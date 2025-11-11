Mundial sub-17: rival, día y TV para la presentación Argentina en 16avos

La Ciudad
Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo
La Región
Pruebas Aprender 2025: evaluan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe
La Ciudad
Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa
La Ciudad
Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores
La Ciudad
Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe
Cultura
Panorama Rosario, del artista Daniel Santoro, se queda en Contraviento
Economía
Piden cambiar el color de los billetes de 2 mil para evitar confusiones con los de 10 mil
POLICIALES
Cadetes protestaron por la detención de un colega que quedó imputado por un robo
LA REGION
Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores
La Ciudad
Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos 4 años creció la exportación de sábalos
La Ciudad
Taxistas presos por pegarle a un pasajero: "Esta gente no puede estar manejando"
Salud
"Ciencia bruta": estrenan producción audiovisual sobre el desarrollo científico en Santa Fe
Economía
El pronóstico optimista de Luis Caputo sobre el dólar: "Andá a dormir tranquilo"
POLICIALES
Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario
La Ciudad
Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria
POLICIALES
Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años
La Ciudad
Situación "caótica": taxistas y remiseros exigen subir las tarifas un 25 por ciento
La Ciudad
La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses
Ovación
Luca Regiardo tras la salvación de Newell's: "Fue un año donde aprendí muchísimo"
Ovación
Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo"