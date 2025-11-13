Ariel Senosiain: "Newell's tiene que tomar esto como si hubiese sido un descenso" El reconocido periodista porteño y declarado hincha rojinegro habló sobre la angustiante situación deportiva en la que se encuentra el equipo 13 de noviembre 2025 · 15:55hs

Ariel Senosiain es un declarado hincha de Newell's.

"Newell's tiene que tomar esto como si hubiese sido un descenso. Este es el piso, no puede estar más abajo". Así de contundente fue la reflexión del periodista Ariel Senosiain, un reconocido simpatizante rojinegro, sobre el actual momento del equipo.

Después de sufrir durante varias fechas por la posibilidad de quedar último en la tabla anual, Newell's finalmente pudo mantenerse en primera división luego de vencer por 2 a 0 a Huracán en un partido decisivo. Y todavía le queda el choque contra Racing, este domingo en el Coloso.

El promedio, un problema Sin embargo, el equipo arrancará la próxima temporada con un promedio muy bajo y esto lo obligará a ser competitivo y sumar muchos puntos para no llegar al final del año con la misma angustia de las últimas semanas.

Tal vez a eso apuntó la frase de Senosiain, un respetado periodista porteño de TyC Sports que nunca ocultó su simpatía por Newell's. Justamente por eso lo convocaron al programa "La vida es Newell's 1974", donde habló del penoso tránsito del equipo por la Liga Profesional en los últimos tiempos.

Leer más: El futbolista al que allanaron en una causa por difusión de pornografía infantil no está detenido ni imputado Las frases de Ariel Senosiain Allí, el periodista dejó algunas frases interesantes sobre el pasado reciente de Newell's que desembocó en la actual situación: "Todos en Newell's debemos entender que este tiene que ser un punto de inflexión", dijo Sesosiain. E insistió: "Este es el piso".

Estas son algunas de las frases que el periodista dejó a la hora de reflexionar sobre el presente de Newell's:

"Los socios tienen que escuchar y conocer a quién votar. Quien gane espero que lo haga de forma seria, apasionada pero sobretodo profesional".

"El club se merece estar a la altura en diversos rubros".

"Está terminando un ciclo que peor no puede terminar".

"El último tiempo de Astore es lamentable. No se puede deber lo que se debe, no se puede no honrar la palabra".

"Este mandato tuvo quiebres muy fuertes. Uno de ellos fue la contratación de Heinze, con el que todos estuvimos de acuerdo pero no resultó".

"Hay que recuperar la excelencia, no hay que conformarse con cualquier logro mínimo".

"Gómez Mattar es un jugador muy completo, con una dinámica de fútbol europeo. Tiene la condición de mediocampista que pisa el área y eso se valora muchísimo".

"Cada libro de pases marcó una involución de lo que había sido el semestre anterior".

"Newell's vende rápido por la necesidad económica, y vende mal. Compra jugadores con lo que puede, quienes a los seis meses se terminan yendo porque no estuvieron a la altura de la camiseta ni de las presiones del club".

"Entre traer un jugador de afuera que no es garantía y apostar por uno de adentro, Newells tiene que apostar siempre por el chico del club".