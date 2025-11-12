Newell's: cómo le fue a la reserva en el partido decisivo de octavos de final ante Gimnasia

No pudo ser. La reserva de Newell's, dirigida por Jorge Coqui Torres tras lo que fue la designación "momentánea" de Lucas Bernardi al mando de la primera división, cayó como visitante ante Gimnasia, por 2 a 0, y así los pibes rojinegos quedaron eliminados en el cruce de octavos de final del Torneo Proyección.
Los juveniles rojinegros, que viajaron a La Plata este mismo miércoles en colectivo, no pudieron vencer a Gimnasia, en Estancia Chica, y quedaron fuera de carrera en la lucha por el título de la divisional.
El cotejo fue dirigido por Fabricio De La Cruz, mientras que estuvieron como colaboradores Federico Machuca (asistente 1), Mariela Martino (asistente 2) y fue cuarto árbitro Rodrigo Maidana.
Newell’s llegó a esta instancia de los play-offs porque culminó en la 6º posición en la Zona A, con 25 puntos, producto de 7 victorias, 4 empates, y 5 derrotas.
Mientras que Gimnasia de La Plata terminó 3º Zona B, con 29 unidades, merced a 8 triunfos, 5 igualdades, y 3 caídas.
Newell's cayó 2 a 0 con los goles del Lobo que fueron convertidos por Jorge de Asís y Juan Cruz Cortazzo, ambos en el complemento, a los 25' y a los 45'. Así Newell's quedó afuera en la lucha por el título en el torneo Proyección.
La formación de Newell's
Newell's alistó a: Faustino Piotti; Agustín Melgarejo, Juan Blas Saman, Lucas Baños (87' Ignacio Liberato) y Valentino Torrente; Blas Benedetto, Alan Mereles (60' Máximo Ramón) y Pablo Altamirano; Joaquín Amadío (67' Thiago Gigena), Francisco Scarpeccio (60' Gino Mutti) y Lautaro Ríos (67' Sebastián Montero). DT: Jorge Torres.