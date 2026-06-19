Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario

El local de Sodita, ubicado en pleno centro rosarino, propone una pausa de almuerzo el lunes para ver Argentina-Austria con pantalla gigante y promociones

Sodita se prepara para recibir un nuevo partido de la selección argentina

La selección argentina volverá a salir a la cancha en el Mundial 2026 y muchos hinchas enfrentarán un desafío habitual cuando juega el equipo de Lionel Scaloni: encontrar dónde ver el partido en pleno horario laboral.

Para quienes trabajan en el microcentro de Rosario, el nuevo local de Sodita, ubicado en la Galería Pasaje de la Nación , se presenta como una alternativa para seguir el encuentro frente a Austria sin alejarse demasiado de la oficina.

Luego de una inauguración que coincidió con el debut mundialista de la Albiceleste y convocó a decenas de hinchas, Sodita volverá a abrir sus puertas para transmitir el próximo partido de la Albiceleste.

El local está en Córdoba 1055 , dentro de la Galería Pasaje de la Nación, una ubicación estratégica para quienes trabajan o realizan trámites en el centro de la ciudad.

Durante el estreno de Argentina en la Copa del Mundo, el espacio reunió a grupos de amigos, compañeros de trabajo y fanáticos que siguieron la victoria por 3 a 0 en un ambiente especialmente preparado para vivir la experiencia mundialista.

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Una propuesta para quienes trabajan en el microcentro

Los encuentros que se disputan durante la jornada laboral suelen obligar a los hinchas a buscar alternativas para no perderse este partido trascendental.

En ese contexto, la propuesta apunta a quienes quieren hacer una pausa durante el almuerzo o aprovechar un recreo para seguir las acciones de la Scaloneta en pantalla gigante.

Además de la transmisión en vivo, el local ofrecerá promociones especiales vinculadas al Mundial y espacios pensados para compartir el encuentro entre compañeros de oficina o grupos de amigos.

Para acompañar la experiencia, Sodita preparó una carta con diversas opciones. Entre las propuestas aparecen algunos de los productos más representativos de la casa, como choripanes, vermut y distintas variedades de sándwiches para quienes prefieren alternativas más livianas.

La iniciativa busca ofrecer una experiencia completa para quienes cuentan con una o dos horas disponibles durante la jornada laboral y quieren aprovechar ese tiempo para alentar a la selección.

En ese marco, Sodita apuesta a consolidarse como uno de los lugares elegidos en el microcentro rosarino para seguir los partidos de la Scaloneta, compartir el almuerzo y vivir el clima mundialista sin salir del centro de la ciudad.