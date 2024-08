Newell's desmintió una renuncia pero no aclaró una denuncia de una exvocal

Newell's abrió las puertas del club a las agrupaciones opositoras con el fin de buscar ideas con el fin de salir de la crisis futbolística e institucional. La respuesta fue una contundente negativa de la mayoría y una de las críticas residió en que no iba a participar el presidente Ignacio Astore. El club brindó un comunicado lamentando las ausencias y dejando en claro que María Fernanda Corte no renunció a su cargo de vocal, sino que tiene "licencia por tiempo indeterminado" tras los balazos en su domicilio. De lo que no hubo aclaración es sobre las palabras de Silvia Bossio, quien dejó su cargo de vocal suplente con un contundente y polémico mensaje.

"Nunca vendí protocolos", sostuvo en un comunicado que subió a sus redes sociales con enojo por la situación que le tocó vivir, sobre todo con una bandera que apareció en la marcha de protesta del martes en el club donde se la apuntaba de ser hincha de Central. Esto lo desmintió en la nota y, también, disparó en un mensaje que habría estado dirigido a algunos de sus pares. "No me quedé con algo del club ni viajo de arriba", sostuvo.

Reunión malograda

En Newell's no sólo lamentaron la ausencia a la reunión -convocada por el secretario de actas, Federico Ripani (ex Autoconvocados)- de distintas agrupaciones, sino que también aclararon una licencia y que no hubo renuncia de Corte. Un detalle que no es menor, como tampoco lo es el mensaje con tinte de denuncia de otra renunciante a un cargo en la CD como Bossio. En el orden de prioridades no apareció como un motivo para brindar alguna explicación al respecto. Tampoco de las partidas de otros directivos, cuyas salidas fueron resumidas con "por cuestiones personales".

image (1).jpg

"Quiero estar tranquila con mi familia", fue la respuesta que le brindó a Ovación María Fernanda Corte, con licencia sin tiempo de posible regreso. La lectura que podría hacerse es simple.

Cabe recordar que el mandato de Ignacio Astore, quien ganó las elecciones a fines de 2021 por una contundente mayoría, concluye en diciembre de 2025.