron eliminados en el cruce de octavos de final del Torneo Proyección.

Los juveniles rojinegros, que viajaron a La Plata este mismo miércoles en colectivo, no pudieron vencer a Gimnasia, en Estancia Chica, y quedaron fuera de carrera en la lucha por el título de la divisional.

El cotejo fue dirigido por Fabricio De La Cruz , mientras que estuvieron como colaboradores Federico Machuca (asistente 1), Mariela Martino (asistente 2) y fue cuarto árbitro Rodrigo Maidana.

Newell’s llegó a esta instancia de los play-offs porque culminó en la 6º posición en la Zona A, con 25 puntos, producto de 7 victorias, 4 empates, y 5 derrotas.

Mientras que Gimnasia de La Plata terminó 3º Zona B, con 29 unidades, merced a 8 triunfos, 5 igualdades, y 3 caídas.

Newell's cayó 2 a 0 con los goles del Lobo que fueron convertidos por Jorge de Asís y Juan Cruz Cortazzo, ambos en el complemento, a los 25' y a los 45'. Así Newell's quedó afuera en la lucha por el título en el torneo Proyección.

Leer más: Parecidos a Newell's: los jugadores de otro club de primera dicen que no cobran desde agosto

La formación de Newell's

Newell's alistó a: Faustino Piotti; Agustín Melgarejo, Juan Blas Saman, Lucas Baños (87' Ignacio Liberato) y Valentino Torrente; Blas Benedetto, Alan Mereles (60' Máximo Ramón) y Pablo Altamirano; Joaquín Amadío (67' Thiago Gigena), Francisco Scarpeccio (60' Gino Mutti) y Lautaro Ríos (67' Sebastián Montero). DT: Jorge Torres.