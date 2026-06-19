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Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario

El local de Sodita, ubicado en pleno centro rosarino, propone una pausa de almuerzo el lunes para ver Argentina-Austria con pantalla gigante y promociones

19 de junio 2026 · 09:45hs
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La selección argentina volverá a salir a la cancha en el Mundial 2026 y muchos hinchas enfrentarán un desafío habitual cuando juega el equipo de Lionel Scaloni: encontrar dónde ver el partido en pleno horario laboral.

Para quienes trabajan en el microcentro de Rosario, el nuevo local de Sodita, ubicado en la Galería Pasaje de la Nación, se presenta como una alternativa para seguir el encuentro frente a Austria sin alejarse demasiado de la oficina.

Luego de una inauguración que coincidió con el debut mundialista de la Albiceleste y convocó a decenas de hinchas, Sodita volverá a abrir sus puertas para transmitir el próximo partido de la Albiceleste.

El local está en Córdoba 1055, dentro de la Galería Pasaje de la Nación, una ubicación estratégica para quienes trabajan o realizan trámites en el centro de la ciudad.

Durante el estreno de Argentina en la Copa del Mundo, el espacio reunió a grupos de amigos, compañeros de trabajo y fanáticos que siguieron la victoria por 3 a 0 en un ambiente especialmente preparado para vivir la experiencia mundialista.

>> Leer más: El curioso dispositivo tipo "Fórmula 1" que usó la selección argentina en sus entrenamientos

Una propuesta para quienes trabajan en el microcentro

Los encuentros que se disputan durante la jornada laboral suelen obligar a los hinchas a buscar alternativas para no perderse este partido trascendental.

En ese contexto, la propuesta apunta a quienes quieren hacer una pausa durante el almuerzo o aprovechar un recreo para seguir las acciones de la Scaloneta en pantalla gigante.

Además de la transmisión en vivo, el local ofrecerá promociones especiales vinculadas al Mundial y espacios pensados para compartir el encuentro entre compañeros de oficina o grupos de amigos.

Para acompañar la experiencia, Sodita preparó una carta con diversas opciones. Entre las propuestas aparecen algunos de los productos más representativos de la casa, como choripanes, vermut y distintas variedades de sándwiches para quienes prefieren alternativas más livianas.

La iniciativa busca ofrecer una experiencia completa para quienes cuentan con una o dos horas disponibles durante la jornada laboral y quieren aprovechar ese tiempo para alentar a la selección.

En ese marco, Sodita apuesta a consolidarse como uno de los lugares elegidos en el microcentro rosarino para seguir los partidos de la Scaloneta, compartir el almuerzo y vivir el clima mundialista sin salir del centro de la ciudad.

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