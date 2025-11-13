La Capital | La Ciudad | noche

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

La celebración se enmarca dentro de la Semana del Helado Artesanal en todo el país. Más de cien comercios ofrecen promociones

13 de noviembre 2025 · 08:27hs
Este jueves, las heladerías rosarinas volverán a demostrar por qué la ciudad es la Capital Nacional del Helado Artesanal. A partir de las 19, la ciudad vivirá una nueva edición de La Noche de las Heladerías. Se trata de una oportunidad ideal para disfrutar de los mejores sabores con una promoción imperdible: más de cien loclaes ofrecerán un 2x1 en un cuarto kilo de helado.

La jornada forma parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se celebra del 10 al 16 de noviembre, y es organizada por la Asociación de Heladeros Artesanales de Argentina (AFADHYA).

Las heladerías que tendrán 2x1

Los rosarinos podrán planificar su recorrido gracias al “mapa interactivo del sabor”, una herramienta que permite ubicar las heladerías más cercanas y aprovechar al máximo la promoción del 2x1 en un cuarto kilo de helado artesanal.

En la ciudad, más de cien locales se suman a la propuesta de este jueves. Entre ellos, se destacan:

  • Américo: Oroño 117, Córdoba 1813, Jujuy 2162
  • Antico: Córdoba 699
  • Aruba: San Martín 5111
  • Bajo Cero: todas sus sucursales
  • Catania: Avellaneda y Zeballos
  • Charlot: Av. del Rosario 294, San Martín 5402
  • Copacabana: Urquiza y España
  • Cumbre Nevada: Pellegrini 1165
  • Davina: Ovidio Lagos 4598
  • Dulce Hechizo: Entre Ríos 253
  • Esquina Dulce: Rioja y Buenos Aires
  • Esther: Ovidio Lagos 957; Presidente Roca y Catamarca; Oroño 52
  • Free Shop: todas sus sucursales
  • Gelatería Italiana San Remo: Presidente Perón 3277; San Juan y Presidente Roca
  • IKA: Marull 667; Moreno 17; Schweizer 9028
  • Kaprichos: Mendoza 5301
  • Magus: Urquiza 3439
  • Marbet: todas sus sucursales
  • Más Helados: Ovidio Lagos 5339; San Martín 973; Junín 5623; Cafferata 699
  • Mont Blanc: Pellegrini 1421
  • Nuit: Rondeau 4360
  • Peñas: Ricardo Núñez 503
  • Río: todas sus sucursales
  • San Remo: San Lorenzo y Callao
  • Smart: todas sus sucursales
  • Súper Gato: 27 de Febrero 1944
  • Tento: todas sus sucursales
  • Trinidad: Rondeau 1355; Eva Perón y Colombres
  • Twinky: Eva Perón 7718
  • Valentino: Zeballos 601; 3 de Febrero 1156
  • Wow: Avellaneda y Génova; Pellegrini 3806
  • Yampi: todas sus sucursales
Embed

Los descuentos y promociones en heladerías todo el año

Quienes no puedan disfrutar de la Noche de las Heladerías este jueves, también tienen motivos para celebrar: durante todo el año, distintas heladerías ofrecen descuentos permanentes pagando con la tarjeta de Beneficios La Capital.

Los adheridos al programa pueden acceder a promociones exclusivas, como el 2x1 en Freeshop y Esquina Dulce, y 15% de descuento en Antico Gelato e Caffè, entre otros beneficios disponibles en la web de Beneficios La Capital.

Descuentos por heladería:

Bajo Cero:

  • 2x1 todos los días.
  • 25% de descuento.

Freeshop:

  • 2x1 en helados en vaso de dos bochas.
  • 20% de descuneto en el kilo de helado pagadno en efectivo.

Esquina Dulce:

  • 2x1 en helados.
  • 20% de descuento pagando en efectivo.

Antico Gelato e Caffè:

  • 15% de descuento abonando en efectivo.

Cumbre Nevada:

  • 15% de descuento abonando en efectivo.
Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario
La Ciudad

Renovaron el muelle del extremo norte de la costanera de Rosario

Kicillof, contra gobernadores que negocian deudas a cambio de leyes espantosas
Política

Kicillof, contra gobernadores que "negocian deudas a cambio de leyes espantosas"