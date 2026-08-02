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Un nuevo gol del Zorro Cóccaro, el primero del capitán y uno que llegó y saltó al campo

Matías Cóccaro otra vez festejó en el Parque, Luca Regiardo debutó en la red con gran definición y entró en el final Lucas Gómez

2 de agosto 2026 · 19:28hs
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El Zorro Cóccaro celebra el empate de Newells ante Boca. Luego llegaría el gol de Luca Regiardo.

Leo Vincenti

El Zorro Cóccaro celebra el empate de Newell's ante Boca. Luego llegaría el gol de Luca Regiardo.

Después de ese mal primer tiempo, donde apenas asomó la cabeza en el final con esa jugada en que no le dieron un claro penal, Newell’s cambió totalmente en el complemento, en actitud y en llegadas, quizás aprovechando también el trajín con el que llegó Boca a Rosario. Lo cierto es que revirtió totalmente la imagen hasta cerca del final, cuando el equipo de Arruabarrena lo empató. Y de hecho, dio vuelta el marcador adverso, con dos muy buenas definiciones. La primera, del Zorro Cóccaro, que volvió a marcar en el Coloso del Parque, y la otra de Luca Regiardo, el capitán que celebró así su primera conquista en primera división. Y para ese epílogo donde el Xeneize se le vino, hizo su estreno con la camiseta leprosa Lucas Gómez, que curiosamente recién se había sumado al plantel de Frank Kudelka.

Newell’s la pasó mal en la primera mitad, donde Boca hasta pareció hacerle precio con el 1 a 0, tras el cabezazo de Ascacibar. Ni el penal no cobrado al final disimuló esa superioridad. Pero el complemento fue otra cosa y todo se revirtió en un abrir y cerrar de ojos, pasando a dominar el equipo de Kudelka.

Los goles de Newell's en alta definción

Y no tardó Newell’s en encontrar el alivio, luego de esa pelota al minuto que no llegó a conectar el pibe Ríos.

A los 4’, Facundo Guch encaró por el medio y perfiló su remate de zurda que no le salió nada bien. Pero encontró en el camino a Cóccaro, que la paró, amagó e hizo caer a Leandro Paredes, y la acomodó casi sin recorrido del pie, a la derecha de Montero, que solo vio cómo se le metía.

El Zorro volvía así a festejar en el Coloso, ya que había marcado de penal el gol de la victoria sobre Talleres de la fecha anterior, en el debut en el Clausura. Le había dejado el lugar a Juan Ignacio Ramírez ante Independiente y volvió a la titularidad ante Boca, en un movimiento que tal vez estaba pensado de antemano por Kudelka.

Y a los 59’, Cóccaro se la robó a Di Lollo, el pibe Ríos la hizo bárbara dándole el pase atrás a Regiardo, que la empaló como venía y la alojó en el ángulo opuesto adonde la había puesto Cóccaro, que luego salió en un carrito para que entre el Colo.

Parecía todo a pedir de Newell’s, hasta que llegó el empate de Boca en esa salida del arco de Montero. Ahí Kudelka vio como su equipo sintió el golpe y metió a Gómez por David Sotelo. Lo curioso es que el sábado el club anunció su contratación, fue al banco y entró. El otro que debutó pero no ingresó fue Mateo García.

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