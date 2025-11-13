La Capital | La Ciudad | Giovani Mvogo Eteme

El Concejo recibirá a la familia de Giovani Mvogo a poco de cumplirse un año de su muerte

La comisión de Disidencias, Feminismos y Derechos Humanos escuchará a la familia, que denuncia falta de avances en la causa. Preparan una marcha para pedir justicia

Matías Petisce

Por Matías Petisce

13 de noviembre 2025 · 16:54hs
La comisión de Disidencias, Feminismos y Derechos Humanos del Concejo Municipal recibirá este lunes a la familia de Giovani Mvogo Eteme, el joven jugador de vóley de Central Córdoba cuyo cuerpo apareció sin vida el 28 de noviembre de 2024 en la zona del Parque España por razones aún desconocidas. A poco de cumplirse un año de la muerte del joven, caratulada como muerte dudosa, la familia denunció que la causa "está estancada y sin avances". El único testigo hasta el momento es un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, quien aseguró haber encontrado el cuerpo y llamado al 911. La familia tiene previsto realizar una marcha el próximo 28 de noviembre al cumplirse un año de la muerte de Gio, quien tenía 17 años.

La comisión presidida por Nadia Amalevi, que tiene como integrantes a Norma López, Jésica Pellegrini, Anahí Schibelbein, María Fernanda Rey, Marisol Bracco y Alicia Pino, mantendrá una reunión virtual con la madre de Gio, Vanesa Palavecino, quien reside en Añatuya, Santiago del Estero, y con Desiré Mvogo Eteme, su padre, con quien vivía el joven.

Caso Giovani: reunión en el Concejo

"La idea es escuchar a la familia para brindarle acompañamiento en esta causa porque ellos necesitan saber qué pasó con Giovani aquel 28 de noviembre del año pasado. Para nosotros tampoco se trató de un suicidio y por eso queremos que se avance en la causa porque la familia necesita una respuesta", comentaron en consonancia integrantes de comisión del Palacio Vasallo.

El peritaje realizado incluyó el playón de ingreso al auditorio del Parque de España, donde habría caído el cuerpo desde altura.

La reunión será a las 14 y girará en torno al estado de la causa investigada por la fiscal Mariana Prunotto, de la cual hasta el momento no hay imputados ni detenidos, puesto que "se obviaron pruebas y muestras clave, tal como lo dejó asentado el Centro de Asistencia Judicial en la Fiscalía Regional (MPA).

En la misma presentación recalcaron que no se preservó la escena y no se llevó a cabo el protocolo correspondiente a la cadena de custodia del cuerpo, entre otros detalles pertinentes.

"No hubo gabinete que cautelara la escena, que buscara rastros en el lugar, que realizara un exhaustivo registro de la zona, y lo documentara debidamente con fotografías, que se realizara planimetría. Tampoco se tomaron muestras biológicas bajo las uñas del joven, de hecho fue desvestido en el lugar y la ropa fue entregada junto con el cuerpo en fecha (…)", apuntaba la presentación realizada por representantes del CAJ ante el MPA.

Otro punto nebuloso en torno al caso de muerte dudosa de Giovani incide de manera considerable en que las cámaras de videovigilancia tanto públicas como privadas de la zona no funcionaban y, por lo tanto, tampoco se pudo captar el momento en el que el joven cayó desde altura, ya sea empujado o por sus propios medios, sea intencional o accidental.

Eso motivó a pedidos de informe de los concejales Norma López, Mariano Romero y Jésica Pellegrini como de su colega Julia Irigoitia, de forma paralela, para saber el estado de las cámaras de videovigilancia de la zona en la que se desplazó Giovani aquella madrugada y luego perdió la vida por razones no establecidas a casi un año.

Recuerdos difusos y confusos

Una de las últimas comunicaciones que mantuvo Giovani fue mientras comía un choripán en bulevar Seguí y Francia. Cerca de las 23:50 regresó a su casa y luego volvió a salir poco antes de la 1 de la madrugada del 28 de noviembre.

Se estima que el celular se lo robaron, aunque no está claro en qué momento. Así las cosas, esa madrugada en la que hallaron su cuerpo, pasadas las 4 de la madrugada, una antena del celular impactó en el barrio donde residía.

En su declaración testimonial, el uniformado —siempre se mantuvo en calidad de testigo— adujo que esa madrugada no podía conciliar el sueño y salió a caminar hacia el río desde San Martín y San Juan, donde se hospedó desde octubre a diciembre en el marco del Plan Bandera.

Eran algo de las 3 de la madrugada y caminó hacia la zona del Parque de España, pero antes compró tres latas de cerveza en un minimarket a escasos metros del lugar y caminó hacia la zona en cuestión. También se supo que cerca de las 4:35 envió una foto a su superior para mostrarle el amanecer rosarino, aunque en esa fecha aún faltaba una hora para la salida del sol.

Por su parte, desde la Fiscalía le consignaron este jueves a La Capital que aún aguardan la entrega de los informes finales de la reconstrucción realizada el pasado jueves 7 de agosto en el playón de ingreso al Colegio Parque de España.

También señalaron que hay algunas medidas de investigación que se analizarán a partir del resultado de esos informes. Y que por el momento no se encontró material de interés para la causa en las cámaras de seguridad de la zona.

Compañeros del club charrúa, familiares y amigos reclaman el esclarecimiento de la muerte de Giovani Mvogo.

No obstante, también aseguraron que el policía de la PSA por el momento sigue en calidad de testigo, pese a la sospecha que mantiene la familia en torno a su testimonio, a su entender incongruente.

Marcha aniversario en reclamo de justicia

Mientras tanto, la familia y amigos del joven fallecido por razones aún desconocidas anticiparon que preparan una marcha en reclamo de justicia y avances en la causa. La misma está prevista para el próximo viernes 28, fecha en la que se cumplirá exactamente un año de su muerte, que aún es un misterio.

