La Capital | Ovación | Newell's

La escuela de técnicos de Newell's aporta su pizarra mágica al Mundial

Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa, Mauricio Pochettino, Sebastián Beccacece y Gustavo Alfaro son los DT santafesinos del Mundial. Además está Néstor Lorenzo

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

11 de junio 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lionel Scaloni y la consagración en el Mundial de Qatar. Además

Lionel Scaloni y la consagración en el Mundial de Qatar. Además, Marcelo Bielsa y Mauricio Pochettino serán los otros DT surgidos en Newell's.

El Mundial 2026 tendrá a seis entrenadores argentinos al frente de distintas selecciones. Por supuesto que está el campeón defensor Lionel Scaloni al mando de la albiceleste, pero hay cinco compatriotas más que buscarán llegar lo más lejos posible con sus equipos y darle alas al sueño de imitar al nacido en la localidad santafesina de Pujato. Con mucha escuela de Newell's.

Los otros técnicos mundialistas argentos son los rosarinos Marcelo Bielsa (Uruguay) y Sebastián Beccacece (Ecuador); el oriundo de Murphy Mauricio Pochettino (que dirige a uno de los locales, Estados Unidos); el rafaelino Gustavo Alfaro (Paraguay) y completa la nómina en Colombia Néstor Lorenzo, el exdefensor subcampeón del mundo con Argentina en Italia 1990, que nació en Villa Celina, la localidad pegada a la avenida General Paz y perteneciente a La Matanza, en la provincia de Buenos Aires.

Por ello habrá mucha pizarra con sello de calidad argentino en la cita ecuménica de Estados Unidos, México y Canadá.

De Rosario a la elite

Lo destacado es que así como Rosario y su zona de influencia es una usina inagotable de jugadores de elite, entre los que ahora sobresale Lionel Messi que jugará su sexto Mundial, también es una escuela de entrenadores de primerísimo nivel, que en este torneo volverán a estar en el tapete.

>>Leer más: Cuándo será el debut de la selección argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Claro que Scaloni ya logró el bicampeonato de América y la coronación en el Mundial de Qatar 2022 por lo que ahora buscará ser el primer técnico de la selección argentina en lograr la doble corona ecuménica y superar en este rubro a dos leyendas como César Luis Menotti (Argentina 1978) y Carlos Salvador Bilardo (México 1986).

Scaloni comenzó su ligazón con el fútbol profesional como jugador de Newell’s antes de realizar una extensa carrera por Europa. Luego fue entrenador y en su primer gran desafío fue nada menos que campeón mundial con la Scaloneta, su equipo de autor que armó con Lionel Messi y Angel Di María.

“Argentina siempre fue como animadora a los mundiales, la gente cree que va a llegar al máximo y ahora no va a cambiar por haber sido campeón. Esta camiseta requiere afrontar todos los partidos al máximo y eso seguirá siendo siempre así, como campeones del mundo o no. Yo creo que presión es otra cosa, pero igual estos chicos juegan todos los fines de semana partidos muy importantes”, manifestó Scaloni en la recta final al máximo certamen.

Una hermosa locura

Pero si de vínculo con Newell’s se trata el nombre por antonomasia es el de Marcelo Bielsa. Porque hasta el Coloso del Parque lleva el apellido del Loco. Fue campeón como DT leproso en la temporada 1990/91 y en el Clausura 1992. Y el pueblo rojinegro lo adoptó como uno de sus máximos ídolos, si no el más, de la historia.

>>Leer más: Argentina llegará al Mundial 2026 como líder del ranking Fifa: la histórica maldición que buscará romper

El Loco es el capitán del barco de la selección uruguaya, donde tuvo un comienzo de ensueño y luego hubo un bajón y críticas desde exjugadores emblemáticos de la Celeste.

Ahora con el Mundial llegó la calma y el objetivo del vecino país es volver a codearse con los puestos de arriba, en este certamen que ganaron en 1930 y 1950.

El Uruguay de Bielsa incluso puede cruzarse muy pronto con la selección argentina, ya que si la albiceleste sale primera del grupo J y la celeste segunda del H (está junto a España) chocarán en 16 avos de final en Miami o si es al revés lo harán en Los Ángeles.

Un cruce entre Argentina y Uruguay, entre Scaloni y Bielsa, sería para alquilar balcones con dos verdaderos señores técnicos del fútbol mundial.

El Loco ya dirigió dos Mundiales, a la selección Argentina en Corea-Japón 2002 donde quedó afuera en primera fase, y a Chile en Sudáfrica 2010.

Otra frase célebre de Bielsa quedó grabada en la antesala de la Copa del Mundo: “Dentro del pueblo, los que menos tienen más necesitan de las felicidades por las que no se paga y quieren que el fútbol los haga feliz. Yo siempre digo, vio que yo gano una fortuna... Si todo lo que gané en los años que estoy aquí -y juro que lo haría- me lo piden a cambio de salir entre los cuatro primeros o campeón del mundo, ¿quién no lo paga? Pregúntele a cualquier futbolista y te dice sí, por esto, lo que sea. ¿Cómo no va a haber entusiasmo entonces por el Mundial?”.

Otro campeón en el Parque

Mientras que un jugador que escribió páginas de gloria justamente en el ciclo de Bielsa en Newell’s fue Mauricio Pochettino, el aguerrido defensor que marcaba como un león y se lanzaba al ataque en las pelotas paradas para ganar en el área de enfrente.

>>Leer más: Ceremonia de apertura del Mundial 2026: cómo será el show inaugural

Poche no la tiene fácil, pero es optimista y lo aclaró en la previa: “La energía, la pasión y el deseo de lograr algo histórico aquí son las cosas que me inspiran. La oportunidad de dirigir a la selección de Estados Unidos, ante unos aficionados tan apasionados como los jugadores, es algo que no podía dejar pasar. Veo un grupo lleno de talento y potencial, y juntos vamos a construir algo especial de lo que toda la nación pueda sentirse orgullosa”.

Así, Pochettino tendrá su estreno como director técnico en Mundiales y asumirá el gran desafío de avanzar lo más posible con uno de los organizadores como es el caso de Estados Unidos, que tendrá su estreno este viernes ante Paraguay en Los Ángeles.

Alfaro, el Profesor guaraní

Justamente al equipo guaraní lo conduce el Profesor Gustavo Alfaro, que tuvo un paso como técnico de Rosario Central que fue muy malo y no dejó un grato recuerdo en Arroyito.

Pero el país del tereré llega con el ánimo por las nubes al Mundial y buscará sortear como mínimo la fase de grupos. Está en la zona D, junto a Estados Unidos, Australia y Turquía.

Entre los citados por Alfaro figuran dos defensores con pasado en Newell’s, tales los casos de los zagueros Gustavo Velázquez y José Canale.

>>Leer más: Qué dijo Scaloni sobre el reemplazante de Balerdi para el Mundial y la situación de los "tocados"

Para el DT rafaelino el Mundial es todo: “Se juega otro fútbol, con diferencias sutiles que lo hacen especial. La garra y la templanza las necesitamos, pero también debemos encontrar otro tipo de respuestas. Las potencias basan su confianza en las capacidades individuales de jugadores de élite, mientras que nosotros jugamos desde la ilusión, desde ese deseo que genera participar en una Copa del Mundo. Para mí, la expectativa es una mochila, la ilusión es un motor. Nosotros vamos detrás de esa ilusión. Estamos preparados para luchar, dejar la piel, ofrecer el corazón y representar con orgullo a todo un país”.

Otro rosarino al Mundial

Mientras que el rosarino Sebastián Beccacece será el líder de la cruzada de Ecuador en la Copa del Mundo. Identificado con Newell’s y hasta varias veces mencionado entre los candidatos a dirigir a la Lepra, ahora llevó todos sus sueños y disciplina táctica a la selección ecuatoriana, donde está citado el arquero exCentral Hernán Galíndez.

“Existe una motivación muy grande, estamos convencidos de hacer nuestro mejor Mundial, tenemos buenos futbolistas. Pondremos la energía en seguir mejorando el funcionamiento para afrontar las dificultades”, confió en la previa.

Y el sexto DT argentino es Néstor Lorenzo en la selección de Colombia, donde jugará el delantero canalla Jaminton Campaz y el exleproso Willer Ditta.

Cada DT con su librito y la fórmula del éxito bajo el brazo, listos para salir al ruedo en el gran show.

Noticias relacionadas
El Lobo Bielsa volvió a dar que hablar por una entrevista en la que devolvió respuestas casi monosilábicas.

La entrevista al Loco Bielsa que duró apenas 38 segundos

Fabián Noguera dejará Newells tras haber jugado solamente dos partidos en 2026.

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

Salcedo llegó a Newells en 2024 tras una compra del pase en un ciento por ciento. Tiene contrato hasta diciembre de 2027.

Newell's: una nueva baja para Kudelka con la partida a Paraguay de un defensor

Sampaoli, detrás de Alayes, la vez que visitó el Coloso. Fue como DT de Emelec, ante Newells, en la Libertadores 2010.

A dos meses del debut de Newell's, las marcas rojinegras en la vida de Jorge Sampaoli

Ver comentarios

Las más leídas

Me da lástima Belloso: la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

"Me da lástima Belloso": la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newells en el actual mercado

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Lo último

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas

El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país

El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país

La contradicción de Adorni por su patrimonio: de está todo declarado a ahorramos en negro

La contradicción de Adorni por su patrimonio: de "está todo declarado" a "ahorramos en negro"

Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

Los nuevos aparatos para los Juegos Suramericanos se sumarán a las 6.010 cámaras ya instaladas desde febrero.

Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

Por Lucas Ameriso
Se viene el Mundial y la ciencia sale a la cancha para cautivar a jóvenes estudiantes

Por Matías Petisce
La Ciudad

Se viene el Mundial y la ciencia sale a la cancha para cautivar a jóvenes estudiantes

Ahorramos en negro, como todos: Adorni presentó su declaración jurada
Política

"Ahorramos en negro, como todos": Adorni presentó su declaración jurada

Ley electoral: Unidos se toma su tiempo para pulir los acuerdos internos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley electoral: Unidos se toma su tiempo para pulir los acuerdos internos

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año
La Ciudad

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario
Policiales

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Me da lástima Belloso: la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

"Me da lástima Belloso": la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newells en el actual mercado

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

Ovación
Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el Messi jordano

Por Luis Castro
Ovación

Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el "Messi jordano"

Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el Messi jordano

Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el "Messi jordano"

Mundial 2026: el mundo se convierte en una pelota y Argentina defiende la corona

Mundial 2026: el mundo se convierte en una pelota y Argentina defiende la corona

Grupo A: México hace historia en el Mundial y esta vez quiere llegar mucho más lejos

Grupo A: México hace historia en el Mundial y esta vez quiere llegar mucho más lejos

Policiales
Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario
Policiales

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

Gendarmes juzgados por integrar red narco: piden hasta 16 años de cárcel

Gendarmes juzgados por integrar red narco: piden hasta 16 años de cárcel

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

La Ciudad
Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas
La ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas

Promesa a la Bandera: Rosario convoca a jóvenes y adultos que no la hicieron en la escuela

Promesa a la Bandera: Rosario convoca a jóvenes y adultos que no la hicieron en la escuela

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año

Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

La Biblioteca Argentina rinde homenaje este domingo a Jorge Luis Borges
La Ciudad

La Biblioteca Argentina rinde homenaje este domingo a Jorge Luis Borges

El Papa conmemoró la muerte de Gaudí con una misa en la Sagrada Familia
Información General

El Papa conmemoró la muerte de Gaudí con una misa en la Sagrada Familia

La inflación en EEUU subió a su mayor nivel en tres años: 4,2 % anual
El Mundo

La inflación en EEUU subió a su mayor nivel en tres años: 4,2 % anual

Zona sur: 20 balazos para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques
Policiales

Zona sur: 20 balazos para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques

A un año de la condena a Cristina, la militancia se congregó frente a su casa
Política

A un año de la condena a Cristina, la militancia se congregó frente a su casa

Adorni y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias
Política

Adorni y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias

Operativo por un robo: se quedó dormido arriba del techo con una bicicleta
La Región

Operativo por un robo: se quedó dormido arriba del techo con una bicicleta

Pullaro: No definimos todavía si voy a ser candidato a gobernador
Política

Pullaro: "No definimos todavía si voy a ser candidato a gobernador"

Con apoyo del CFI, Santa Fe lanzó un fondo de garantías y crédito para la producción
Economía

Con apoyo del CFI, Santa Fe lanzó un fondo de garantías y crédito para la producción

En tres años, bajaron 36 % las muertes por siniestros viales en Rosario
La Ciudad

En tres años, bajaron 36 % las muertes por siniestros viales en Rosario

Donación de ropa en Rosario: organizan una jornada solidaria este sábado
La Ciudad

Donación de ropa en Rosario: organizan una jornada solidaria este sábado

Libros raros, clásicos y descatalogados: vuelve una feria imperdible en Rosario
Zoom

Libros raros, clásicos y descatalogados: vuelve una feria imperdible en Rosario

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos
Policiales

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Más detenidos en una causa por corrupción que ya tiene a tres policías demorados
Policiales

Más detenidos en una causa por corrupción que ya tiene a tres policías demorados

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada
Policiales

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada

Desapareció un hombre de Villa Constitución y la Justicia pide ayuda en la búsqueda
La Región

Desapareció un hombre de Villa Constitución y la Justicia pide ayuda en la búsqueda

Trabajadores reactivaron un frigorífico en Villa G. Gálvez tras 7 meses de ocupación
Economía

Trabajadores reactivaron un frigorífico en Villa G. Gálvez tras 7 meses de ocupación

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria
Policiales

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria

La Comedia Municipal eligió una obra porteña y desató críticas de artistas rosarinos
La Ciudad

La Comedia Municipal eligió una obra porteña y desató críticas de artistas rosarinos

Un año de la condena firme a Cristina: cuándo podrá pedir la libertad condicional
Política

Un año de la condena firme a Cristina: cuándo podrá pedir la libertad condicional