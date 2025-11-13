La esposa del Dibu Martínez mostró la nueva casa de campo de la familia en Mar del Plata

El arquero de la selección argentina se tomó un descanso luego de no ser convocado por Lionel Scaloni para esta fecha FIFA y retornó al país junto a su familia

Mientras la selección argentina realiza la preparación del amistoso contra Angola en Alicante, el Dibu Martínez aprovechó el receso de la competencia a nivel clubes por la fecha FIFA y su ausencia en la lista de convocados por Lionel Scaloni para regresar a Mar del Plata , su ciudad natal, junto a su pareja e hijos.

Durante su estadía por el país, Mandinha Martínez, esposa del arquero del Aston Villa, compartió imágenes y videos de la nueva casa de campo que adquirió la familia a través de sus redes sociales. Se trata de una propiedad campestre con un extenso predio ubicada en un exclusivo barrio privado.

La empresa nacida en Portugal definió esta nueva adquisición, ya equipada y lista para ser habitada como "un sueño cumplido". La vivienda tiene múltiples ventanales que permite la entrada de luz natural, además de una estética marcada por el predomino de la madera en ventanas, suelos y muebles. El mobiliario cuenta con la impronta de Mandinha, quien es diseñadora de interiores, y tiene similitudes con la residencia de los Martínez en Birmingham.

Además, la galería en el exterior del hogar se caracteriza por un piso de baldosas blancas y negras, decorada con una mesa redonda y sillas, mientras que las columnas lucen plantas trepadoras podadas.

Por qué el "Dibu" Martínez no fue convocado a la selección argentina

Lionel Scaloni decidió no citar al portero del Aston Villa debido a que busca probar a los arqueros suplentes del seleccionado como Gerónimo Rulli y Walter Benítez. Al ser una gira de solo un partido, el entrenador albiceleste se decantó por darle la oportunidad a quienes tuvieron menos minutos con Argentina, en comparación con el Emiliano Martínez que es el habitual arquero titular.

El combinado nacional enfrentará a Angola este viernes 14 de noviembre a las 13 (hora en Argentina) en el Estadio 11 de Novembro de Luanda, capital del país africano.