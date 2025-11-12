Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas

Trabajaban en el lugar cuatro dotaciones de bomberos, el Same, defensa Civil y personal de Metrogas

Un importante escape de gas y un posterior incendio con llamas de más de diez metros se produjo en la tarde de este miércoles en el barrio porteño de Caballito, luego de que explotara un caño en la vía pública. Hay un herido y varios evacuados.

El incidente se produjo en la intersección de Riglos y Formosa, en Caballito, donde trabajaban cuatro móviles de bomberos intentando extinguir el fuego. Un hombre mayor de edad sufrió quemaduras severas y fue trasladado a un centro asistencial.

Según reveló una vecina de la zona, el accidente ocurrió durante un arreglo del alumbrado público en el que trabajan sobre la vereda.

Fuentes de los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires indicaron que se trasladaron al lugar “por un escape de gas de grandes dimensiones que se propagó en llamas de hasta 12 metros”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jotaleonetti/status/1988729675682861421&partner=&hide_thread=false AMPLIAMOS

ESCAPE DE GAS EN CABALLITO

Estaban cavando en la vereda y rompieron un caño de #MetroGAS.

Ya está trabajando #bomberos.https://t.co/LjWd3dJwRJ

@nachoomaiza_ pic.twitter.com/MBhD5tGziR — Jota Leonetti | Transito (@jotaleonetti) November 12, 2025

“El personal atacó el foco ígneo con dos líneas de 38 milímetros y una de 63 milímetros, mientras que el Same asistió a un hombre con quemaduras severas”, afirmó el parte oficial.

Se hizo presente en el lugar personal de Defensa Civil de Caba y de Metrogas para tratar de cortar el suministro de gas.