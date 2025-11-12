Tragedia en barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo

La víctima tenía 23 años, era vecina de ese barrio de la zona oeste de Rosario, hija única y alumna de la Facultad de Medicina de la UNR. Los vecinos y el chofer intentaron reanimar a la joven, que no resistió

El Sies trabaja por la muerte de una joven ciclista en la zona oeste

Una mujer de 23 años murió este miércoles a media tarde tras ser arrollada por un colectivo en la zona oeste de Rosario . La víctima chocó con un auto y cayó en plena calle, lo que impidió el freno a la unidad del 153 que circulaba por Mendoza y Nicaragua, que circulaba sentido al centro la ciudad.

La conmoción invadió el barrio Belgrano por el fallecimiento de una joven que vivía en la zona. El cuerpo tendido sin vida permanecía allí, mientras la policía y los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

Los testigos indicaron que la mujer de 23 años circulaba en bicicleta en dirección hacia el centro de Rosario por calle Mendoza, entre Circunvalación y Nicaragua. A mitad de cuadra una chata abrió la puerta del conductor e hizo perder el control a la joven, que cayó al asfalto.

Al mismo momento, un interno de la línea 153 de bandera roja circulaba a la par de la joven , que tras caer al suelo quedó atrapada por las ruedas traseras de la unidad del transporte público de pasajeros de Rosario.

Intentos de reanimación con RCP

El chofer bajó del colectivo y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras los vecinos se comunicaron con la central de emergencias del Sies. La ambulancia demoró unos 20 minutos, durante ese tiempo tanto el conductor del transporte público y los vecinos intentaron reanimarla, pero la mujer no daba señales de vida.

Los médicos que llegaron al lugar también trabajaron para reanimarla, pero la chica falleció en el lugar. Varios testigos identificaron a la joven como vecina del barrio, estudiante de medicina e hija única de sus padres.

La tristeza en los vecinos era visible, pero muchos pudieron identificar cámaras de videovigilancia, tanto en comercios como en casas particulares que podrían esclarecer el hecho.