Central: los nombres que dan vueltas en la cabeza de Holan pensado en el equipo para el sábado

El Canalla difícilmente juegue con los titulares ante Independiente y el entrenador podría darle pista a varios futbolistas que venían con poco continuidad

Ariel Holan tiene la posibilidad de que Central juegue la última fecha con un equipo alternativo.

En Central el escenario está planteado de tal manera como para que Ariel Holan pueda tomarse la licencia de darle descanso al equipo titular y de esa forma no arriesgar a ninguno de ellos de cara a los octavos de final del torneo Clausura. Hay nombres que podría aparecer después de mucho tiempo.

No obstante, todavía no hay indicios de qué hará el entrenador canalla, porque bien puede razonarlo de otra manera y tirar toda la carne al asador, a sabiendas de los riesgos que puede correr.

Sí está el dato incontrastable de que hay algunos futbolistas que están al límite con las tarjetas amarillas, por lo que de ser amonestados debieran cumplir una fecha de suspensión en los octavos de final. Después de la última fecha de la fase de grupos las amarillas se eliminan y todos arrancan de cero .

Entre esos jugadores hay algunos de mucho peso futbolístico, tales los casos de Ángel Di María y Alejo Veliz . Emanuel Coronel es otro, al igual que Agustín Sández , quien de todas formas no estará disponible porque formará parte de la selección de Paraguay en la doble fecha Fifa de partidos amistosos. Mientras, Franco Ibarra también tiene cuatro, pero para este partido no estará a disposición por el esguince de rodilla que sufrió en Córdoba frente a Instituto.

Así, esos jugadores difícilmente formen parte del equipo titular. Por allí pueden estar entre los convocados e integrar el banco de suplentes a la espera de alguna chance en caso de que el trámite lo amerite.

Oconnor O'Connor se recuperó tras la operación y ante San Lorenzo ya fue al banco. Es otra de las alternativas en Central.

A todo esto Central llega gracias a ese primer puesto que se aseguró una fecha antes del final de la fase de grupos, lo que habla a las claras del muy buen semestre, al menos hasta aquí del equipo de Holan. Tras el empate contra San Lorenzo en el Gigante, el Canalla debía esperar por los resultados de Vélez y Deportivo Riestra, los únicos dos con chances de alcanzarlo. Los de Liniers perdieron contra Gimnasia en La Plata, mientras que el Malevo cayó de local ante Independiente.

Nombres a tener en cuenta

Hay muchos nombres a los que parece se les abre una gran posibilidad. Axel Werner, Ignacio Ovando, Juan Manuel Elordi, Tomás O’Connor, Francesco Lo Celso, Maximiliano Lovera, Santiago López, Giovanni Cantizano y Enzo Copetti son algunos de ellos. También el juvenil Elías Verón y Agustín Módica.

Esto siempre y cuando Holan opte por un equipo ciento por ciento alternativo, porque también está la chance de que conforme un mix.

De hecho, en el entrenamiento de este miércoles comenzaron las pruebas futbolísticas y algunos jugadores habitualmente titulares estuvieron, tales los casos de Jorge Broun, Juan Cruz Komar, Federico Navarro e Ignacio Malcorra. Pero el DT tiene tiempo todavía para probar antes de tomar una decisión al respecto.

Si la idea es mantener en ritmo a los titulares, es probable que algunos de ellos puedan estar, pero todo parece indicar que es poco probable que eso suceda y que el próximo sábado por la noche en Avellaneda haya una mezcla, con caras habituales y otras no tanto.