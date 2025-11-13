La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

La Ciudad
El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y temperatura en aumento
Economía
El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros
La Ciudad
Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y que eso impactó en su salud
Economía
La inflación de octubre se aceleró al 2,3 % y acumuló un 31,3 % en 12 meses
OVACIÓN
El club de Messi sumó su primer refuerzo para jugar en la C: es un delantero extranjero
Ovación
Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial
Información General
Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords
Ovación
Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente
La Región
Corsalini: "La Carta Orgánica de Pérez la va a redactar la comunidad"
Información General
Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas
Ovación
Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú
Información General
EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia
Economía
La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral
Información General
Mercado Libre recibió un 50 por ciento más de exenciones impositivas
Información General
Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández
Político
Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: "Ojalá recauden mucho"
La Ciudad
Expertos analizan cómo será el clima este verano en Rosario
Política
Viviana Canosa explotó contra Trebucq: "Periodista de la ópera y el sobre"
Policiales
Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado
Información General
Unicef: los hogares más vulnerables pasaron del 48 % al 31 % en un año