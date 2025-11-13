La Capital | Ovación | estadios

Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer las fechas y las canchas en las que se disputarán la final del torneo Clausura y el Trofeo de Campeones

Elbio Evangeliste

Elbio Evangeliste

13 de noviembre 2025 · 17:03hs
En el Madre de Ciudades

En el Madre de Ciudades, Central jugó la final de la Copa de la Liga 2023 ante Platense y se coronó campeón.

Central es uno de los 16 equipos que lucharán desde los octavos de final por el título en este torneo Clausura y los hinchas de todos esos clubes ya saben dónde deberán viajar en caso de llegar a la final. La Liga Profesional confirmó fechas y estadios para la final del Clausura y del Trofeo de Campeones.

A los canallas la designación del estadio en el que se jugará la final del torneo Clausura les traerá seguramente un grato recuerdo. Es que la cancha elegida es el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el sábado 13 de diciembre.

En ese estadio Central dio la vuelta olímpica frente a Platense en la Copa de la Liga 2023, de la mano de Miguel Ángel Russo. Una semana después cayó frente a River por el Trofeo de Campeones.

Para el Canalla, el calor fue lo de menos

Por supuesto, también recordarán lo que fue el calor agobiante que vivieron aquellos días de diciembre de 2023, pero con la alegría consumada eso pasó a un segundo plano.

Unico
El estadio Único de San Nicolás se dará el lujo de ser sede de una fina por un título: el Trofeo de Campeones.

El estadio Único de San Nicolás se dará el lujo de ser sede de una fina por un título: el Trofeo de Campeones.

Central tiene chances de estar en esa final y trabajará para lograrlo. Y tiene posibilidades también de disputar el Trofeo de Campeones, que será una semana después.

En esa final ya tiene un puesto asegurado Platense por haberse coronado campeón del torneo Apertura y sólo falta el campeón de Clausura.

Ese partido se jugará el sábado 20 de diciembre en el estadio Único de San Nicolás.

