Banco hizo historia al lograr el ascenso con las divisiones inferiores en Rosarina

La institución de la zona norte que disputa la Zona A2 se llevó uno de los tres cupos para jugar en 2026 entre los top de la Rosarina

Unidos en el festejo. El cuerpo técnico de Banco celebra el ansiado ascenso . En el 2026 jugarán con los grandes de la Rosarina.

Banco es una fiesta. El tricolor se alzó con el ascenso en inferiores, la primera logró la permanencia en el círculo superior y en la temporada 2026 ambos jugarán en la A. Hubo un gran festejo en el club de la zona norte de Rosario.

Banco dio un salto de calidad al conseguir el ascenso con todas las categoría de divisiones inferiores y en la temporada 2026 jugará en la Zona A1 de los torneos organizados por la Asociación Rosarina de Fútbol.

La institución ubicada de la zona norte logró además la permanencia en primera división. El tricolor se alzó además con los títulos en sexta y octava división. En el medio de los festejos, Ovación compartió las sensaciones con los protagonista del histórico ascenso en inferiores.

“Haber ascendido en inferiores y el femenino, y haber mantenido la categoría en primera, lo convierte deportivamente en el mejor año en la historia del club. Por primera vez vamos a competir en la divisional A con todo el masculino. Esto es gracias al esfuerzo y a la capacidad de los chicos, entrenadores, preparadores físicos y coordinadores, que supieron ser constantes en la búsqueda del objetivo cuando el resultado no llegaba. Nos quedamos en la puerta dos años seguidos y lejos de bajar los brazos redoblamos esfuerzos. En siete años pasamos de deambular en la B a ser un club de la A. Todo llega porque lo merecemos. El objetivo ahora es demostrar en inferiores lo que hicimos en primera: no venimos a la A a pasear sino a consolidarnos para quedarnos mucho tiempo. Es un orgullo para esta comisión ver que el esfuerzo empieza a tener premio”, dijo emocionado Pablo Olita, actual presidente de Banco.

“Fueron tres años de mucho trabajo, dedicación y tenacidad. No es fácil quedarse en la puerta dos años seguidos, así que lograrlo este año y cuatro fechas antes es muy satisfactorio. La clave fue el grupo de trabajo son el sostén con un cuerpos técnicos capacitados, muchos con pasado en el club y los nuevos con mucha pasión por la profesión. Además el club está ordenado dirigencial y deportivamente, hicieron que el proceso se sostenga y podamos cumplir el objetivo de ascender, hecho que no sucedía hacia 20 años. Por primera vez en la historia Banco tiene a la primera e inferiores en la A. Ser parte de eso es muy gratificante”.

Ignacio Sartori (técnico)

“El ascenso con las inferiores me generó mucha alegría por lo que esta viviendo el club, y por el esfuerzo que se hizo, tanto de la dirigencia como los entrenadores y sobre todo los jugadores. No es fácil luchar durante tres años, haber quedado en la puerta, sostener el proyecto y volver a intentarlo. Y el club lo hizo. En lo personal volví después de varios años y ser parte del ascenso me llena de orgullo y felicidad. Estoy muy agradecido con Federico Verderone, que me llamó, y con Pablo Olita y Carlos Valerioti, que confiaron y me dieron total libertad para trabajar. Fui jugador desde novena a primera, me inicié como entrenador en el club y eso me permitió crecer mucho como profesional. Es el club de mi vida, mis amigos, mi familia, y verlo como está hoy y pensar que en el 2026 jugará en lo más alto del fútbol rosarin0 me pone muy feliz”.

decima Décima de Banco. Omar y Bustos Lucas, Díaz Agustín, Duran Thiago, Sucre Santiago, Arancibe Bautista, Castro Bruno, Gómez Santiago, Ríos Ismael, Lastorta Juan Ignacio, Pellegrini Tomás, Don Laureano, Carabajal Zahir, Escalante Ian, Cortes Bruno, Gómez Pedro, Botta Facundo. Tomas Antoniutti Yelin (DT), Diego Balbo (ayudante) y Pablo Díaz (PF).

Tomás Antoniutti Yelin (técnico)

“Este ascenso se logró con un trabajo mancomunado, desde la comisión, la coordinación, de todos los profesores, chicos y padres, que son gran partes de todo esto. Fue un trabajo intenso, día a día, semanas tras semanas, y al lograr este salto de calidad nos da una satisfacción enorme. Uno siempre quiere lograr cosas importantes, pero esto es logró entre todos, el gusto es mayúsculo y lo más importante fue en saltar de una categoría y en el 2026 jugaremos en la Zona A1. Banco está trabajando como un club de la A, la exigencia es alta para los chicos y para nosotros como profesores. Actualmente estoy trabajando con la décima división (2012), la más chica que suma. Soy de Concordia, me vine a estudiar hace muchos años y conocí a Federico Verderone, que es un hermano que me dio la vida. Hoy Banco es todo para mi”.

Plantel de técnicos

Carlo Valerioti (director deportivo ), Federico Verderone (coordinador). Primera: Franco Martino, ayudantes: Ezequiel Jiménez y Ayrton Olmedo y Tomás González (PF). 5ª división: Ezequiel Jiménez (DT), Ayrton Olmedo (ayudante) y Tomás González (PF). 6ª división: Matías Felice (DT), Mauro Delutault (ayudante) y Milton Belguich (PF). 7ª división: Ignacio Sartori (DT) y Claudio Marinich (ayudante). 8ª división: Matías Felice (DT), Tomas Antoniutti Yelin (ayudante) y Guido Tejeda (PF). 9ª división: Federico Verderone (DT) y Diego Balbo (ayudante).10ª división: Tomas Antoniutti Yelin (DT), Diego Balbo (ayudante) y Pablo Díaz (PF). Entrenador de arqueros, Claudio Marinich y kinesiólogo Rodrigo Arceo.