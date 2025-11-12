La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y temperatura en aumento

Los registros llegarían a 29º y el viernes subirían hasta 31º

12 de noviembre 2025 · 23:57hs
El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y temperatura en aumento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario cielo algo nublado y una temperatura máxima de 29º, en la previa de al menos dos días de mucho calor antes de las posibles lluvias en el arranque del domingo.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del este, un registro de 15º y cielo ligeramente nublado cambiando a algo nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 22º. Para la tarde se espera que siga algo nublado, con una máxima de 29º bajando a 23º hacia la noche.

El viernes estaría mayormente nublado pero con un aumento en las marcas: anticipan 31º de máxima y 16º de mínima.

Para el sábado se espera que otra vez el cielo esté mayormente nublado y la máxima continúe en 31º, con una mínima subiendo a 18º.

La madrugada del domingo tiene algunas chances de tormentas, con cielo mayormente nublado en la tarde, para cuando se pronostican fuertes ráfagas de viento. La máxima bajaría a 26º y la mínima se mantendría en 18º.

El lunes estaría ligeramente nublado, con temperaturas entre 25º y 12º.

El martes otra vez subiría la máxima, para llegar a 30º, con cielo parcialmente nublado.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: martes con calor, chaparrones, viento y alerta amarillo

El tiempo en Rosario: martes con calor, chaparrones, viento y alerta amarillo

Esta semana el tiempo en Rosario estará marcado por el calor 

Rosario: se viene una semana calurosa y con alerta amarilla por lluvias

el tiempo en rosario: lunes caluroso y martes con alerta amarillo por tormentas

El tiempo en Rosario: lunes caluroso y martes con alerta amarillo por tormentas

El sábado estará mayormente nublado en Rosario y el tiempo será, por momentos, otoñal.

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Ver comentarios

Las más leídas

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

El gurú rosarino del blue lanzó su bomba: en qué invertir hoy los ahorros

El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros

Lo último

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y temperatura en aumento

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y temperatura en aumento

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia

Neymar estalló contra un extécnico de Newells y el Santos está que arde

Neymar estalló contra un extécnico de Newell's y el Santos está que arde

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

La víctima tenía 23 años, era vecina de ese barrio de la zona oeste de Rosario, hija única y alumna de la Facultad de Medicina de la UNR
Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo
Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud
La Ciudad

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

Piden detener a un juez de Rosario por una maniobra en favor de un financista
Policiales

Piden detener a un juez de Rosario por una maniobra en favor de un financista

Macri apuesta a un bloque PRO puro y obliga a Scaglia a definir su alineamiento

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Macri apuesta a un bloque PRO puro y obliga a Scaglia a definir su alineamiento

El gurú rosarino del blue lanzó su bomba: en qué invertir hoy los ahorros
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros

La inflación de octubre se aceleró al 2,3 % y acumuló un 31,3 % en 12 meses
Economía

La inflación de octubre se aceleró al 2,3 % y acumuló un 31,3 % en 12 meses

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para sus cuotas

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para sus cuotas

Antonela Roccuzzo remata parte de su vestidor para juntar fondos para una escuela rosarina

Antonela Roccuzzo remata parte de su vestidor para juntar fondos para una escuela rosarina

Ovación
Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

El plantel de Newells tampoco entrenó este miércoles y el conflicto sigue sumando capítulos

El plantel de Newell's tampoco entrenó este miércoles y el conflicto sigue sumando capítulos

El club de Messi sumó su primer refuerzo para jugar en la C: es un delantero extranjero

El club de Messi sumó su primer refuerzo para jugar en la C: es un delantero extranjero

Policiales
Piden detener a un juez de Rosario por una maniobra en favor de un financista
Policiales

Piden detener a un juez de Rosario por una maniobra en favor de un financista

Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado

Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

La Ciudad
El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y temperatura en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y temperatura en aumento

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Crece el número de familias de Rosario que toman préstamos para pagar la tarjeta de crédito

Crece el número de familias de Rosario que toman préstamos para pagar la tarjeta de crédito

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

Viviana Canosa explotó contra Trebucq: Periodista de la ópera y el sobre
Política

Viviana Canosa explotó contra Trebucq: "Periodista de la ópera y el sobre"

Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado
Policiales

Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado

Unicef: los hogares más vulnerables pasaron del 48 % al 31 % en un año
Información General

Unicef: los hogares más vulnerables pasaron del 48 % al 31 % en un año

Revelan mails que comprometen a Trump en una causa de tráfico sexual
Información General

Revelan mails que comprometen a Trump en una causa de tráfico sexual

Violencia en el fútbol infantil: padres de chicos de 8 años atacaron a un árbitro
LA CIUDAD

Violencia en el fútbol infantil: padres de chicos de 8 años atacaron a un árbitro

Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario
La Ciudad

Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario

Kicillof, contra gobernadores que negocian deudas a cambio de leyes espantosas
Política

Kicillof, contra gobernadores que "negocian deudas a cambio de leyes espantosas"

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para sus cuotas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para sus cuotas

Ley de financiamiento: docentes de UTN van a la justicia contra el decreto
LA CIUDAD

Ley de financiamiento: docentes de UTN van a la justicia contra el decreto

La CGT rechazará de plano una reforma laboral que avasalle derechos
Política

La CGT rechazará de plano una reforma laboral que "avasalle" derechos

Colectividades: demoraron a 5 cuidacoches que quisieron cobrar estacionamiento
La Ciudad

Colectividades: demoraron a 5 cuidacoches que quisieron cobrar estacionamiento

Un choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba
La Región

Un choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes
POLICIALES

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Más río, menos basura, diez años al servicio del Paraná y contra los descartables
La Ciudad

"Más río, menos basura", diez años al servicio del Paraná y contra los descartables

Los árboles que lloran en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre
La Ciudad

Los árboles que "lloran" en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre