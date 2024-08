Newell's: Astore confesó que se siente fuerte y que el objetivo es la Copa Argentina

En Newell's los resultados no aparecen y el enojo popular va in crescendo. Todo lleva a que el nerviosismo de los jugadores pueda incidir en el rendimiento , algunos directivos no aguanten la presión y otros no estén de acuerdo con el manejo y la confusión sea intensa. Y dentro de esta mar rojinegro turbulento el presidente leproso, Ignacio Astore, salió a hablar con el fin de ponerle un freno a la máxima tensión. El máximo directivo tiene en claro que el partido de este miércoles ante Central Córdoba (Santiago del Estero) "es el objetivo" principal con el fin de empezar a cambiar el rumbo futbolístico e ir en busca de un lugar en la Copa Sudamericana. A la vez, dejó en claro que entiende los silbidos de la gente, que no está de acuerdo con las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y que se siente "fuerte y con ganas", además de hacer hincapié en que se debe respetar las decisiones democráticas.

Astore llegó al club con un altísimo apoyo en las urnas. Toda la esperanza de curar el andar rojinegro fue depositada en el doctor, pero no apareció el remedio justo para levantar a la entidad en lo futbolístico. Es cierto que después de mucho tiempo y promesas eternas se inició la construcción de la segunda bandeja en la tribuna del Palomar, aunque el directivo tiene en claro que "esto es resultado. No interesa si hacés una tribuna o comprás un predio".

"Falta un poco más de un año para que termine mi mandato. El socio tiene razón en estar bastante molesto por los resultados deportivos y falta de logros. Debe acordarse que cuando asumimos en 2021 si no fuese por el gol de Bravo ante Independiente estaríamos en otra categoría. Gracias a mi gestión no nos fuimos al descenso. Hoy no tenemos riesgo ni hasta 2025", declaró el titular leproso en diálogo con "Ni más ni menos" (La Red Rosario).

En contra de las SAD

Astore -quien días atrás se reunió con Jorge Valdano- acompaña la línea bajada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien está en contra de las SAD y prácticamente exige que los clubes lo sigan. "Esta gestión de Newell's no está de acuerdo con las SAD", insistió con el fin del que mensaje llegue a las oficinas afistas en la misión de mantener un diálogo cordial con Chiqui.

En cuanto a las bajas en la comisión directiva, el presidente dejó entrever lo expuesto por Ovación días atrás en cuanto a las diferencias internas. Con respecto a la renuncia del vicepresidente Pablo Allegri, del cual se comunicó oficialmente que era por cuestiones de salud, contó que "Pablo Allegri mencionó que no seguía porque no encontraba su lugar (más allá de la salud). Él a mí me lo explicó, pero él debería explicar".

El momento leproso no es el ideal. Le queda la Copa Argentina como para conseguir un respiro a muchas semanas agitadas, caso contrario la crisis se profundizará y las críticas se elevarán. Astore tiene en claro la situación y, a la vez, cree que "algunos salen a hablar y quieren seguir destrozando a la institución. Esos no son los hinchas genuinos de Newells". Aunque también considera que "no me van a echar la culpa de cosas que en una mesa de diálogo podemos construir entre todos".