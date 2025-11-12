La Capital | Información General | pobreza

Unicef registró una caída de la pobreza en Argentina: los hogares más vulnerables pasaron del 48% al 31% en un año

Aunque hubo una mejora en los sectores bajos, el mismo informe detectó un considerable endeudamiento en sectores medios

12 de noviembre 2025 · 16:35hs
Según el Indec

Según el Indec, la pobreza bajó en el Gran Rosario y en todo el país.

Unicef Argentina reportó una disminución en los datos de pobreza. Según la información recabada por la organización no gubernamental, los hogares más vulnerables pasaron del 48% al 31% en menos de un año. No obstante, en la misma encuesta se destaca un considerable aumento del endeudamiento en las familias, sobre todo en los sectores medios.

El dato proviene de la novena Encuesta Rápida de Unicef a nivel nacional, cuyo fin es analizar las condiciones económicas y sociales de la infancia y adolescencia. En el informe, se hace énfasis en que la recuperación económica es visible en los sectores más vulnerables. En ese sentido, en los dos años de gestión de Javier Milei el gasto público en la Asignación Universal por Hijo (AUH) tuvo su mayor valor real desde 2019, una prestación dirigida especialmente hacia los sectores más vulnerables.

"Los resultados muestran avances frágiles a partir de la reducción de la pobreza, pero también desafíos que deben ser prioridad en la agenda pública para consolidar esta tendencia", expresó el representante de UNICEF en Argentina, Rafael Ramírez Mesec.

>> Leer más: Para la Municipalidad de Rosario la pobreza no bajó como dijo el Indec: "La realidad es distinta"

Reducción de la pobreza pero aumento del endeudamiento en sectores medios

A partir del último reporte de Unicef, se desprende que el porcentaje de familias cuyos ingresos no alcanzan para cubrir los gastos corrientes descendió del 48% al 31% en el último año.

En la misma línea, se registró un avance en el acceso a servicios esenciales: los hogares que no pueden acudir al médico o dentista por falta de dinero disminuyeron en ocho puntos porcentuales, y las familias que debieron restringir comidas por motivos económicos pasaron del 52% al 30%.

A pesar de estas leves mejoras, el informe indica que las brechas sociales persisten. La pobreza infantil continúa afectando al 46,1% de los chicos y chicas, aunque representa una caída de 21 puntos respecto al primer semestre de 2024. En tanto, la pobreza extrema alcanza al 10,2%, tras un descenso de 17 puntos, de acuerdo con datos oficiales del INDEC.

Por otro lado, el reporte de Unicef señala otro dato preocupante: el aumento del endeudamiento familiar, sobre todo en los sectores medios. El porcentaje de hogares con deudas, ya sea con bancos, tarjetas de crédito, prestamistas o a través de ANSES, creció del 23% al 31% en el último año.

>> Leer más: Jóvenes rosarinos endeudados: crece el uso de préstamos en billeteras virtuales para llegar a fin de mes

Además, si se tienen en cuenta los créditos informales tomados por aplicaciones y billeteras virtuales, el porcentaje de familias endeudadas asciende al 45%. La organización no gubernamental señaló que cuatro de cada diez familias debieron dejar de pagar algún servicio, y un 16% enfrenta dificultades específicas con los pagos de tarjetas de crédito.

Por otro lado, otro dato recabado por Unicef y que debería encender las alarmas es el incumplimiento de la cuota alimentaria: el 52% de las madres que deberían recibirla no lo hacen, sin mejoras respecto de relevamientos anteriores.

Crecen los deudores

Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), entre julio de 2024 y el mismo periodo de 2025, creció un 55% real el endeudamiento por el uso de tarjeta de crédito.

En Santa Fe, cada habitante de la provincia debe en promedio 422.197 pesos, lejos de Capital Federal que tiene un promedio de deuda de 1.256.157 pesos por habitante. En el otro extremo aparece Chaco, con deudas de casi 120 mil pesos por habitante.

Según los datos del BCRA, el stock de deuda pasó de $ 9,6 billones en julio de 2024 a más de $ 20,3 billones en julio de 2025, lo que representa un crecimiento real interanual (es decir, considerando el efecto de la inflación) del 55%.

En cantidad de personas, para julio de 2025 en Argentina había 11.542.592 de habitantes endeudados, lo que representa a casi el 25% de la población. La mayoría de esos deudores, un 91,2%, acarrea deudas a 30 días.

Noticias relacionadas
Trump junto a su entonces novia Melania Knauss y los Epstein en Mar-a-Lago, en el año 2000.

Revelan mails que aseguran que Trump "pasó horas" en la casa de Epstein con una de las víctimas de tráfico sexual

Auroras australes/boreales se vieron desde regiones inhabituales a causa de una tormenta solar

Auroras boreales y australes: qué está pasando con la tormenta geomagnética

Existen diversas cuestiones a considerar antes de guardar el vino en la heladera

Guardar el vino en la heladera: ¿sí o no?

Los afiliados a Pami deben mantener sus solicitudes actualizadas para recibir pañales

Pami continúa entregando pañales a domicilio: cuándo se debe renovar la solicitud

Ver comentarios

Las más leídas

Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la economía del conocimiento

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la "economía del conocimiento"

Lo último

Tomo nota: la respuesta de Santilli al pedido de reunión que le hizo el gobierno de Kicillof

"Tomo nota": la respuesta de Santilli al pedido de reunión que le hizo el gobierno de Kicillof

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo

¿Espiaron a Colapinto?: investigan la intrusión de desconocidos en las oficinas de Alpine

¿Espiaron a Colapinto?: investigan la intrusión de desconocidos en las oficinas de Alpine

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo

La víctima tenía 23 años, era vecina de ese barrio de la zona oeste de Rosario, hija única y alumna de la Facultad de Medicina de la UNR. Los vecinos y el chofer intentaron reanimar a la joven, que no resistió
Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo
Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud
La Ciudad

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad
Policiales

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Dura de bajar: la inflación de octubre se aceleró al 2,3% y acumuló un 31,3% en los últimos 12 meses
Economía

Dura de bajar: la inflación de octubre se aceleró al 2,3% y acumuló un 31,3% en los últimos 12 meses

El gurú rosarino del blue lanzó su bomba: en qué invertir hoy los ahorros
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros

¿Cómo será este verano en Rosario?: expertos analizan qué pasará con el calor y las lluvias
La Ciudad

¿Cómo será este verano en Rosario?: expertos analizan qué pasará con el calor y las lluvias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la economía del conocimiento

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la "economía del conocimiento"

El tiempo en Rosario: chances de tormentas pero solo bien temprano

El tiempo en Rosario: chances de tormentas pero solo bien temprano

Ovación
En algún momento voy a dirigir a Newells: la fuerte convicción de un director técnico que trabajó en Europa
OVACIÓN

"En algún momento voy a dirigir a Newell's": la fuerte convicción de un director técnico que trabajó en Europa

En algún momento voy a dirigir a Newells: la fuerte convicción de un director técnico que trabajó en Europa

"En algún momento voy a dirigir a Newell's": la fuerte convicción de un director técnico que trabajó en Europa

Boca soltó una camiseta al aire en homenaje a Miguel Russo y apareció muy lejos: quién la encontró y dónde

Boca soltó una camiseta al aire en homenaje a Miguel Russo y apareció muy lejos: quién la encontró y dónde

El director de Alpine sobre Colapinto: Ojalá podamos ver de verdad de lo que es capaz

El director de Alpine sobre Colapinto: "Ojalá podamos ver de verdad de lo que es capaz"

Policiales
Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado
Policiales

Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

La Ciudad
Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo
La Ciudad

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo

Crece el número de familias de Rosario que toman préstamos para pagar la tarjeta de crédito

Crece el número de familias de Rosario que toman préstamos para pagar la tarjeta de crédito

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Como es el colegio Tesla: la escuela sostenida por una fundación que tiene como embajadora a Antonela Rocuzzo

Como es el colegio Tesla: la escuela sostenida por una fundación que tiene como embajadora a Antonela Rocuzzo

Un alarmante choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba
La Región

Un alarmante choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes
POLICIALES

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Más Río Menos Basura, diez años al servicio del río Paraná y de una ciudad sin descartables
La Ciudad

"Más Río Menos Basura", diez años al servicio del río Paraná y de "una ciudad sin descartables"

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos
POLICIALES

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Pruebas Aprender: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe
LA CIUDAD

Pruebas Aprender: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe

Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto

Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto

Los árboles que lloran en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre
La Ciudad

Los árboles que "lloran" en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína
Policiales

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

Pami continúa entregando pañales a domicilio: cuándo se debe renovar la solicitud
Información General

Pami continúa entregando pañales a domicilio: cuándo se debe renovar la solicitud

No caigo: la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6
Información General

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario
Economía

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario

Hallan cocaína en una avioneta que aterrizó en un campo de Arequito
Policiales

Hallan cocaína en una avioneta que aterrizó en un campo de Arequito

Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos
Ovación

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur
POLICIALES

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur

Diabetes en alza: movida en hospitales de Rosario con información y controles

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Diabetes en alza: movida en hospitales de Rosario con información y controles

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña en el barrio República de la Sexta

Por Matías Petisce
La Ciudad

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña en el barrio República de la Sexta

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos
Información General

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado
Policiales

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado

Una empresa santafesina inauguró una planta de fertilizantes bioorgánicos
Economía

Una empresa santafesina inauguró una planta de fertilizantes bioorgánicos