Femicidio de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña

La víctima fue atacada en la casa de su pareja, Axél A., de 20 años, quien quedó en prisión preventiva al ser imputado como autor del asesinato

Femicidio de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en el barrio Ludueña.

Un joven de 20 años quedó preso tras ser imputado como autor del femicidio de Lara Caraballo , ocurrido a mediados de mes en el barrio Ludueña. La Fiscalía le describió que mató a la chica, que tenía la misma edad que el acusado, con un disparo en la cabeza.

Axel A. se había dado a la fuga luego del crimen ocurrido el 19 de julio en Bielsa al 6200. Sin embargo fue identificado como sospechoso desde un principio, por lo cual a las pocas horas se entregó a las autoridades. Su versión, negada por el momento por la Fiscalía, es que se trató de un accidente.

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La fiscal Noelia Navone lo imputó este lunes por el delito de homicidio calificado por la relación de pareja y agravado por el uso y la portación de un arma de fuego. Además le atribuyeron la tenenecia de drogas que fue hallada en una mochila en la escena del crimen.

Femicidio en barrio Ludueña

En la audiencia llevada a cabo este lunes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, Navone describió los momentos previos al femicidio. Indicó que pasadas las 0.30 del 19 de julio Axel A. recibió en su casa de Bielsa al 6200 a Lara, con quien tenía un vínculo sentimental, como lo habían acordado previamente.

La fiscal indicó que momentos previos al encuentro la pareja había discutido. Al reunirse, se dirigieron juntos a hacer compras a un kiosco y una vez de regreso ambos entraron a la vivienda. Según su hipótesis, allí el joven le disparó en la cabeza a Lara.

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Una vez concretado el ataque, indicó la acusadora, el sospechoso se escapó en bicicleta. Después le dijo a sus familiares que se había tratado de un accidente, por un disparo que salió al forcejear con el arma que según él inicialmente había tomado Lara.

Preso por el plazo de ley

La hipótesis del accidente fue controvertida por la fiscal Navone, que le imputó a Axel ser el autor del femicidio. El disparo que le efectuó a Lara le provocó la muerte por una lesión cráneo encefálica.

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La fiscal también le imputó el delito de tenencia ilegal de material estupefaciente. En la vivienda donde ocurrió el crimen había una mochila con 12,4 gramos de cocaína.

La jueza María de los Ángeles Granato confirmó la imputación propuesta por la fiscal. Además dispuso la prisión preventiva del acusado por el plazo de ley.