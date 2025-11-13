Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

La celebración se enmarca dentro de la Semana del Helado Artesanal en todo el país. Más de cien comercios ofrecen promociones

Este jueves , las heladerías rosarinas volverán a demostrar por qué la ciudad es la Capital Nacional del Helado Artesanal . A partir de las 19 , la ciudad vivirá una nueva edición de La Noche de las Heladerías . Se trata de una oportunidad ideal para disfrutar de los mejores sabores con una promoción imperdible: más de cien loclaes ofrecerán un 2x1 en un cuarto kilo de helado .

La jornada forma parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal , que se celebra del 10 al 16 de noviembre , y es organizada por la Asociación de Heladeros Artesanales de Argentina (AFADHYA) .

Los rosarinos podrán planificar su recorrido gracias al “mapa interactivo del sabor” , una herramienta que permite ubicar las heladerías más cercanas y aprovechar al máximo la promoción del 2x1 en un cuarto kilo de helado artesanal.

En la ciudad, más de cien locales se suman a la propuesta de este jueves. Entre ellos, se destacan:

Américo : Oroño 117, Córdoba 1813, Jujuy 2162

: Oroño 117, Córdoba 1813, Jujuy 2162 Antico: Córdoba 699

Córdoba 699 Aruba : San Martín 5111

: San Martín 5111 Bajo Cero : todas sus sucursales

: todas sus sucursales Catania : Avellaneda y Zeballos

: Avellaneda y Zeballos Charlot : Av. del Rosario 294, San Martín 5402

: Av. del Rosario 294, San Martín 5402 Copacabana : Urquiza y España

: Urquiza y España Cumbre Nevada : Pellegrini 1165

: Pellegrini 1165 Davina : Ovidio Lagos 4598

: Ovidio Lagos 4598 Dulce Hechizo : Entre Ríos 253

: Entre Ríos 253 Esquina Dulce : Rioja y Buenos Aires

: Rioja y Buenos Aires Esther : Ovidio Lagos 957; Presidente Roca y Catamarca; Oroño 52

: Ovidio Lagos 957; Presidente Roca y Catamarca; Oroño 52 Free Shop : todas sus sucursales

: todas sus sucursales Gelatería Italiana San Remo : Presidente Perón 3277; San Juan y Presidente Roca

: Presidente Perón 3277; San Juan y Presidente Roca IKA : Marull 667; Moreno 17; Schweizer 9028

: Marull 667; Moreno 17; Schweizer 9028 Kaprichos : Mendoza 5301

: Mendoza 5301 Magus : Urquiza 3439

: Urquiza 3439 Marbet : todas sus sucursales

: todas sus sucursales Más Helados : Ovidio Lagos 5339; San Martín 973; Junín 5623; Cafferata 699

: Ovidio Lagos 5339; San Martín 973; Junín 5623; Cafferata 699 Mont Blanc : Pellegrini 1421

: Pellegrini 1421 Nuit : Rondeau 4360

: Rondeau 4360 Peñas : Ricardo Núñez 503

: Ricardo Núñez 503 Río : todas sus sucursales

: todas sus sucursales San Remo : San Lorenzo y Callao

: San Lorenzo y Callao Smart : todas sus sucursales

: todas sus sucursales Súper Gato : 27 de Febrero 1944

: 27 de Febrero 1944 Tento : todas sus sucursales

: todas sus sucursales Trinidad : Rondeau 1355; Eva Perón y Colombres

: Rondeau 1355; Eva Perón y Colombres Twinky : Eva Perón 7718

: Eva Perón 7718 Valentino : Zeballos 601; 3 de Febrero 1156

: Zeballos 601; 3 de Febrero 1156 Wow : Avellaneda y Génova; Pellegrini 3806

: Avellaneda y Génova; Pellegrini 3806 Yampi: todas sus sucursales

Los descuentos y promociones en heladerías todo el año

Quienes no puedan disfrutar de la Noche de las Heladerías este jueves, también tienen motivos para celebrar: durante todo el año, distintas heladerías ofrecen descuentos permanentes pagando con la tarjeta de Beneficios La Capital.

Los adheridos al programa pueden acceder a promociones exclusivas, como el 2x1 en Freeshop y Esquina Dulce, y 15% de descuento en Antico Gelato e Caffè, entre otros beneficios disponibles en la web de Beneficios La Capital.

Descuentos por heladería:

Bajo Cero:

2x1 todos los días.

25% de descuento.

Freeshop:

2x1 en helados en vaso de dos bochas.

20% de descuneto en el kilo de helado pagadno en efectivo.

Esquina Dulce:

2x1 en helados.

20% de descuento pagando en efectivo.

Antico Gelato e Caffè:

15% de descuento abonando en efectivo.

Cumbre Nevada: