Identificaron a la joven ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

El siniestro vial sucedió el miércoles a la tarde en Mendoza y Nicaragua, en la zona este de Rosario, y la víctima tenía 23 años.

13 de noviembre 2025 · 11:46hs
El Sies trabaja por la muerte de una joven ciclista en la zona oeste

Foto: Radio 2

El Sies trabaja por la muerte de una joven ciclista en la zona oeste

La joven ciclista que falleció el miércoles a la tarde al ser arrollada por un ómnibus del transporte urbano de pasajeros fue identificada como Milagros Rocío Peña, quien tenía 23 años y era estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, según contaron vecinos del lugar.

El siniestro vial se produjo en Mendoza y Nicaragua, en pleno barrio Belgrano, en la zona oeste de Rosario.

Según trascendió todo ocurrió ayer alrededor de las 5 de la tarde, cuando Peña circulaba en bicicleta por Mendoza en dirección al centro de la ciudad, y al llegar a esa zona fue sorprendida por un automovilista que, al abrir la puerta de su vehículo, la hizo caer al pavimento.

>> Leer más: Tragedia en barrio Belgrano: una joven ciclista estudiante de Medicina murió tras ser arrollada por un colectivo

La joven cayó al piso justo cuando detrás suyo, a escasa distancia, venía un colectivo de la línea 153, cuyo conductor no alcanzó a realizar una maniobra para esquivarla y la atropelló.

Producto de las graves lesiones que sufrió, Peña falleció en el acto, pese a los esfuerzos que hicieron el colectivero y gente que estaban en el lugar, quienes realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos. Para cuando llegó la ambulancia ya había fallecido.

La causa judicial por este caso quedó caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito.

