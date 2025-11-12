Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: "Ojalá recauden mucho dinero" "Entiendo que conseguir empresas sponsors les debe resultar dificultoso", chicaneó el jefe de Gabinete en redes sociales 12 de noviembre 2025 · 18:40hs

El jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, respondió con ironía a una publicación de estudiantes universitarios que preparan un Campamento Anticapitalista, y les deseó: "Ojalá recauden mucho dinero".

Lucía Waldman, militante de la izquierda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales, había chicaneado al exvocero presidencial desde la red social X (ex-Twitter): "Un saludito para Adorni desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde nos preparamos para el Campamento Anticapitalista y merendamos lágrimas de liberfachos", le escribió.

Adorni, quien siempre se muestra activo en redes sociales, en pocos minutos le respondió por la misma vía y cuestionó con sarcasmo el financiamiento de la iniciativa "anticapitalista".

"Gracias, Lula. Todos los éxitos, ojalá recauden mucho dinero con la venta de entradas para poder solventar el mega evento", publicó en X, y añadió: "Entiendo que conseguir empresas sponsors les debe resultar dificultoso". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1988711022501278101&partner=&hide_thread=false Gracias Lula. Todos los éxitos, ojalá recauden mucho dinero con la venta de entradas para poder solventar el mega evento (ya que entiendo que conseguir empresas sponsors les debe resultar dificultoso). Besos. Fin. https://t.co/YudL9oKpZw — Manuel Adorni (@madorni) November 12, 2025