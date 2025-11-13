La Capital | Ovación | Dibu Martínez

La esposa del Dibu Martínez mostró la nueva casa de campo de la familia en Mar del Plata

El arquero de la selección argentina se tomó un descanso luego de no ser convocado por Lionel Scaloni para esta fecha FIFA y retornó al país junto a su familia

13 de noviembre 2025 · 11:40hs
La familia Martínez aprovechó su estadía en Argentina para visitar su nueva casa

Mientras la selección argentina realiza la preparación del amistoso contra Angola en Alicante, el Dibu Martínez aprovechó el receso de la competencia a nivel clubes por la fecha FIFA y su ausencia en la lista de convocados por Lionel Scaloni para regresar a Mar del Plata, su ciudad natal, junto a su pareja e hijos.

Durante su estadía por el país, Mandinha Martínez, esposa del arquero del Aston Villa, compartió imágenes y videos de la nueva casa de campo que adquirió la familia a través de sus redes sociales. Se trata de una propiedad campestre con un extenso predio ubicada en un exclusivo barrio privado.

La empresa nacida en Portugal definió esta nueva adquisición, ya equipada y lista para ser habitada como "un sueño cumplido". La vivienda tiene múltiples ventanales que permite la entrada de luz natural, además de una estética marcada por el predomino de la madera en ventanas, suelos y muebles. El mobiliario cuenta con la impronta de Mandinha, quien es diseñadora de interiores, y tiene similitudes con la residencia de los Martínez en Birmingham.

Además, la galería en el exterior del hogar se caracteriza por un piso de baldosas blancas y negras, decorada con una mesa redonda y sillas, mientras que las columnas lucen plantas trepadoras podadas.

Por qué el "Dibu" Martínez no fue convocado a la selección argentina

Lionel Scaloni decidió no citar al portero del Aston Villa debido a que busca probar a los arqueros suplentes del seleccionado como Gerónimo Rulli y Walter Benítez. Al ser una gira de solo un partido, el entrenador albiceleste se decantó por darle la oportunidad a quienes tuvieron menos minutos con Argentina, en comparación con el Emiliano Martínez que es el habitual arquero titular.

El combinado nacional enfrentará a Angola este viernes 14 de noviembre a las 13 (hora en Argentina) en el Estadio 11 de Novembro de Luanda, capital del país africano.

Será la segunda vez que Lionel Messi se enfrente a Angola

El emotivo posteo de Messi tras la práctica abierta de la selección argentina en España

Ariel Holan tiene la posibilidad de que Central juegue la última fecha con un equipo alternativo.

Central buscará cortar otra racha, esta vez frente a Independiente en Avellaneda

El agente de seguridad de Angola reveló su fanatismo por Central.

Fiebre canalla en Angola: un hincha de Central infiltrado en la selección africana

Banco es una fiesta. El tricolor se alzó con el ascenso en inferiores, la primera logró la permanencia en el círculo superior y en la temporada 2026 ambos jugarán en la A. Hubo un  gran festejo en el club de la zona norte de Rosario.  

Banco hizo historia al lograr el ascenso con las divisiones inferiores en Rosarina

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

El gurú rosarino del blue lanzó su bomba: en qué invertir hoy los ahorros

El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros

Voy a dirigir a Newells en algún momento: la convicción de un técnico que estuvo en el Mundial de Clubes

"Voy a dirigir a Newell's en algún momento": la convicción de un técnico que estuvo en el Mundial de Clubes

Mundial en la mira: los futbolistas que se juegan su chance en la selección argentina

Mundial en la mira: los futbolistas que se juegan su chance en la selección argentina

Los jugadores de Newells, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Los jugadores de Newell's, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

El emotivo posteo de Messi tras la práctica abierta de la selección argentina en España

El emotivo posteo de Messi tras la práctica abierta de la selección argentina en España

Es rosarino, dueño de un balneario, y se hizo viral por pedir que "lleven chaleco" si van a Brasil

El empresario de Mar del Plata se hizo conocido en las últimas horas tras apuntar contra la inseguridad en Río de Janeiro. Su historia y la frase que lo inmortalizó
Es rosarino, dueño de un balneario, y se hizo viral por pedir que lleven chaleco si van a Brasil
Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano
LA CIUDAD

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026
Economía

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Por Martín Stoianovich

Policiales

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Allanan la casa de un futbolista de Unión por una causa internacional por trata de personas
Policiales

Allanan la casa de un futbolista de Unión por una causa internacional por trata de personas

Circunvalación sigue a oscuras y el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación sigue a oscuras y el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

El gurú rosarino del blue lanzó su bomba: en qué invertir hoy los ahorros

El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros

Voy a dirigir a Newells en algún momento: la convicción de un técnico que estuvo en el Mundial de Clubes

"Voy a dirigir a Newell's en algún momento": la convicción de un técnico que estuvo en el Mundial de Clubes

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Los jugadores de Newells, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Los jugadores de Newell's, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Los jugadores de Newells, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Los jugadores de Newell's, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

El emotivo posteo de Messi tras la práctica abierta de la selección argentina en España

El emotivo posteo de Messi tras la práctica abierta de la selección argentina en España

Central buscará cortar otra racha, esta vez frente a Independiente en Avellaneda

Central buscará cortar otra racha, esta vez frente a Independiente en Avellaneda

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Por Martín Stoianovich

Policiales

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Allanan la casa de un futbolista de Unión por una causa internacional por trata de personas

Allanan la casa de un futbolista de Unión por una causa internacional por trata de personas

Familiares de la víctima de femicidio en Villa Gobernador Gálvez reclaman justicia

Familiares de la víctima de femicidio en Villa Gobernador Gálvez reclaman justicia

Hallaron en zona sur una camioneta que fue robada tras un crimen en Pérez

Hallaron en zona sur una camioneta que fue robada tras un crimen en Pérez

Es rosarino, dueño de un balneario, y se hizo viral por pedir que lleven chaleco si van a Brasil
La Ciudad

Es rosarino, dueño de un balneario, y se hizo viral por pedir que "lleven chaleco" si van a Brasil

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Barrio Tablada: derribaron otro búnker de droga ligado al clan Funes

Barrio Tablada: derribaron otro búnker de droga ligado al clan Funes

Santa Fe acreditó los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía de noviembre: quiénes cobran

Santa Fe acreditó los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía de noviembre: quiénes cobran

El club de Messi sumó su primer refuerzo para jugar en la C: es un delantero extranjero
OVACIÓN

El club de Messi sumó su primer refuerzo para jugar en la C: es un delantero extranjero

Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial
Ovación

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords
Información General

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Corsalini: La Carta Orgánica de Pérez la va a redactar la comunidad
La Región

Corsalini: "La Carta Orgánica de Pérez la va a redactar la comunidad"

Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas
Información General

Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia
Información General

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia

La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral
Economía

La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral

Mercado Libre recibió un 50 por ciento más de exenciones impositivas
Información General

Mercado Libre recibió un 50 por ciento más de exenciones impositivas

Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández
Información General

Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández

Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: Ojalá recauden mucho
Político

Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: "Ojalá recauden mucho"

Expertos analizan cómo será el clima este verano en Rosario
La Ciudad

Expertos analizan cómo será el clima este verano en Rosario

Viviana Canosa explotó contra Trebucq: Periodista de la ópera y el sobre
Política

Viviana Canosa explotó contra Trebucq: "Periodista de la ópera y el sobre"

Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado
Policiales

Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado

Unicef: los hogares más vulnerables pasaron del 48 % al 31 % en un año
Información General

Unicef: los hogares más vulnerables pasaron del 48 % al 31 % en un año

Revelan mails que comprometen a Trump en una causa de tráfico sexual
Información General

Revelan mails que comprometen a Trump en una causa de tráfico sexual

Violencia en el fútbol infantil: padres de chicos de 8 años atacaron a un árbitro
LA CIUDAD

Violencia en el fútbol infantil: padres de chicos de 8 años atacaron a un árbitro

Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario
La Ciudad

Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario

Kicillof, contra gobernadores que negocian deudas a cambio de leyes espantosas
Política

Kicillof, contra gobernadores que "negocian deudas a cambio de leyes espantosas"