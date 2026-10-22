Estudiantes va por el pase de la final de la Copa Libertadores con Rojo habilitado

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La actividad económica cayó 1,7 % en agosto y la recesión técnica parece inevitable
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Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana
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Choque y vuelco en la A012: un camionero quedó atrapado y fue trasladado en helicóptero al Heca
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Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros
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Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario
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León XIV no necesitará tratamiento y crece la expectativa por su viaje a la Argentina
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Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década
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Después de dos años de obras, el Museo Gallardo vuelve a abrir sus puertas
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El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos
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Reforma en seguridad: defensa y cuestionamientos en el último tramo legislativo
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Furor absoluto por U2 en Argentina: más de un millón de personas en fila virtual
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El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes