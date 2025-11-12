Viviana Canosa explotó contra Esteban Trebucq: "El periodista de la ópera y el sobre"

La periodista Viviana Canosa mostró su enojo e indignación con su colega luego de que defendiera llamativamente la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional.

La conductora Viviana Canosa aprovechó un momento del programa El Bulo de Viviana, por el canal de streaming Carnaval, para cargar con dureza contra su colega Esteban Trebucq, quien opinó a favor de la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional .

"A mí la reforma laboral me importa demasiado y sobre todo cuando escucho a tipos como Trebucq, el pelado Trebucq, el periodista de la ópera y el sobre. Dice el pelado Trebucq que hay que hacer una reforma laboral 'para que sea más simple contratar y expulsar'", leyó con indignación.

Y posteriormente, visiblemente molesta, la periodista explicó el motivo de su enojo dejando en claro la falta de empatía con el periodista: "La palabra 'expulsar' es una palabra que a mí no se me ocurriría decir cuando contratás o despedís gente".

Y preguntó con picardía: "¿No será despedir, en vez de expulsar?". "El tipo no tiene drama con al reforma laboral porque sabe que mientras esté 'el cuatro camperas' a él por supuesto el correo siempre le va a llegar con el sobre correcto", expresó tajante haciendo referencia al presidente Javier Milei que llamativamente suele llevar más de un abrigo puesto.

Chiche Gelblung, más cerca de Canosa que de Trebucq

Es preciso recordar que hace algunos días el periodista Chiche Gelblung contó por qué motivo el presidente Milei no le dio ninguna entrevista más, en diálogo con su colega Pedro Rosemblat en una nota que dio en el canal de streaming Gelatina.

"¿Por qué no te dio más entrevistas?", le preguntó quien es el novio de Lali Espósito a lo que su invitado contestó rápidamente: "Porque yo no era sumiso a las cosas que él decía". Y recordó: "La última entrevista fue muy tensa, fue muy dura".

El conductor reveló que fue el líder libertario quien optó por llamarlo para aclararle que se había tratado de la última nota televisiva que le iba a dar. "Me llamó al otro día y me dijo: 'No, nunca más vamos a hablar", rememoró.

Luego, explicó qué le había dicho para que finalmente el mandatario nacional tomara la decisión de volver a acceder a una entrevista. El enfado del economista se generó debido a que el conductor le había preguntado si sabía cuánto cobrabran los jubilados y cuál era el valor de la leche, cuánto costaba el boleto del colectivo, entre otros temas. "No porque lo tenga que saber, pero te da un poco la idea de las grandes ignorancias que tienen los políticos", indicó.