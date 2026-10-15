El hermano de Gastón Ávila pagó caro su festejo con Central: apartado en Estudiantes y con futuro incierto

Franco Domínguez Ávila no volvió a jugar ni a entrenarse con la Reserva del Pincha tras la viralización de una foto celebrando la Supercopa Internacional junto al defensor canalla.

La foto de Franco Domínguez Ávila festejando el título de Central junto a su hermano y jugador canalla Gastón Ávila parece haberle costado mucho más que una lluvia de críticas en las redes sociales. El delantero de 19 años, considerado una de las promesas de las inferiores de Estudiantes de La Plata , quedó al margen de la actividad del club después de la polémica que desató su participación en los festejos del Central tras la conquista de la Supercopa Internacional justamente frente a los Pincharratas.

El juvenil no volvió a disputar un solo minuto desde su regreso de los Juegos Suramericanos tras integrar la selección nacional, dejó de entrenarse con el plantel de Reserva de Estudiantes y tampoco fue incorporado al equipo de Primera División . Aunque el Pincharrata no comunicó oficialmente ninguna sanción, todo indica que el futbolista fue apartado momentáneamente por decisión de la institución.

La situación comenzó a tomar forma después de que se viralizara una fotografía en la que Domínguez Ávila aparece junto a su hermano Gastón, defensor de Central, durante los festejos por el triunfo 3-1 sobre Estudiantes. En la imagen, el delantero del Pincha luce un gorrito piluso auriazul, mientras que el futbolista canalla señala con tres dedos el resultado de la final.

La postal provocó un fuerte malestar entre los hinchas del Pincha, especialmente por el clima de rivalidad que se generó entre ambos clubes. Lo que inicialmente parecía una controversia de redes sociales terminó convirtiéndose en un problema deportivo para el joven futbolista.

La foto de Franco Domínguez Ávila y su hermano Gastón Avila festejando el campeonato de Central tras ganarle la final a Estudiantes.

Domínguez Ávila dejó de entrenarse en Estudiantes y su futuro está en duda

Después de la repercusión que alcanzaron las imágenes, Domínguez Ávila regresó a City Bell y su situación quedó bajo evaluación del área de fútbol juvenil de Estudiantes.

Según informó el portal platense 0221.com.ar, desde ese sector del club confirmaron que se analizaban los pasos a seguir con el delantero, aunque no trascendió ninguna resolución oficial.

Sin embargo, las decisiones deportivas que se tomaron desde entonces reflejan un escenario complicado para el atacante rosarino.

Domínguez Ávila no se reincorporó a los entrenamientos de la Reserva ni pasó a integrar el plantel profesional. Además, dejó de aparecer entre los convocados en la Reserva, pese a que había sido uno de los futbolistas destacados del equipo durante el Torneo Proyección Clausura.

Este miércoles, cuando Estudiantes recibió a Lanús por el partido de Reserva en el Country Club de City Bell, el delantero estuvo presente, pero observó el encuentro vestido de civil y sin formar parte de la convocatoria.

Con cinco fechas todavía por disputarse en la etapa regular del campeonato, todo indica que el juvenil no volvería a sumar minutos durante lo que resta de la temporada.

En ese contexto, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que salga a préstamo una vez que termine el año, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre su continuidad.

Cuándo fue el último partido de Domínguez Ávila en Estudiantes

El delantero no juega desde el 10 de septiembre, cuando fue expulsado en el encuentro de Reserva frente a Huracán.

Posteriormente se incorporó a la selección argentina Sub 19 para disputar los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde tuvo un papel destacado y fue considerado uno de los mejores futbolistas del equipo nacional.

Su participación en el torneo internacional que se disputó en el Coloso le impidió estar disponible para los compromisos de Estudiantes frente a Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia y Defensa y Justicia.

Pero cuando estuvo nuevamente en condiciones de jugar, su situación cambió. Estudiantes decidió no convocarlo para el partido ante Newell's y volvió a dejarlo afuera frente a Lanús.

Esta última ausencia llamó especialmente la atención porque el atacante ya había regresado a La Plata y no se encontraba afectado a la selección juvenil.

En lo que va del Torneo Proyección Clausura, Domínguez Ávila acumula cuatro goles, una cifra que refleja el protagonismo que había conseguido antes de quedar apartado de la actividad.

La foto con Gastón Ávila que desató la polémica en Estudiantes

El conflicto comenzó después de la final de la Supercopa Internacional entre Rosario Central y Estudiantes, que terminó con una victoria canalla por 3-1.

En medio de los festejos por el campeonato, Franco Domínguez Ávila fue fotografiado junto a su hermano Gastón, uno de los futbolistas canallas. El juvenil de Estudiantes llevaba un piluso de Central, mientras que el defensor hacía con su mano derecha el gesto del número tres, una referencia al resultado de la final.

Las imágenes circularon rápidamente por las redes sociales y generaron numerosas críticas de simpatizantes del Pincha, que cuestionaron la presencia de un futbolista del club en la celebración del equipo que acababa de derrotarlos.