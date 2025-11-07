Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

El equipo dirigido por Diego Placente aseguró su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo juvenil y cerrará la fase de grupos

Argentina selló su pase a 16avos del Mundial sub-17 de Qatar.

La selección argentina sub-17 selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial sub-17 de Qatar 2025 gracias a la ajustada victoria 1-0 ante Túnez, luego del triunfo 3-2 ante Bélgica en el debut. Con seis puntos y la tranquilidad, el equipo de Diego Placente cerrará la fase de grupos.

La Albiceleste empezaron con el pie derecho su sueño de ir por el título, ya que nunca pudo consagrarse en esta categoría . No obstante, deberá cerrar su participación en el grupo D con un buen resultado para asegurarse el primer puesto. Además, Argentina sabe de festejos en Qatar , hecho que no pasa por alto para los juveniles que buscarán replicar el logro obtenido por la mayor en 2022.

Este nuevo campeonato del mundo trae la oportunidad de seguir conociendo a las promesas del fútbol argentino , así como también a los jóvenes con ascendencia albiceleste que nacieron en el extranjero . El arquero José Castelau de Roa (Real Madrid), nacido en España, y Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), nacido en Alemania , son los dos casos de juveniles que eligieron vestir la celeste y blanca en este torneo.

A su vez, Jerónimo Gómez Mattar, quien ya hizo su estreno absoluto con la primera de Newell's e incluso portó la cinta de capitán en más de una oportunidad, ingresó en el primer partido y fue titular en el segundo encuentro, además de ser una de las figuras del equipo.

Embed - ¡TRIUNFAZO Y CLASIFICACIÓN DE #ARGENTINA! | Argentina 1–0 Túnez | Resumen

¿Cuándo se juega Argentina vs Fiyi?

El partido entre la Argentina y Fiyi por la fase de grupos del Mundial de Qatar sub-17 se jugará este domingo 9 de noviembre a las 9.30hs (hora en Argentina) en la Aspire Academy de Doha.

En tanto, la Albiceleste continuará su participación en los 16avos de final que se disputarán entre el viernes 14 y sábado 15 de noviembre en el mismo complejo de Qatar.

Cómo ver en vivo Argentina-Fiyi

El partido será transmitido en Argentina por la señales de la TV Pública y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentro Play, Flow y Directv Go.