La Capital | Ovación | Central

Central: los nombres que dan vueltas en la cabeza de Holan pensado en el equipo para el sábado

El Canalla difícilmente juegue con los titulares ante Independiente y el entrenador podría darle pista a varios futbolistas que venían con poco continuidad

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

12 de noviembre 2025 · 15:04hs
Ariel Holan tiene la posibilidad de que Central juegue la última fecha con un equipo alternativo.

Marcelo Bustamante / la Capital

Ariel Holan tiene la posibilidad de que Central juegue la última fecha con un equipo alternativo.

En Central el escenario está planteado de tal manera como para que Ariel Holan pueda tomarse la licencia de darle descanso al equipo titular y de esa forma no arriesgar a ninguno de ellos de cara a los octavos de final del torneo Clausura. Hay nombres que podría aparecer después de mucho tiempo.

No obstante, todavía no hay indicios de qué hará el entrenador canalla, porque bien puede razonarlo de otra manera y tirar toda la carne al asador, a sabiendas de los riesgos que puede correr.

Sí está el dato incontrastable de que hay algunos futbolistas que están al límite con las tarjetas amarillas, por lo que de ser amonestados debieran cumplir una fecha de suspensión en los octavos de final. Después de la última fecha de la fase de grupos las amarillas se eliminan y todos arrancan de cero.

OvandoVB
Ignacio Ovando tiene tres partidos ingresando desde el banco. En Avellaneda el central podría ser titular por primera vez.

Ignacio Ovando tiene tres partidos ingresando desde el banco. En Avellaneda el central podría ser titular por primera vez.

El Canalla tiene varios en capilla

Entre esos jugadores hay algunos de mucho peso futbolístico, tales los casos de Ángel Di María y Alejo Veliz. Emanuel Coronel es otro, al igual que Agustín Sández, quien de todas formas no estará disponible porque formará parte de la selección de Paraguay en la doble fecha Fifa de partidos amistosos. Mientras, Franco Ibarra también tiene cuatro, pero para este partido no estará a disposición por el esguince de rodilla que sufrió en Córdoba frente a Instituto.

>>Leer más: Central y la tercera bandeja en el Gigante, una obra ciento por ciento canalla: la financiará el club

Así, esos jugadores difícilmente formen parte del equipo titular. Por allí pueden estar entre los convocados e integrar el banco de suplentes a la espera de alguna chance en caso de que el trámite lo amerite.

Oconnor
O'Connor se recuperó tras la operación y ante San Lorenzo ya fue al banco. Es otra de las alternativas en Central.

O'Connor se recuperó tras la operación y ante San Lorenzo ya fue al banco. Es otra de las alternativas en Central.

A todo esto Central llega gracias a ese primer puesto que se aseguró una fecha antes del final de la fase de grupos, lo que habla a las claras del muy buen semestre, al menos hasta aquí del equipo de Holan. Tras el empate contra San Lorenzo en el Gigante, el Canalla debía esperar por los resultados de Vélez y Deportivo Riestra, los únicos dos con chances de alcanzarlo. Los de Liniers perdieron contra Gimnasia en La Plata, mientras que el Malevo cayó de local ante Independiente.

>>Leer más: Central: Enzo Giménez hace los méritos suficientes como para ser el jugador número 11

Nombres a tener en cuenta

Hay muchos nombres a los que parece se les abre una gran posibilidad. Axel Werner, Ignacio Ovando, Juan Manuel Elordi, Tomás O’Connor, Francesco Lo Celso, Maximiliano Lovera, Santiago López, Giovanni Cantizano y Enzo Copetti son algunos de ellos. También el juvenil Elías Verón y Agustín Módica.

Esto siempre y cuando Holan opte por un equipo ciento por ciento alternativo, porque también está la chance de que conforme un mix.

De hecho, en el entrenamiento de este miércoles comenzaron las pruebas futbolísticas y algunos jugadores habitualmente titulares estuvieron, tales los casos de Jorge Broun, Juan Cruz Komar, Federico Navarro e Ignacio Malcorra. Pero el DT tiene tiempo todavía para probar antes de tomar una decisión al respecto.

Si la idea es mantener en ritmo a los titulares, es probable que algunos de ellos puedan estar, pero todo parece indicar que es poco probable que eso suceda y que el próximo sábado por la noche en Avellaneda haya una mezcla, con caras habituales y otras no tanto.

Noticias relacionadas
cuando juegan central y newells sus partidos de la fecha 16 del torneo clausura

Cuándo juegan Central y Newell's sus partidos de la fecha 16 del torneo Clausura

El hijo de Miguel Ángel Russo quedó conmovido por el gesto de Diego.

La despedida a Miguel Ángel Russo que fue viral: "No pensé que me iba a hacer famoso"

Central y Boca miran a todos desde arriba, clasificados a la Libertadores y a los playoffs del Clausura.

Central, atento: se definen los cruces de playoffs y la clasificación a las copas

Nacho Malcorra traslada la pelota durante el partido que Central empató sin goles con San Lorenzo.

Central se aseguró el primer puesto de la zona y jugar en el Gigante hasta semifinales

Ver comentarios

Las más leídas

Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la economía del conocimiento

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la "economía del conocimiento"

Lo último

La canasta básica trepó 3,1% en octubre y una familia tipo necesitó $1.213.800 para no ser pobre

La canasta básica trepó 3,1% en octubre y una familia tipo necesitó $1.213.800 para no ser pobre

Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: Ojalá recauden mucho dinero

Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: "Ojalá recauden mucho dinero"

Mercado Libre recibió un 50% más de exenciones impositivas: son u$s 350 millones en los últimos 5 años

Mercado Libre recibió un 50% más de exenciones impositivas: son u$s 350 millones en los últimos 5 años

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo

La víctima tenía 23 años, era vecina de ese barrio de la zona oeste de Rosario, hija única y alumna de la Facultad de Medicina de la UNR. Los vecinos y el chofer intentaron reanimar a la joven, que no resistió
Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo
Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud
La Ciudad

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad
Policiales

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Dura de bajar: la inflación de octubre se aceleró al 2,3% y acumuló un 31,3% en los últimos 12 meses
Economía

Dura de bajar: la inflación de octubre se aceleró al 2,3% y acumuló un 31,3% en los últimos 12 meses

El gurú rosarino del blue lanzó su bomba: en qué invertir hoy los ahorros
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros

Mercado Libre recibió un 50% más de exenciones impositivas: son u$s 350 millones en los últimos 5 años
Información General

Mercado Libre recibió un 50% más de exenciones impositivas: son u$s 350 millones en los últimos 5 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la economía del conocimiento

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la "economía del conocimiento"

El tiempo en Rosario: chances de tormentas pero solo bien temprano

El tiempo en Rosario: chances de tormentas pero solo bien temprano

Ovación
En algún momento voy a dirigir a Newells: la fuerte convicción de un director técnico que trabajó en Europa
OVACIÓN

"En algún momento voy a dirigir a Newell's": la fuerte convicción de un director técnico que trabajó en Europa

En algún momento voy a dirigir a Newells: la fuerte convicción de un director técnico que trabajó en Europa

"En algún momento voy a dirigir a Newell's": la fuerte convicción de un director técnico que trabajó en Europa

Boca soltó una camiseta al aire en homenaje a Miguel Russo y apareció muy lejos: quién la encontró y dónde

Boca soltó una camiseta al aire en homenaje a Miguel Russo y apareció muy lejos: quién la encontró y dónde

El director de Alpine sobre Colapinto: Ojalá podamos ver de verdad de lo que es capaz

El director de Alpine sobre Colapinto: "Ojalá podamos ver de verdad de lo que es capaz"

Policiales
Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado
Policiales

Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

La Ciudad
Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo
La Ciudad

Barrio Belgrano: una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió tras ser arrollada por un colectivo

Crece el número de familias de Rosario que toman préstamos para pagar la tarjeta de crédito

Crece el número de familias de Rosario que toman préstamos para pagar la tarjeta de crédito

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Anita Martínez reveló que fue abusada por un familiar y habló del impacto en su salud

Como es el colegio Tesla: la escuela sostenida por una fundación que tiene como embajadora a Antonela Rocuzzo

Como es el colegio Tesla: la escuela sostenida por una fundación que tiene como embajadora a Antonela Rocuzzo

Demoraron a cinco cuidacoches que quisieron cobrar estacionamiento en Colectividades
La Ciudad

Demoraron a cinco cuidacoches que quisieron cobrar estacionamiento en Colectividades

Un alarmante choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba
La Región

Un alarmante choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes
POLICIALES

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Más Río Menos Basura, diez años al servicio del río Paraná y de una ciudad sin descartables
La Ciudad

"Más Río Menos Basura", diez años al servicio del río Paraná y de "una ciudad sin descartables"

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos
POLICIALES

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Pruebas Aprender: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe
LA CIUDAD

Pruebas Aprender: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe

Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto

Engañó a tres estudiantes de Coronda con una beca trucha, las llevó a Jujuy y las filmó en secreto

Los árboles que lloran en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre
La Ciudad

Los árboles que "lloran" en Rosario: el curioso fenómeno que aparece cada noviembre

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína
Policiales

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

Pami continúa entregando pañales a domicilio: cuándo se debe renovar la solicitud
Información General

Pami continúa entregando pañales a domicilio: cuándo se debe renovar la solicitud

No caigo: la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6
Información General

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario
Economía

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario

Hallan cocaína en una avioneta que aterrizó en un campo de Arequito
Policiales

Hallan cocaína en una avioneta que aterrizó en un campo de Arequito

Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos
Ovación

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central financiará íntegramente la construcción de la tercera bandeja en el Gigante

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur
POLICIALES

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur

Diabetes en alza: movida en hospitales de Rosario con información y controles

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Diabetes en alza: movida en hospitales de Rosario con información y controles

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña en el barrio República de la Sexta

Por Matías Petisce
La Ciudad

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña en el barrio República de la Sexta

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos
Información General

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado
Policiales

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado