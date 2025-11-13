Allanaron la casa de un futbolista de Unión por una causa internacional por trata de personas Efectivos policiales formaron encabezaron un operativo en la vivienda de Cristian Tarragona, delantero del Tatengue, en Santa Fe 13 de noviembre 2025 · 09:50hs

El delantero de Unión fue protagonista de un allanamiento en Santa Fe.

En las últimas horas, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) encabezaron un allanamiento junto a efectivos de la sección Trata de Personas en la casa de Cristian Tarragona, futbolista de Unión de Santa Fe, ubicada en la Manzana 7 de Alto Verde, en la capital de la provincia.

El delantero de 34 años reside en esa vivienda junto a sus familiares, pero la misma fue intervenida en el marco de un operativo internacional contra la trata de personas. A su vez, hubo otros procedimientos simultáneos en distintos puntos de la provincia de Santa Fe.

Los operativos tienen como objetivo la búsqueda de elementos de interés vinculados a dispositivos electrónicos, en medio de la causa denominada como “Escudo Infantil”, la cual investiga las redes dedicadas a la explotación y difusión de material de abuso sexual de menores.

Allanamiento en la casa de Cristian Tarragona Según consignó Uno de Santa Fe, el futbolista se preparaba para dirigirse al entrenamiento de Unión cuando arribaron los agentes policiales a su casa, la cual se encuentra ubicada frente a una plaza y tiene varios departamentos en su parte posterior. La vivienda fue allanada durante varias horas por parte de los equipos de investigación.

Por el momento, no se registraron detenidos y las actuaciones fueron notificadas al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que interviene en la causa bajo reserva debido a la magnitud del dispositivo internacional.