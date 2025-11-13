El Almacén de las Tres Ecologías inaugura dos murales con una fiesta frente al río

Las obras son restauradas por el artista salteño Emilio Haro Galli. En la actividad, prevista para el sábado a las 18, habrá música, radio abierta y una feria

Dos murales de la costa central que restaura por estos días el artista plástico Emilio Haro Galli serán inaugurados el próximo sábado en el marco de una feria de productores en el Almacén de las Tres Ecologías , de Presidente Roca y el Río. La actividad iniciará a las 18 e incluirá una radio abierta, una muestra de obras del pintor y muralista salteño, un bufé popular y un cierre musical.

El ceramista y artesano salteño trabaja desde el martes en la restauración de los dos murales del Almacén de las Tres Ecologías, el espacio de economía social y solidaria creado en 2015 en un galpón recuperado de Presidente Roca y el río (Paseo de la Costanera al 1500).

La inauguración está prevista para este sábado a las 18 con una Fiesta de la Cultura, actividad organizada con el acompañamiento de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR.

El encuentro incluirá una muestra del artista invitado, una feria de producciones artesanales, un bufé cooperativo y una radio abierta “para dialogar sobre la construcción común de territorios existenciales en los que están comprometidos los movimientos sociales y la universidad pública”.

El cierre musical comenzará a las 19 con Martín Montiel y Mauricio Palavecino y seguirá a las 20 con Vicky y Yiyo Alancay.