La escuela de técnicos de Newell's aporta su pizarra mágica al Mundial

Lionel Scaloni y la consagración en el Mundial de Qatar. Además, Marcelo Bielsa y Mauricio Pochettino serán los otros DT surgidos en Newell's.

El Mundial 2026 tendrá a seis entrenadores argentinos al frente de distintas selecciones. Por supuesto que está el campeón defensor Lionel Scaloni al mando de la albiceleste, pero hay cinco compatriotas más que buscarán llegar lo más lejos posible con sus equipos y darle alas al sueño de imitar al nacido en la localidad santafesina de Pujato. Con mucha escuela de Newell's .

Los otros técnicos mundialistas argentos son los rosarinos Marcelo Bielsa (Uruguay) y Sebastián Beccacece (Ecuador); el oriundo de Murphy Mauricio Pochettino (que dirige a uno de los locales, Estados Unidos); el rafaelino Gustavo Alfaro (Paraguay) y completa la nómina en Colombia Néstor Lorenzo, el exdefensor subcampeón del mundo con Argentina en Italia 1990, que nació en Villa Celina, la localidad pegada a la avenida General Paz y perteneciente a La Matanza, en la provincia de Buenos Aires.

Por ello habrá mucha pizarra con sello de calidad argentino en la cita ecuménica de Estados Unidos, México y Canadá.

Lo destacado es que así como Rosario y su zona de influencia es una usina inagotable de jugadores de elite, entre los que ahora sobresale Lionel Messi que jugará su sexto Mundial, también es una escuela de entrenadores de primerísimo nivel, que en este torneo volverán a estar en el tapete.

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Claro que Scaloni ya logró el bicampeonato de América y la coronación en el Mundial de Qatar 2022 por lo que ahora buscará ser el primer técnico de la selección argentina en lograr la doble corona ecuménica y superar en este rubro a dos leyendas como César Luis Menotti (Argentina 1978) y Carlos Salvador Bilardo (México 1986).

Scaloni comenzó su ligazón con el fútbol profesional como jugador de Newell’s antes de realizar una extensa carrera por Europa. Luego fue entrenador y en su primer gran desafío fue nada menos que campeón mundial con la Scaloneta, su equipo de autor que armó con Lionel Messi y Angel Di María.

“Argentina siempre fue como animadora a los mundiales, la gente cree que va a llegar al máximo y ahora no va a cambiar por haber sido campeón. Esta camiseta requiere afrontar todos los partidos al máximo y eso seguirá siendo siempre así, como campeones del mundo o no. Yo creo que presión es otra cosa, pero igual estos chicos juegan todos los fines de semana partidos muy importantes”, manifestó Scaloni en la recta final al máximo certamen.

Una hermosa locura

Pero si de vínculo con Newell’s se trata el nombre por antonomasia es el de Marcelo Bielsa. Porque hasta el Coloso del Parque lleva el apellido del Loco. Fue campeón como DT leproso en la temporada 1990/91 y en el Clausura 1992. Y el pueblo rojinegro lo adoptó como uno de sus máximos ídolos, si no el más, de la historia.

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El Loco es el capitán del barco de la selección uruguaya, donde tuvo un comienzo de ensueño y luego hubo un bajón y críticas desde exjugadores emblemáticos de la Celeste.

Ahora con el Mundial llegó la calma y el objetivo del vecino país es volver a codearse con los puestos de arriba, en este certamen que ganaron en 1930 y 1950.

El Uruguay de Bielsa incluso puede cruzarse muy pronto con la selección argentina, ya que si la albiceleste sale primera del grupo J y la celeste segunda del H (está junto a España) chocarán en 16 avos de final en Miami o si es al revés lo harán en Los Ángeles.

Un cruce entre Argentina y Uruguay, entre Scaloni y Bielsa, sería para alquilar balcones con dos verdaderos señores técnicos del fútbol mundial.

El Loco ya dirigió dos Mundiales, a la selección Argentina en Corea-Japón 2002 donde quedó afuera en primera fase, y a Chile en Sudáfrica 2010.

Otra frase célebre de Bielsa quedó grabada en la antesala de la Copa del Mundo: “Dentro del pueblo, los que menos tienen más necesitan de las felicidades por las que no se paga y quieren que el fútbol los haga feliz. Yo siempre digo, vio que yo gano una fortuna... Si todo lo que gané en los años que estoy aquí -y juro que lo haría- me lo piden a cambio de salir entre los cuatro primeros o campeón del mundo, ¿quién no lo paga? Pregúntele a cualquier futbolista y te dice sí, por esto, lo que sea. ¿Cómo no va a haber entusiasmo entonces por el Mundial?”.

Otro campeón en el Parque

Mientras que un jugador que escribió páginas de gloria justamente en el ciclo de Bielsa en Newell’s fue Mauricio Pochettino, el aguerrido defensor que marcaba como un león y se lanzaba al ataque en las pelotas paradas para ganar en el área de enfrente.

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Poche no la tiene fácil, pero es optimista y lo aclaró en la previa: “La energía, la pasión y el deseo de lograr algo histórico aquí son las cosas que me inspiran. La oportunidad de dirigir a la selección de Estados Unidos, ante unos aficionados tan apasionados como los jugadores, es algo que no podía dejar pasar. Veo un grupo lleno de talento y potencial, y juntos vamos a construir algo especial de lo que toda la nación pueda sentirse orgullosa”.

Así, Pochettino tendrá su estreno como director técnico en Mundiales y asumirá el gran desafío de avanzar lo más posible con uno de los organizadores como es el caso de Estados Unidos, que tendrá su estreno este viernes ante Paraguay en Los Ángeles.

Alfaro, el Profesor guaraní

Justamente al equipo guaraní lo conduce el Profesor Gustavo Alfaro, que tuvo un paso como técnico de Rosario Central que fue muy malo y no dejó un grato recuerdo en Arroyito.

Pero el país del tereré llega con el ánimo por las nubes al Mundial y buscará sortear como mínimo la fase de grupos. Está en la zona D, junto a Estados Unidos, Australia y Turquía.

Entre los citados por Alfaro figuran dos defensores con pasado en Newell’s, tales los casos de los zagueros Gustavo Velázquez y José Canale.

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Para el DT rafaelino el Mundial es todo: “Se juega otro fútbol, con diferencias sutiles que lo hacen especial. La garra y la templanza las necesitamos, pero también debemos encontrar otro tipo de respuestas. Las potencias basan su confianza en las capacidades individuales de jugadores de élite, mientras que nosotros jugamos desde la ilusión, desde ese deseo que genera participar en una Copa del Mundo. Para mí, la expectativa es una mochila, la ilusión es un motor. Nosotros vamos detrás de esa ilusión. Estamos preparados para luchar, dejar la piel, ofrecer el corazón y representar con orgullo a todo un país”.

Otro rosarino al Mundial

Mientras que el rosarino Sebastián Beccacece será el líder de la cruzada de Ecuador en la Copa del Mundo. Identificado con Newell’s y hasta varias veces mencionado entre los candidatos a dirigir a la Lepra, ahora llevó todos sus sueños y disciplina táctica a la selección ecuatoriana, donde está citado el arquero exCentral Hernán Galíndez.

“Existe una motivación muy grande, estamos convencidos de hacer nuestro mejor Mundial, tenemos buenos futbolistas. Pondremos la energía en seguir mejorando el funcionamiento para afrontar las dificultades”, confió en la previa.

Y el sexto DT argentino es Néstor Lorenzo en la selección de Colombia, donde jugará el delantero canalla Jaminton Campaz y el exleproso Willer Ditta.

Cada DT con su librito y la fórmula del éxito bajo el brazo, listos para salir al ruedo en el gran show.