La Capital | Policiales | muerte

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

Milagros Rocío Peña, de 23 años, era estudiante de Medicina en la Universidad Nacional de Rosario. Murió este miércoles en un siniestro en Mendoza y Nicaragua.

13 de noviembre 2025 · 14:58hs
La muerte de Milagros Peña ocurrió este miércoles tras un siniestro en la zona oeste. 

La muerte de Milagros Peña ocurrió este miércoles tras un siniestro en la zona oeste. 

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario publicó un comunicado al conocerse la muerte de Milagros Rocío Peña. La joven de 23 años, que falleció este miércoles a la tarde al sufrir un siniestro vial en la zona de Mendoza y Nicaragua, era estudiante de esa institución.

Desde la Facultad de Medicina lamentaron el suceso a través de un comunicado difundido en redes sociales. "Informamos con profundo dolor el fallecimiento de Milagros Rocío Peña, estudiante de nuestra casa de estudios", indicaron.

>> Leer más: Tragedia en barrio Belgrano: una joven ciclista estudiante de Medicina murió tras ser arrollada por un colectivo

"Lamentamos tan valiosa pérdida y acompañamos a familiares, amigos y compañeros", cerró el comunicado de la Facultad. La joven tenía 23 años, vivía en la zona oeste de Rosario y cursaba la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Rosario.

El siniestro en el que murió la estudiante

Según trascendió el siniestro ocurrió ayer alrededor de las 17, cuando Milagros iba en bicicleta por Mendoza en dirección al centro de la ciudad. Al llegar al cruce con Nicaragua fue sorprendida por un automovilista que, al abrir la puerta de su vehículo, la hizo caer al pavimento.

La joven cayó al piso justo cuando detrás suyo, a escasa distancia, venía un colectivo de la línea 153. El conductor no alcanzó a realizar una maniobra para esquivarla y la atropelló.

>> Leer más: Identificaron a la joven ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Producto de las graves lesiones que sufrió, Milagros falleció en el acto pese a los esfuerzos que hicieron el colectivero y otras personas que estaban en el lugar, quienes realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos. Para cuando llegó la ambulancia la joven ya había fallecido.

La causa judicial por este caso quedó caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito.

Noticias relacionadas
El delantero de Unión fue protagonista de un allanamiento en Santa Fe.

Allanan la casa de un futbolista de Unión por una causa internacional por trata de personas

Femicidio: Romina Sánchez fue asesinada el sábado a la tarde en Villa Gobernador Gálvez. El principal acusado es su expareja, pero hay otras tres personas implicadas.

Familiares de la víctima de femicidio en Villa Gobernador Gálvez reclaman justicia

La camioneta Volkswagen Saveiro robada tras el crimen en Pérez. El vehículo fue hallado esta madrugada en la zona sur de Rosario.

Hallaron en zona sur una camioneta que fue robada tras un crimen en Pérez

El juez federal Gastón Salmain es investigado en varias causas relacionadas con su desempeño.

Piden detener a un juez de Rosario por una maniobra en favor de un financista

Ver comentarios

Las más leídas

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Voy a dirigir a Newells en algún momento: la convicción de un técnico que estuvo en el Mundial de Clubes

"Voy a dirigir a Newell's en algún momento": la convicción de un técnico que estuvo en el Mundial de Clubes

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

Lo último

Detuvieron a una mujer por usurpación de una vivienda en el sudoeste de Rosario

Detuvieron a una mujer por usurpación de una vivienda en el sudoeste de Rosario

El Almacén de las Tres Ecologías inaugura dos murales con una fiesta frente al río

El Almacén de las Tres Ecologías inaugura dos murales con una fiesta frente al río

El Concejo recibirá a la familia de Giovani Mvogo a poco de cumplirse un año de su muerte

El Concejo recibirá a la familia de Giovani Mvogo a poco de cumplirse un año de su muerte

Echesortu: rescatan a un nene de 4 años que estaba solo y encerrado en el balcón, sin ningún adulto

Los vecinos alertaron a la policía tras escuchar los gritos de auxilio del menor, que fue rescatado. Más tarde, llegó a la vivienda la mamá con su novio, y ambos fueron detenidos.
Echesortu: rescatan a un nene de 4 años que estaba solo y encerrado en el balcón, sin ningún adulto
La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo
Policiales

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

Cae la inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años
La Ciudad

Cae la inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Por Martín Stoianovich

Policiales

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Es rosarino, dueño de un balneario, y se hizo viral por pedir que lleven chaleco si van a Brasil
La Ciudad

Es rosarino, dueño de un balneario, y se hizo viral por pedir que "lleven chaleco" si van a Brasil

Allanan la casa de un futbolista de Unión por una causa internacional por trata de personas
Policiales

Allanan la casa de un futbolista de Unión por una causa internacional por trata de personas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Voy a dirigir a Newells en algún momento: la convicción de un técnico que estuvo en el Mundial de Clubes

"Voy a dirigir a Newell's en algún momento": la convicción de un técnico que estuvo en el Mundial de Clubes

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

Ovación
Ariel Senosiain: Newells tiene que tomar esto como si hubiese sido un descenso
OVACIÓN

Ariel Senosiain: "Newell's tiene que tomar esto como si hubiese sido un descenso"

Ariel Senosiain: Newells tiene que tomar esto como si hubiese sido un descenso

Ariel Senosiain: "Newell's tiene que tomar esto como si hubiese sido un descenso"

El futbolista al que allanaron en una causa por difusión de pornografía infantil no está detenido ni imputado

El futbolista al que allanaron en una causa por difusión de pornografía infantil no está detenido ni imputado

Mundial en la mira: los futbolistas que se juegan su chance en la selección argentina

Mundial en la mira: los futbolistas que se juegan su chance en la selección argentina

Policiales
Imputan al exjefe de la policía rosarina y otros nueve uniformados por el millonario fraude con combustible
Policiales

Imputan al exjefe de la policía rosarina y otros nueve uniformados por el millonario fraude con combustible

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Allanan la casa de un futbolista de Unión por una causa internacional por trata de personas

Allanan la casa de un futbolista de Unión por una causa internacional por trata de personas

La Ciudad
El Almacén de las Tres Ecologías inaugura dos murales con una fiesta frente al río
La Ciudad

El Almacén de las Tres Ecologías inaugura dos murales con una fiesta frente al río

El Concejo recibirá a la familia de Giovani Mvogo a poco de cumplirse un año de su muerte

El Concejo recibirá a la familia de Giovani Mvogo a poco de cumplirse un año de su muerte

Cae la inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años

Cae la inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años

Rosario potencia su identidad creativa con el impulso al diseño local

Rosario potencia su identidad creativa con el impulso al diseño local

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y temperatura en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y temperatura en aumento

El gurú rosarino del blue lanzó su bomba: en qué invertir hoy los ahorros
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud
La Ciudad

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

La inflación de octubre se aceleró al 2,3 % y acumuló un 31,3 % en 12 meses
Economía

La inflación de octubre se aceleró al 2,3 % y acumuló un 31,3 % en 12 meses

El club de Messi sumó su primer refuerzo para jugar en la C: es un delantero extranjero
OVACIÓN

El club de Messi sumó su primer refuerzo para jugar en la C: es un delantero extranjero

Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial
Ovación

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords
Información General

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Corsalini: La Carta Orgánica de Pérez la va a redactar la comunidad
La Región

Corsalini: "La Carta Orgánica de Pérez la va a redactar la comunidad"

Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas
Información General

Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia
Información General

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia

La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral
Economía

La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral

Mercado Libre recibió un 50 por ciento más de exenciones impositivas
Información General

Mercado Libre recibió un 50 por ciento más de exenciones impositivas

Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández
Información General

Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández

Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: Ojalá recauden mucho
Político

Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: "Ojalá recauden mucho"

Expertos analizan cómo será el clima este verano en Rosario
La Ciudad

Expertos analizan cómo será el clima este verano en Rosario

Viviana Canosa explotó contra Trebucq: Periodista de la ópera y el sobre
Política

Viviana Canosa explotó contra Trebucq: "Periodista de la ópera y el sobre"

Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado
Policiales

Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado

Unicef: los hogares más vulnerables pasaron del 48 % al 31 % en un año
Información General

Unicef: los hogares más vulnerables pasaron del 48 % al 31 % en un año