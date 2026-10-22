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Estudiantes va por el pase de la final de la Copa Libertadores con Rojo habilitado

El encuentro de ida, que se llevó a cabo en La Plata, terminó igualado sin goles. Esta noche, ante Flamengo, el Pincha buscará dar el batacazo y conseguir el pase a la final

22 de octubre 2026 · 10:54hs
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El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) finalmente aceptó su apelación y Marcos Rojo podrá jugar en Brasil.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) finalmente aceptó su apelación y Marcos Rojo podrá jugar en Brasil.

Estudiantes visitará este jueves a Flamengo, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, en busca de un histórico triunfo que le permita meterse en el partido decisivo. El encuentro, que está programado para las 21.30, se llevará a cabo en el mítico Maracaná y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR estará su compatriota Antonio García.

El Pincha llega a este encuentro luego de recibir la noticia de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) finalmente aceptó su apelación, por lo que el defensor Marcos Rojo, incorporado en las últimas semanas, podrá decir presente.

En su camino hacia las semis, Estudiantes clasificó de manera agónica en la fase de grupos, mientras que en los octavos de final derrotó a la Universidad Católica (Chile) y en cuartos al Corinthians (Brasil).

Flamengo, un ganador copero

Flamengo, por su parte, ganó tres de las últimas siete ediciones de la Copa Libertadores y es el gran candidato a quedarse nuevamente con el título.

>>Leer más: De ser campeón, dar vueltas olímpicas y jugar Mundiales a despuntar el vicio en el fútbol amateur

En la fase de grupos, el equipo brasilero arrasó para terminar primero en su zona con 16 puntos, para luego eliminar a Cruzeiro (Brasil) y a Independiente del Valle (Ecuador), con respectivos globales de 3-2 y 3-1.

El encuentro de ida entre Estudiantes y Flamengo, que se llevó a cabo en La Plata, terminó igualado sin goles.

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