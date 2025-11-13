Detuvieron a una mujer por usurpación de una vivienda en el sudoeste de Rosario Pamela L., la presunta usurpadora, dijo haber comprado la casa por medio de la red social Facebook. 13 de noviembre 2025 · 16:55hs

La mujer capturada no pudo justificar la compra de la vivienda.

Un procedimientos policial culminó con la aprehensión de una mujer por usurpación en Madre Cabrini al 2700.

El episodio ocurrió pasadas las 16 de este miércoles cuando personal del Comando Radioeléctrico, ante la denuncia de un posible caso de usurpación, fue comisionado a una vivienda ubicada en Madre Cabrini al 2700.

La sospechosa no poseía documentación alguna que acreditara la compra de la vivienda, además la puerta de la casa había sido violentada y se le había cambiado la cerradura.