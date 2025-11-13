La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

Milagros Rocío Peña, de 23 años, era estudiante de Medicina en la Universidad Nacional de Rosario. Murió este miércoles en un siniestro en Mendoza y Nicaragua.

La muerte de Milagros Peña ocurrió este miércoles tras un siniestro en la zona oeste.

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario publicó un comunicado al conocerse la muerte de Milagros Rocío Peña . La joven de 23 años, que falleció este miércoles a la tarde al sufrir un siniestro vial en la zona de Mendoza y Nicaragua , era estudiante de esa institución.

Desde la Facultad de Medicina lamentaron el suceso a través de un comunicado difundido en redes sociales. "Informamos con profundo dolor el fallecimiento de Milagros Rocío Peña, estudiante de nuestra casa de estudios", indicaron.

"Lamentamos tan valiosa pérdida y acompañamos a familiares, amigos y compañeros" , cerró el comunicado de la Facultad. La joven tenía 23 años, vivía en la zona oeste de Rosario y cursaba la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Rosario.

El siniestro en el que murió la estudiante

Según trascendió el siniestro ocurrió ayer alrededor de las 17, cuando Milagros iba en bicicleta por Mendoza en dirección al centro de la ciudad. Al llegar al cruce con Nicaragua fue sorprendida por un automovilista que, al abrir la puerta de su vehículo, la hizo caer al pavimento.

La joven cayó al piso justo cuando detrás suyo, a escasa distancia, venía un colectivo de la línea 153. El conductor no alcanzó a realizar una maniobra para esquivarla y la atropelló.

Producto de las graves lesiones que sufrió, Milagros falleció en el acto pese a los esfuerzos que hicieron el colectivero y otras personas que estaban en el lugar, quienes realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos. Para cuando llegó la ambulancia la joven ya había fallecido.

La causa judicial por este caso quedó caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito.