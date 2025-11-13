La Capital | Policiales | Femicidio

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Damián Paiz tenía prohibido acercarse a su expareja Romina Sánchez. Lo imputaron junto al hermano por planificar y ejecutar el crimen ocurrido el sábado pasado

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

13 de noviembre 2025 · 10:43hs
Dos hermanos fueron imputados por el femicidio de Romina Sánchez, asesinada a tiros el sábado pasado en Villa Gobernador Gálvez. Uno es la expareja de la víctima, que tenía restricción de acercamiento y fue quien le disparó, mientras que el otro es quien lo trasladó en una moto y le consiguió el arma. La investigación expuso un contexto de violencia de género por el que la joven asesinada ya había realizado denuncias. Hay otros dos acusados por encubrimiento y resistencia a la autoridad.

Romina Alcira Sánchez tenía 25 años y vivía en Villa Gobernador Gálvez con sus hijos de 1 y 7 años. Desde hacía unos meses convivía con una nueva pareja y, según contaron sus allegados, estaba embarazada de tres meses. El sábado habló con su ex novio, Damián Ezequiel Paiz, también padre de su hijo más chico, con quien había acordado encontrarse para recibir algo de ayuda económica.

Pero el plan de Paiz, también conocido como "Mugre" o "Wanda", era matar a su expareja. Para eso contó con su hermano Alejandro Paiz, quien le consiguió un revólver calibre 38, lo llevó en una moto a cometer el crimen y luego lo ayudó a escapar. Otro hermano y su pareja fueron imputados por resistencia a la autoridad por intentar obstaculizar las detenciones de los acusados por el femicidio. Además son hermanos de una víctima de otro femicidio, ocurrido en 2022 en un contexto de narcocriminalidad en el barrio Nuevo Alberdi.

Violencia de género

El fiscal Alejandro Ferlazzo imputó a los cuatro acusados este jueves. En la audiencia dio a conocer el marco de violencia género por el cual Damián Paiz había sido denunciado por una agresión en diciembre pasado e imputado en octubre. La Justicia había ordenado la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, lo cual no se cumplió. Según testigos el hombre la hostigaba con llamadas y mensajes que el fiscal describió como "un contexto de maltrato físico, económico y psicológico".

El sábado al mediodía Romina estaba con su novio y su cuñada en una casa de Villa Gobernador Gálvez. Cocinaban cuando la pareja comenzó a recibir en el celular que compartían los llamados de parte de Damián Paiz. Fueron varios hasta que la mujer decidió atenderlo. En esa conversación acordaron encontrarse más tarde para que él le pasara dinero o una bolsa de pañales para el hijo de ambos.

El encuentro fue cerca de las 15 en la zona de San Martín y Bordabehere, un sector de Villa Gobernador Gálvez lindero a una cancha donde se disputaba un torneo amateur. Damián Paiz llegó en una moto que manejaba su hermano Alejandro, se bajó y fue al encuentro de la Romina, que estaba con su cuñada. Luego de un diálogo, describió el fiscal, Paiz sacó el revólver y mató a Romina con dos disparos. El primero fue en la espalda, a la altura del omóplato. El segundo fue de remate en la cabeza, con la víctima ya en el suelo boca abajo.

Otro femicidio en la familia

En la investigación trascendió una posible versión de cómo los hermanos Paiz consiguieron el arma con el que cometieron el femicidio. Unos días antes Alejandro se llevó de la vivienda familiar una PlayStation con la que se cree que hizo el cambio para obtener el revólver calibre 38 que luego del crimen fue secuestrado por la policía.

Damián Paiz, oriundo del barrio Empalme Graneros, no sabe leer ni escribir. Por ese motivo solía comunicarse con sus allegados por mensajes de voz, mediante un celular que le habían prestado. Algunos testigos lo ubicaron como una persona involucrada en el narcomenudeo y con varias denuncias por violencia contra otras personas, entre ellas familiares.

Otro dato que surgió en la investigación es que los Paiz son hermanos de Magalí Georgina Paiz, quien fue asesinada a los 19 años en el barrio Nuevo Alberdi. El crimen ocurrió la madrugada del 16 de septiembre de 2022 en una vivienda precaria de Luzuriaga al 2400. La joven fue asesinada junto a otra mujer, Carla Elisabet Cabaña, que tenía 33 años y vivía con sus cuatro hijos en la casa donde ocurrió el ataque. Un hecho por el que ya hay un hombre preso que irá a juicio con pedido de condena a prisión perpetua por los dos hechos calificados como femicidio.

Imputados

Según describió el fiscal Ferlazzo, tras el asesinato de Romina Sánchez los acusados escaparon en moto. Después de disparar, Damián Paiz corrió hasta donde su hermano lo esperaba y huyeron. Se dirigieron a una casa del barrio Las Flores, en pasaje 513 y Flor de Nácar, donde la policía llegó minutos después. Allí fue detenido Alejandro, pero Damian logró escapar y finalmente fue aprehendido horas después en el barrio Empalme Graneros.

En ese mismo procedimiento fueron aprehendidos los habitantes de la casa, Roberto Paiz y Micaela C., hermano y cuñada de los acusados por femicidio. A esta pareja el fiscal les imputó resistencia a la autoridad, tenencia ilegal de arma de fuego de guerra por otra arma hallada en la casa y encubrimiento agravado.

Los hermanos Damián y Alejandro Paiz, en tanto, fueron imputados por homicidio calificado por el vínculo y por mediar un contexto de violencia de género y agravado por uso de arma de fuego. Además de otros delitos relacionados a la portación y tenencia ilegítima del arma utilizada en el ataque. El juez Rafael Coria dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley para los cuatro imputados.

