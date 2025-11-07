La Capital | Ovación | Mundial

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

El equipo dirigido por Diego Placente aseguró su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo juvenil y cerrará la fase de grupos

7 de noviembre 2025 · 12:47hs
Argentina selló su pase a 16avos del Mundial sub-17 de Qatar.

Argentina selló su pase a 16avos del Mundial sub-17 de Qatar.

La selección argentina sub-17 selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial sub-17 de Qatar 2025 gracias a la ajustada victoria 1-0 ante Túnez, luego del triunfo 3-2 ante Bélgica en el debut. Con seis puntos y la tranquilidad, el equipo de Diego Placente cerrará la fase de grupos.

La Albiceleste empezaron con el pie derecho su sueño de ir por el título, ya que nunca pudo consagrarse en esta categoría. No obstante, deberá cerrar su participación en el grupo D con un buen resultado para asegurarse el primer puesto. Además, Argentina sabe de festejos en Qatar, hecho que no pasa por alto para los juveniles que buscarán replicar el logro obtenido por la mayor en 2022.

Este nuevo campeonato del mundo trae la oportunidad de seguir conociendo a las promesas del fútbol argentino, así como también a los jóvenes con ascendencia albiceleste que nacieron en el extranjero. El arquero José Castelau de Roa (Real Madrid), nacido en España, y Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), nacido en Alemania, son los dos casos de juveniles que eligieron vestir la celeste y blanca en este torneo.

A su vez, Jerónimo Gómez Mattar, quien ya hizo su estreno absoluto con la primera de Newell's e incluso portó la cinta de capitán en más de una oportunidad, ingresó en el primer partido y fue titular en el segundo encuentro, además de ser una de las figuras del equipo.

Embed - ¡TRIUNFAZO Y CLASIFICACIÓN DE #ARGENTINA! | Argentina 1–0 Túnez | Resumen

¿Cuándo se juega Argentina vs Fiyi?

El partido entre la Argentina y Fiyi por la fase de grupos del Mundial de Qatar sub-17 se jugará este domingo 9 de noviembre a las 9.30hs (hora en Argentina) en la Aspire Academy de Doha.

>> Leer más: La joya de las juveniles de Newell's que viajó a Qatar para disputar el Mundial sub-17

En tanto, la Albiceleste continuará su participación en los 16avos de final que se disputarán entre el viernes 14 y sábado 15 de noviembre en el mismo complejo de Qatar.

Cómo ver en vivo Argentina-Fiyi

El partido será transmitido en Argentina por la señales de la TV Pública y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentro Play, Flow y Directv Go.

Noticias relacionadas
Lionel Messi seguramente estará en el Mundial de 2026.

Messi presentó la nueva casaca que usará la selección argentina en el Mundial 2026

Jerónimo Gómez Mattar, una de las joyas de Newells, disputa el Mundial sub-17 de Qatar.

La joya de las juveniles de Newell's que viajó a Qatar para disputar el Mundial sub-17

La selección argentina empezó el Mundial sub-17 con triunfo frente a Bélgica.

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

Argentina debutó con una victoria en el Mundial sub-17 de Qatar 2025.

Mundial sub-17: Argentina arrancó con el pie derecho y venció a Bélgica

Ver comentarios

Las más leídas

Newells y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Newell's y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Sugestiva modificación en la programación del partido de Newells ante Huracán

Sugestiva modificación en la programación del partido de Newell's ante Huracán

Lo último

El Tata Martino vuelve a dirigir y enfrentará a Lionel Messi en la MLS

El Tata Martino vuelve a dirigir y enfrentará a Lionel Messi en la MLS

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

Quién es Ian Lucas, la estrella de MasterChef Celebrity que hizo bailar a Di María en TikTok

Quién es Ian Lucas, la estrella de "MasterChef Celebrity" que hizo bailar a Di María en TikTok

El exfiscal regional Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

Acusado por encubrir una red de juego clandestino también fue condenado el exmpleado de la Fiscalía, Nelson Ugolini, que recibió la pena de 5 años de cárcel.

El exfiscal regional Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción
Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?
Salud

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente
La Ciudad

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo
Policiales

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Newell's y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Sugestiva modificación en la programación del partido de Newells ante Huracán

Sugestiva modificación en la programación del partido de Newell's ante Huracán

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Ovación
Franco Colapinto: Estoy seguro de que el 2026 será mejor que este año
Ovación

Franco Colapinto: "Estoy seguro de que el 2026 será mejor que este año"

Franco Colapinto: Estoy seguro de que el 2026 será mejor que este año

Franco Colapinto: "Estoy seguro de que el 2026 será mejor que este año"

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos con su participación en el Mundial 2026

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos con su participación en el Mundial 2026

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

Policiales
Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El exfiscal regional Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El exfiscal regional Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El bebé víctima de abuso sexual sigue en estado delicado pero avanza su recuperación

El bebé víctima de abuso sexual sigue en estado delicado pero avanza su recuperación

Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

La Ciudad
Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado
La Ciudad

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Inteligencia artificial en Colectividades: cómo es el bot que dará info y hace sorteos

Inteligencia artificial en Colectividades: cómo es el bot que dará info y hace sorteos

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre
La Ciudad

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo
Política

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR
OVACIÓN

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual
Policiales

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Impuesto a las ganancias para docentes de Santa Fe, por disposición nacional
Información General

Impuesto a las ganancias para docentes de Santa Fe, por disposición nacional

Con elogios a Trump, Milei convocó a un gran consenso capitalista en la Argentina
Política

Con elogios a Trump, Milei convocó a un "gran consenso capitalista en la Argentina"

El reconocimiento de Milei a Messi: Yo también puedo felicitar a un zurdo
Política

El reconocimiento de Milei a Messi: "Yo también puedo felicitar a un zurdo"

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario
Economía

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio
POLICIALES

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio

Zona sudoeste: se formó un mini río por obstrucción de sumideros
LA CIUDAD

Zona sudoeste: se formó un mini río por obstrucción de sumideros

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre
la ciudad

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

Cientos de vuelos cancelados en Estados Unidos por el cierre del gobierno
Información General

Cientos de vuelos cancelados en Estados Unidos por el cierre del gobierno

Aseguran que se acaba el tiempo para frenar los efectos del cambio climático
Información General

Aseguran que se acaba el tiempo para frenar los efectos del cambio climático

Indemnizan con 10 millones de dólares a maestra baleada por un alumno de 6 años
Información General

Indemnizan con 10 millones de dólares a maestra baleada por un alumno de 6 años

Stornelli: la causa cuadernos es la punta del iceberg, sólo lo que pudimos detectar
Política

Stornelli: la causa cuadernos "es la punta del iceberg, sólo lo que pudimos detectar"

Diego Spagnuolo dijo que los audios de las coimas son falsos y pidió la nulidad
Política

Diego Spagnuolo dijo que los audios de las coimas son falsos y pidió la nulidad

Argentina será sede del encuentro global de investigación clínica
La Ciudad

Argentina será sede del encuentro global de investigación clínica

La jueza del caso Maradona enfrenta el jury y salió a pedir perdón
Información General

La jueza del caso Maradona enfrenta el jury y salió a pedir perdón