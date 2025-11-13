La Capital | La Ciudad | nene

Echesortu: rescatan a un nene de 4 años que estaba solo y encerrado en el balcón, sin ningún adulto en la casa

Los vecinos alertaron a la policía tras escuchar los gritos de auxilio del menor, que fue rescatado. Más tarde, llegó a la vivienda la mamá con su pareja, y ambos fueron detenidos.

13 de noviembre 2025 · 15:56hs
El nene quedó encerrado en el balcón llorando hasta que los vecinos alertaron a la policía. 

El nene quedó encerrado en el balcón llorando hasta que los vecinos alertaron a la policía. 

En barrio Echesortu, la policía rescató a un nene de aproximadamente 4 años que se encontraba encerrado en el balcón de su casa este jueves. Los vecinos alertaron al 911 al escuchar los gritos de auxilio del menor ya que no había ningún adulto presente en la vivienda.

El hecho sucedió en Valparaíso y Zeballos. Los vecinos se comunicaron con el 911 al escuchar los gritos del nene que, en pleno mediodía, estaba encerrado en el balcón de su domicilio. Se desconoce la cantidad de tiempo que el chico estuvo sólo en el balcón.

Al llegar, los agentes tocaron la puerta de la casa y, al no atender nadie, decidieron realizar un allanamiento. Al entrar al domicilio, un primer piso que se sube por escalera, encontraron al nene sólo, sin ningún mayor cerca.

Al ser entrevistado por la policía, un vecino relató que vio al menor llorando en el balcón y a una pareja retirándose del domicilio, quienes le gritaron que "se calle y que se meta adentro".

En medio del operativo policial, parte de la familia llegó al lugar. De acuerdo a las primeras informaciones, un hombre, quien sería el novio de la madre llegó al domicilio y fue demorado por los agentes. También arribó una mujer quien, según expresó, sería la mamá del menor. Ambos, de 23 y 20 años respectivamente, fueron detenidos.

Según trascendió, la familia es nueva en la zona ya que se mudaron hace tan sólo un par de meses. A su vez, los vecinos determinaron que han escuchado gritos del menor en otras oportunidades pero no se podría especificar en qué circunstancias. Por lo pronto, las autoridades investigan si hubo hechos anteriores de las mismas características.

Todavía se desconoce por qué los mayores abandonaron el hogar con el chico encerrado en el balcón al mediodía. Según se supo, el chico está en buen estado de salud y quedará a cargo de su abuela quien pasó por él después de haber sido rescatado por la policía.

