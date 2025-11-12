El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y temperatura en aumento

Los registros llegarían a 29º y el viernes subirían hasta 31º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario cielo algo nublado y una temperatura máxima de 29º, en la previa de al menos dos días de mucho calor antes de las posibles lluvias en el arranque del domingo.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del este, un registro de 15º y cielo ligeramente nublado cambiando a algo nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 22º. Para la tarde se espera que siga algo nublado, con una máxima de 29º bajando a 23º hacia la noche.

El viernes estaría mayormente nublado pero con un aumento en las marcas: anticipan 31º de máxima y 16º de mínima.

Para el sábado se espera que otra vez el cielo esté mayormente nublado y la máxima continúe en 31º, con una mínima subiendo a 18º.

La madrugada del domingo tiene algunas chances de tormentas, con cielo mayormente nublado en la tarde, para cuando se pronostican fuertes ráfagas de viento. La máxima bajaría a 26º y la mínima se mantendría en 18º.

El lunes estaría ligeramente nublado, con temperaturas entre 25º y 12º.

El martes otra vez subiría la máxima, para llegar a 30º, con cielo parcialmente nublado.