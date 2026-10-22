Fue jugador, médico, presidente y protagonista de una jugada insólita en el fútbol

Eduardo "Lalo" Vega transitó una vida ligada a Colón, además de trabajar con el Tata Martino, que lo llevó a ser idolatrado y recordado por cortar una jugada de gol en un partido siendo doctor del Sabalero

Fue jugador, médico del club y hasta presidente. La historia de pertenencia de Eduardo "Lalo" Vega es notable y reconocida ampliamente por el mundo Colón, que tiene a su figura como uno de los grandes símbolos de la entidad. En el medio de todo lo mencionado existe una acción que quedó guardada en el baúl de los recuerdos y de los grandes momentos (insólitos) del fútbol argentino. Es que el doctor cortó una jugada de gol en un partido que el Sabalero disputó ante Atlético Rafaela , un hecho memorable y registrado de por vida. Hoy transita una realidad alejada del deporte y de la actividad laboral debido a una dura enfermedad.

La vida del exdelantero es digna del recuerdo. Gran parte de su recorrido estuvo ligado al club de sus amores -como médico en su andar compartió, entre otros, la etapa de Gerardo Martino como DT del Sabalero- y después de recorrer las divisiones inferiores en la década del 70 logró cumplir uno de sus grandes sueños: debutar en la primera de Colón. A la par, continuó con sus estudios de medicina hasta recibirse. Y fue a lo que se dedicó tras retirarse del fútbol, aunque nunca se alejó del Sabalero.

Es por eso que fue médico del plantel y bajo ese cargo fue protagonista de un hecho que acaparó la atención de todos los medios. Era un 8 de mayo de 1993 cuando Colón visitó a Atlético de Rafaela por el torneo de la B Nacional. El encuentro no fue sencillo y en una acción polémica los jugadores Rojinegros se quedaron protestándole al árbitro por un supuesto penal; el arquero de la Crema aprovechó el descuido, sacó rápido y dejó a un compañero corriendo hacia el arco desprotegido.

Y fue ahí que apareció de manera imprevista Lalo Vega. Dejó el banco de suplentes, entró a la cancha y como si fuera un defensor cortó la jugada, algo que no sólo sorprendió a los miles de hinchas sino que esa imagen aún sigue siendo recordada. Luego el tribunal de disciplina lo sancionó con un año de suspensión, pero el doctor evitó lo que hubiese sido un gol y triunfo para Atlético Rafaela. El juego concluyó 2 a 2. Ese episodio fue bautizado como "La bilardeada de Lalo Vega".

Lalo Vega presidente

Del banco de suplentes pasó a la conducción de Colón en 2013 en un momento de una crisis institucional y deportiva tremenda. Vega se postuló y fue elegido presidente con el fin de frenar el declive de la entidad. Logró acomodar la parte económica y regresó al club a primera división. Su estadía en la conducción duró dos años y luego renunció por problemas de salud.

>>Leer más: La vida de un ex-Renato Cesarini después de ganar un reality y una prueba frustrada en Real Madrid

La imagen de Vega -transita un momento difícil de salud- es tan valorada por su humildad y compromiso con el club, a tal punto que Colón lo homenajeó bautizando al departamento médico del predio "4 de Junio" con el nombre de Doctor Eduardo "Lalo" Vega.

Ídolo y recordado en La Emilia de San Jorge

En su etapa como jugador, Lalo Vega llegó a San Jorge para vestir los colores de los Canarios. En la entidad no sólo se convirtió en un goleador letal y consiguió varios títulos en la década del 80 (80, 81 y 84), sino que se ganó un respeto de la gente de la ciudad distante a 200 kilómetros de Rosario. "Toda persona de la ciudad que se atendía con él no permitía que le pagaran. A los jugadores siempre los atendió de manera gratuita", contaron quienes compartieron momentos con Lalo.

>>Leer más: Roña Castro: "No entrenaba, fui un superdotado; al día le ponía toldo para que fuera de noche"

El exatacante se convirtió en uno de los goleadores del equipo, lució la tradicional "9" y vivió una época dorada, no sólo por sus conquistas sino por los títulos conseguidos con la casaca amarilla y negra.

>>Leer más: El peruano que salió campeón con Newell's, es agente inmobiliario y busca ser DT

Tras retirarse del fútbol en todo momento siguió ligado al Canario e incluso atendió a muchos jugadores. Toda esa bondad llevó a que La Emilia lo reconociera y bautizara la tribuna norte con su nombre.