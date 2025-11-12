Parecidos a Newell's: los jugadores de otro club de primera dicen que no cobran desde agosto

Un plantel profesional hizo público un duro comunicado para dar a conocer la situación en la que se encuentra. Así y todo entra a los playoffs.

El plantel de San Lorenzo sigue entrenando pese a las dificultades y ya está clasificado para los playoffs del torneo Clausura. A los jugadores de Newell's también les deben salario.

En el fútbol argentino no todo es color de rosa, ni mucho menos. A los problemas que expusieron este lunes los jugadores de Newell's , que denuncian un atraso salarial, se le suman ahora los de San Lorenzo, que son parecidos e incluso peores.

Los jugadores del plantel azulgrana hicieron público un comunicado en el que expresaron su “preocupación y malestar” por la situación del club y subrayaron: "Llegó el momento de alzar la voz”.

Según revelaron los integrantes del plantel en un comunicado público, hay jugadores que cobraron su sueldo por última vez en agosto. "Esto afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”, dijeron.

Ni agua caliente ni buena comida

También revelaron otras complicaciones por las que atraviesan a diario en el ejercicio de su profesión. Entre ellas mencionaron "la falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente) y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia".

Según los jugadores, los directivos les hicieron reiteradas promesas y nunca cumplieron.

El comunicado de los jugadores se conoció luego de la reunión que mantuvieron con el presidente del club, Marcerlo Moretti, cuya situación como tal es muy poco clara.

Leer más: Los jugadores de Newell's volvieron a entrenar después del paro que hicieron el lunes

Los conflictos de San Lorenzo

No es la primera vez que los jugadores de San Lorenzo sacan a la luz la situación por la que atraviesan en un club devastado económicamente y sumido en una crisis institucional sin límites. Lo valorable es que aun así, el equipo está realizando una muy buena campaña en el torneo Clausura y ya está clasificado para los playoffs en los que se definirá al campeón del certamen.