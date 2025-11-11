La Capital | Ovación | Mundial

Mundial sub-17: rival, día y TV para la presentación Argentina en 16avos

El equipo dirigido por Diego Placente avanzó la fase de grupos como mejor primero y buscará su primer título en la categoría

11 de noviembre 2025 · 15:43hs
Argentina sigue a paso firme en el Mundial sub-17 de Qatar 2025.

Argentina sigue a paso firme en el Mundial sub-17 de Qatar 2025.

La selección argentina sub-17 selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial sub-17 de Qatar 2025 después de vencer a Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiyi (7-0) en el grupo D y avanzó como el mejor primero de la fase de grupos. El equipo de Diego Placente enfrentará a México, que se clasificó como octavo mejor tercero.

La Albiceleste empezó con el pie derecho su sueño de ir camino al título, el cual nunca obtuvo en esta categoría. Argentina sabe de festejos en Qatar, hecho que no pasa por alto para los juveniles que buscarán replicar el logro obtenido por la mayor en 2022.

Ante la participación de 48 selecciones para esta edición, el sistema de competencia se modificó y el equipo de Placente deberán jugar una instancia más, la de 16avos de final.

Este nuevo campeonato del mundo trae la oportunidad de seguir conociendo a las promesas del fútbol argentino, así como también a los jóvenes con ascendencia albiceleste que nacieron en el extranjero. El arquero José Castelau de Roa (Real Madrid), nacido en España, y Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), nacido en Alemania, son los dos casos de juveniles que eligieron vestir la celeste y blanca en este torneo.

A su vez, Jerónimo Gómez Mattar, quien ya hizo su estreno absoluto con la primera de Newell's e incluso portó la cinta de capitán en más de una oportunidad, fue una de las figuras del equipo y se espera que dispute minutos este viernes.

¿Cuándo se juega Argentina vs México?

El partido entre la Argentina y México por los 16avos de final del Mundial de Qatar se jugará este viernes 14 de noviembre en la Aspire Academy de Doha.

El vencedor de este encuentro avanzará a los octavos de final de la Copa del Mundo sub-17.

Cómo ver en vivo Argentina-México

El partido será transmitido en Argentina por las señales de la TV Pública y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentro Play, Flow y Directv Go.

