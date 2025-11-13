Detuvieron a una mujer por usurpación de una vivienda en el sudoeste de Rosario

Un procedimientos policial culminó con la aprehensión de una mujer por usurpación en Madre Cabrini al 2700.
Pamela L., la presunta usurpadora, dijo haber comprado la casa por medio de la red social Facebook.
El episodio ocurrió pasadas las 16 de este miércoles cuando personal del Comando Radioeléctrico, ante la denuncia de un posible caso de usurpación, fue comisionado a una vivienda ubicada en Madre Cabrini al 2700.
La sospechosa no poseía documentación alguna que acreditara la compra de la vivienda, además la puerta de la casa había sido violentada y se le había cambiado la cerradura.
Al arribar los policías al lugar al lugar dieron con una mujer de 37 años; Pamela L., quien aseguró haber comprado la propiedad a través de una publicación en la red social Facebook. Sin embargo, Momentos después, se hizo presente el propietario legítimo del inmueble, quien mostró los papeles que certificaban la titularidad. Ante la evidencia, los efectivos constataron además daños en la puerta principal, que presentaba signos de haber sido forzada y con la cerradura cambiada. La mujer fue aprehendida y trasladada a la Comisaría 21º.