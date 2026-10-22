Estudiantes venció por penales a Flamengo y jugará la final de la Libertadores El Pincha empató sin goles en el Maracaná y el pase se definió desde los doce pasos. Ahora va por el título frente a Palmeiras 22 de octubre 2026 · 23:47hs

Estudiantes pasó a la final de la Libertadores.

Estudiantes sumó otra página dorada a su historia y venció a Flamengo de Brasil por 3-2 en la tanda de penales, luego de igualar 0-0 en ambos partidos, para clasificarse a la final de la Copa Libertadores 2026.

El uruguayo Fernando Muslera, que atajó tres penales de Jorginho, Lucas Paqueta y Bruno Henrique, fue clave para el triunfo Pincha.

Para el conjunto argentino convirtieron, desde los doce pasos José Sosa, Eros Mancuso y Tiago Palacios, con el remate errado de Edwuin Cetré, mientras que los goleadores en la tanda decisiva del local fueron Giorgian De Arrascaeta y Leo Pereira.

Además, como un agregado emotivo extra, el Pincha tuvo que jugar desde los cinco minutos del segundo tiempo con un hombre menos, por la expulsión de Baltasar Rodríguez.

Así, Estudiantes clasificó a la sexta final de Copa Libertadores de su historia, la primera desde 2009, y a su primera final internacional desde la Recopa Sudamericana 2010, que lo hará enfrentar a Palmeiras el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.