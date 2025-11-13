La batalla de la huelga

Aceiteros se pinta la cara con un plan de lucha sin medias tintas ante la reforma laboral del gobierno. Punta de lanza gremial, pese a la paritaria récord

“La batalla que hay que hacer es ir a la huelga” . No hay medias tintas en la proclama de Daniel Yofra , el líder de la Federación Aceitera , al advertir el posicionamiento del gremio frente a la reforma laboral que trama el gobierno nacional. No es menor la advertencia que suelta frente a los trabajadores y delegados en su congreso anual por el peso gremial y las implicancias que una serie de paros puede ocasionar en la agroexportación y, por ende, en la economía nacional.

Con una paritaria cerrada hace apenas unos días que la ubica entre las más altas del país, con 2.344.000 pesos de piso inicial que puede hasta triplicarse sumando ítems, la Federación Aceitera igualmente decidió ser punta de lanza y pintarse la cara contra la ley que empuja el oficialismo empoderado tras las elecciones legislativas.

La misma empieza a cocinarse de a poco entre el mileísmo, gobernadores y legisladores, pero en esa ebullición resaltan los gremios más hostiles, como la Federación de Aceiteros, que ya promete un plan de lucha intenso ni bien se empiece a tratar la reforma laboral. “No hace falta ver la letra chica”, dicen a La Capital desde Aceiteros y desconfían de una ley que proteja a los trabajadores.

“Está clarísimo que vienen a destruir derechos. Ellos metieron la reforma laboral en la Ley Bases. No hay que adivinar nada, ya hay medidas concretas en el DNU 70/23 detenidas por inconstitucionales, parte de esas medidas las intentó meter por facultades delegadas y volteadas por el Congreso. Ya intentaron dos veces eliminar el derecho a huelga, no hace falta ver la letra chica”.

Aceiteros puso sobre la mesa la solidaridad de los trabajadores, una máxima del sindicalismo histórico que puede sonar infrecuente en estos tiempos en que cada cual atiende a su juego, incluyendo gremios y su central. El ejemplo fue la invitación al 74° Congreso Nacional Ordinario de la organización a los secretarios generales Rodolfo Aguiar (ATE) y María Fernanda Boriotti (Fesprosa). También se sumo Abel Furlán de la histórica UOM.

aceiteros Daniel Yofra de Aceiteros, junto a Rodolfo Aguiar (ATE), María Fernanda Boriotti (Fesprosa) y Abel Furlán (UOM) advierten huelga en caso de avanzar la reforma laboral Foto: Federación Aceitera

Consolidado como un gremio fuerte por tener el botón de oxígeno de la agroexportación, que da las divisas para las reservas del Banco Central, se planta y arropa a gremios con menos poder de negociación, de conflicto y con salarios bajos. “Cerramos una paritaria bárbara, pero no nos podemos quedar con eso”, sostienen.

Yofra, anunció que aceiteros y desmotadores irán a la huelga para rechazar la reforma laboral regresiva que impulsa el gobierno de Javier Milei y señaló la necesidad de “lograr la unidad sindical y llevar adelante un plan de lucha”.

Solidaridad

El gesto de Aceiteros revela el riesgo de un atomización de los diferentes gremios. Justamente la reforma laboral lo que plantea es que los convenios colectivos se fraccionen por zonas, regiones, y hasta empresas, lo que presume pérdida de fuerza en la negociación. El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, es quien diseña el proyecto y propuso reformular la negociación salarial colectiva y adaptarla según las realidades regionales o empresariales, al entender que los acuerdos por sector aplican igual en todas las regiones y empresas, lo que eleva los costos en zonas menos productivas.

“Nosotros, los aceiteros y los desmotadores, vamos a ir a la huelga cuando este gobierno quiera avanzar contra los derechos laborales. Esto no es una arenga. Tenemos empatía y solidaridad con el resto de la clase. Y, por eso, tenemos que ir a todos los lugares donde haya conflicto para estar presentes y decirles que estamos con ellos”, señaló Yofra durante el cierre del congreso.

Luego agregó: “La batalla que hay que hacer es ir a la huelga. No hay otra. Tenemos que tener empatía con el resto de la clase y tenemos que salir a luchar. No nos podemos quedar con que nosotros estamos bien”.

Esto es una manifestación intensa en la previa a la discusión de la reforma laboral, donde todos los actores empiezan a posicionarse y muchos a hacer equilibrio, bajo la evidente necesidad de retoques en la legislación laboral que data de otro tiempo, mejorar el empleo y las actividades productivas, pero sin retroceder en derechos laborales.