El futbolista al que allanaron en una causa por difusión de pornografía infantil no está detenido ni imputado

El procedimiento se hizo en su casa durante la mañana de este jueves. La PDI y la sección Trata de Personas secuestraron computadoras y teléfonos.

13 de noviembre 2025 · 15:05hs
El allanamiento se llevó adelante en la casa familiar del jugador e Unión

El allanamiento se llevó adelante en la casa familiar del jugador e Unión, en la Manzana 7 de Alto Verde

El futbolista cuya casa fue allanada este jueves a la mañana en Santa Fe en el marco de una investigación internacional sobre la difusión de material vinculado al abuso sexual y pornografía infantil no está detenido ni imputado judicialmente. Los elementos secuestrados en su domicilio ahora serán peritados por la Justicia.

La medida judicial realizada este jueves por la policía santafesina buscaba dispositivos electrónicos que pudieron haber sido utilizados en la difusión de ese tipo de material.

El fiscal a cargo de la investigación es Ignacio Suasnabar, quien trabaja bajo la coordinación de su colega Matías Broggi, ambos del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Una investigación reservada

El procedimiento se hizo en el marco de una causa denominada “Escudo Infantil”, que investiga redes dedicadas a la explotación y difusión de material de abuso sexual infantil. Estuvo a cargo de efectivos de la Policía de Investigaciones (PD)) y de la sección Trata de Personas.

El jugador cuyo domicilio fue allanado es Cristian Tarragona, actual delantero del club Unión.

Tarragona estaba saliendo de su casa hacia el entrenamiento del equipo cuando llegó la policía. La casa fue registrada durante varias horas por los equipos de investigación.

Los elementos informáticos secuestrados —entre ellos computadoras, notebooks, tablets y teléfonos— serán analizados por peritos especializados para determinar si existe material incriminatorio y a quién o quiénes pertenece.

Desde la policía indicaron que la investigación se realiza bajo estricta reserva debido a su carácter internacional y a la sensibilidad del caso, que se enmarca en la cooperación con organismos judiciales y policiales de otros países.

El comunicado del club Unión

su parte, el club Atlético Unión, donde juega Tarragona, difundió este jueves un comunicado oficial en el que se refirió al procedimiento judicial realizado en el domicilio familiar del delantero.

Según informó el club, el operativo tuvo como objetivo “la verificación técnica de un dispositivo electrónico (router)” y se desarrolló “con total normalidad”.

El comunicado destaca que tanto el jugador como su familia “mostraron plena predisposición y colaboración con las autoridades intervinientes”.

Desde Unión también se subrayó que, de acuerdo con lo manifestado por las autoridades presentes, la situación no reviste gravedad para Tarragona, y que no existe ninguna medida de restricción ni imputación hacia él ni hacia ningún miembro de su familia.

El director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, explicó en tanto que estos casos suelen originarse a partir de alertas internacionales sobre direcciones de internet (IP) asociadas a la distribución o tenencia de material ilegal.

“Cuando se detecta una alerta, se activa un trabajo en red entre fiscales y fuerzas de todo el país. A partir del rastreo del IP se logra determinar con precisión el domicilio y realizar los allanamientos”, indicó el funcionario.

Grooming y pornografía infantil

El funcionario provincial destacó además la importancia de la prevención y concientización sobre el grooming, recordando que este jueves se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming.

“El grooming muchas veces es la primera etapa de estos delitos. A través del engaño o la manipulación se logra que un menor entregue material íntimo, que luego puede ser usado con fines extorsivos o distribuirse en redes de pornografía infantil”, explicó.

